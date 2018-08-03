Анонсы событий на 8 августа

19:15 | 7.08.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского авиационного фестиваля «Крылья Урала».

Председатель Регионального отделения Общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Свердловской области Аркадий Воробкало, председатель Региональной общественной организации Свердловской области «Ассоциация пилотов и собственников сверхлегких воздушных судов» Вадим Ветчанин, президент Федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов, шеф-пилот клуба «Небо Урала», член Федерации воздухоплавательного спорта Юлиан Титов расскажут о подготовке к Всероссийскому авиационному фестивалю «Крылья Урала», об участниках соревнования и программе мероприятий.

Впервые авиафест прошел в 2015 году, собрав на 275 гектарах два десятка воздушных судов, несколько команд парашютистов и более 3000 зрителей.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Екатерининской ассамблеи — 2018».

И. о. первого вице-президента СОСПП Татьяна Кансафарова, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области Наталья Ковпак, врач-невролог отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Елена Сапего и педиатр отделения паллиативной помощи ОДКБ Марина Бурдова расскажут о проекте, который был выбран благополучателем «Екатерининской ассамблеи — 2018», а также о ходе подготовки к главному благотворительному событию на Урале и новых способах присоединиться к Ассамблее.

«Екатерининская ассамблея» — благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.



12:00 Единый центр принятия решений и оперативного реагирования (ул. Радищева, 51). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню строителя.

Участники пресс-конференции:

- министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков;

- заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев;

- исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала», руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.

Участники пресс-конференции расскажут о темпах строительства жилья и деловых объектов в Екатеринбурге и Свердловской области, дадут оценку ситуации в отрасли, прокомментируют важнейшие нормативные документы, которые будут определять развитие строительной сферы в ближайшее время, а также расскажут о программе Дня строителя, который отмечается 11 августа.



16:00 Центр культуры железнодорожников (Челюскинцев, 102). Пройдет торжественный вечер, посвященный 80-летию Железнодорожного района Екатеринбурга. Жителей района поздравит глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.