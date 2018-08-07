Анонсы событий на 9 августа

18:09 | 8.08.2018

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Россия — Казахстан, посвященная первому упоминанию природного объекта Урала во Всемирной сети биосферных заповедников.

С 23 по 28 июля в Палембанге (Индонезия) состоялось очередное заседание Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), в ходе которого во Всемирную сеть биосферных заповедников было включено 24 новых объекта. С учетом новых включений сеть МАБ насчитывает 686 биосферных заповедников по всему миру. Участники заседания Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» внесли во Всемирную сеть биосферных заповедников Уральские горы.

Генеральный секретарь Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков, советник РАН, академик, профессор, экс-глава Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Владимир Большаков и член комитета международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Виктория Ильина (по видеосвязи из Казахстана) расскажут о Международной программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), о критериях, по которым отбирают уникальные объекты, о работе Российской Федерации и Казахстана по внесению объекта «Уральские горы» в сеть.



12:00 Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Открывается уникальная выставка «Дар Казимиры Басевич музеям России», посвященная коллекции Казимиры Константиновны, переданной в дар Третьяковской галерее и Екатеринбургскому музею изобразительных искусств. Это совместный проект Альфа-Банка, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Государственной Третьяковской галереи и Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Выставка станет данью памяти трем поколениям семьи Басевич — Лотаревых, которые передали большую часть своей коллекции российским музеям.

Зрители увидят более 70 произведений — это и картины знаменитых художников, и скульптуры, а также избранные экспонаты декоративно-прикладного искусства и мебели из трех музейных собраний. Среди авторов произведений — Николай Рерих, Борис Кустодиев, Михаил Врубель, Александр Бенуа и др. Все это впервые собрано в едином выставочном пространстве.

Жемчужина коллекции — картина «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина.

Пресс-конференция состоится 9 августа в 12:00.

В ней примут участие:

- Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи;

- Татьяна Ярошевская, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга;

- Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств;

- Алексей Чухлов, заместитель председателя правления Альфа-Банка.



15:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня строителя. Работников стройиндустрии поздравят руководители Свердловской области и отраслевых союзов.

На мероприятии будут вручены почетные грамоты губернатора Свердловской области, администрации Екатеринбурга, благодарственные письма Государственной Думы РФ, а также дипломы лауреатов конкурса «Лидер строительного комплекса Свердловской области», премии Профсоюза строителей России, почетные грамоты Национального объединения строителей России, почетные награды Российского Союза строителей и строительного сообщества Свердловской области.