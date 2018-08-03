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Анонсы


17:58 | 6.08.2018

Анонсы событий на 7 августа

10:00 Кировград (школа № 2, ул. Февральская, 4а). Состоится пресс-тур, посвященный созданию условий для обучения школьников в одну смену. Журналисты смогут побывать в новой школе Кировградского городского округа, где завершается подготовка к первому учебному году.
Мероприятие пройдет в 10:00 в школе № 2. Благодаря этому образовательному учреждению на 1,2 тысячи мест уже в этом году все школьники Кировграда будут учиться в одну смену.
Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова, заместитель главы администрации Кировградского городского округа Светлана Лемехова, начальник управления образования Кировградского городского округа Ирина Ломаева, директор школы № 2 Екатерина Чумак.

11:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится семинар учителя школы для слепых и слабовидящих детей из Уганды Элизабет Рвабу «Особенности инклюзивного образования в Уганде».
Элизабет расскажет об особенностях обучения детей с проблемами зрения в Уганде, о школе, о взаимодействии с уральскими специалистами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Семинар пройдет в рамках проекта «Школа мастеров инклюзии», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

11:00 Сквер Дворца молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится пресс-тур на фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», открытие которого запланировано на субботу.
Сейчас здесь идет монтаж 15 миниатюрных парков, каждый из которых займёт примерно 100 квадратных метров. Парки выполнены профессиональными ландшафтными дизайнерами в различной стилистике, но объединены общей темой — «Музыка сада». Для монтажа парков к Дворцу молодежи уже привезено более 5 тысяч растений и 20 тонн камней и деревянных конструкций. Фестиваль будет работать с 11 по 20 августа в рамках программы Дня города.
О парках, их авторах, задачах фестиваля и его программе расскажет директор проекта Юлия Сорокина. О том, как образы, созданные на фестивале, могут вписаться в городскую среду, — ведущий специалист сектора зеленого хозяйства Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Лидия Казацкая.

14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по парусному спорту среди женщин.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Юрий Крюченков и участница чемпионата мира по парусному спорту Милена Лаверычева расскажут о подготовке к предстоящему чемпионату мира, а также представят победный кубок, который будет вручен победительницам соревнований.
Мероприятие впервые пройдет в Екатеринбурге 13–18 августа. Чемпионат мира по матчевым гонкам — это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках. По завершении этих гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем — финалисты, которые и разыгрывают первенство. В матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах. В 2018 году эта важнейшая международная регата будет проходить на яхтах класса «Рикошет-747». В регате примут участие одиннадцать экипажей: восемь иностранных и три российских.

17:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44д). Состоится торжественное открытие проектной смены «Промышленные вызовы Урала» Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение».
Напомним, отбор участников августовской смены прошел по заказу свердловских предприятий. В течение трех недель школьники будут работать над проектами, которые позже внедрят на предприятиях. В этот же день с утра будут проходить занятия по различным направлениям.

© «Вечерние Ведомости»

 


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