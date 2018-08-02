Анонсы событий на 4, 5 и 6 августа

18:34 | 3.08.2018

4 августа



10:30 Пересечение улиц Свердлова и Мельковского. Стартует велогонка «Критериум». По традиции, спортсмены будут соревноваться на 25 километровой дистанции, проложенной по улице Свердлова. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов. Кроме представителей спортивных организаций города Екатеринбурга и Свердловской области, для участия в гонке уже заявились велосипедисты из Омска, Новосибирска, Кургана и Ижевска. Им предстоит определить лучшего в мужской, женской гонке и гонке ветеранов. Старт гонке даст заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.



11:00 Пункт временного содержания собак (ул. Посадкая, 3). Начнется День открытых дверей. Основная цель таких мероприятий – подарить пока еще бездомным питомцам шанс найти новых хозяев. Горожане получают возможность во время экскурсии познакомиться с деятельностью питомника, задать интересующие их вопросы работникам и волонтерам ПКС и, конечно, погулять и провести время с животными, даря им свою ласку и любовь.

Во время мероприятия состоится презентация новых снарядов и оборудования выгульной площадки, приобретенных на благотворительных началах. Собаки питомника будут рады опробовать новинки лично, а кинологи научат посетителей грамотно использовать подобное оборудование на прогулке с личными питомцами.

Не стоит забывать и о главной задаче Дня открытых дверей: если кто-то из гостей запланирует стать хозяином для подопечных ПКС прямо на празднике, необходимо взять с собой паспорт для оформления нужной документации.



12:00 Камышлов. Состоятся масштабные мероприятия, приуроченные к 350-летию города.

В 12.00 на городской площади стартует V юбилейный фестиваль «Земляничный джем», участники которого смогут принять участие в акции «Мегаземляника», претендующей на включение в Книгу рекордов России. Планируется, что шесть тысяч человек выстроятся в фигуру земляники.

В 13.00 на главной сцене праздника начнется программа международного джазового фестиваля Ural Terra Jazz. Планируется, что на сцену выйдут коллективы из Нидерландов, Кубы, США, Финляндии, Италии и России.

Наряду с этими мероприятиями на территории художественной школы пройдет фестиваль скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand. Работы здесь представят мастера из Екатеринбурга и Камышлова.

Почетными гостями городского праздника станут председатель Законодательного собрания Свердловской области, президент фестиваля Людмила Бабушкина, народный артист России, художественный руководитель фестиваля Ural Terra Jazz Даниил Крамер. По итогам открытия фестиваля планируется провести пресс-подход.

Автобус для СМИ отправится в Камышлов 4 августа в 7.30 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).



12:00 Парк имени Павлика Морозова. Откроется фестиваль «Гастроном». Мероприятие проходит в рамках празднования Дня города. В его программе: фудкорты городских ресторанов и кафе, кулинарные мастер-классы, фудмаркет.



14:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Будет дан старт детскому забегу в рамках марафона «Европа-Азия». Впервые на старт выйдут дети до 9 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию в 295 метров. На соревнование зарегистрировалось около 200 юных горожан.



5 августа



7:50 Площадь 1905 года. Откроется IV Екатеринбургский международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». В 08.00 будет дан старт на дистанциях 42, 21 и 10 километров. Старт забега на 3 километра будет дан в 12:00.

Напоминаем, в связи с проведением марафона в Екатеринбурге запланирован ряд временных ограничений для движения транспорта. Некоторые маршруты общественного транспорта изменят схему движения. Подробности перекрытий улиц и все тонкости подготовки и проведения марафона можно найти на Официальной портале Екатеринбурга по хэштегу «марафон».



6 августа



10:00 Дом журналистов (ул. К.Цеткин, 1). Состоится встреча с министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным. Тема разговора – Эхо ИННОПРОМа-2018. Он расскажет об итогах выставки и перспективах, которые были обсуждены в ходе рабочих мероприятий выставки.



11:30 Академия единоборств РМК (ул. Шейнкмана, 121А). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава "Русской Медной Компании" Игорь Алтушкин и участник второго сезона WBSS, российский боксер-профессионал Михаил Алоян расскажут о подготовке к Всемирной боксерской суперсерии WBSS и объявят дату и место проведения четвертьфинала второго сезона WBSS.

Первый сезон Всемирной боксерской суперсерии прошел в первом тяжелом весе, победителем которого стал украинский спортсмен Александр Усик. Второй Кубок Мохаммеда Али будет разыгран во втором среднем весе. Второй сезон пройдет в трех весах, жеребьевка двух из них состоялась 20 июля в Москве - в легчайшей и первой полусредней категории. Третья весовая категория станет известна позднее. Михаил Алоян в бою легчайшей весовой категории (до 53,5 килограмма) встретится с Золани Тете (ЮАР).

Академия единоборств, президентом которой стал самбист и боец ММА Иван Штырков, открылась в Екатеринбурге. Академия открыта при поддержке Русской медной компании (РМК). Председатель совета директоров организации Игорь Алтушкин.

Вход СТРОГО по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Аккредитация закрывается в пн. 6 августа в 9:00



12:00 Деревня Еманзельга Ачитского района. Состоится торжественная церемония закладки капсулы с землей с места захоронения к памятнику Героя Советского Союза, уроженца Еманзельги Назипа Хазипова, павшего в марте 1945 года в боях за освобождение Польши от фашизма и похороненного на территории Польской Республики.

Акция состоится при всесторонней поддержке правительства Свердловской области по инициативе польской общественной организации «Содружество «KURSK», занимающейся реконструкцией военных и исторических памятников культуры, восстанавливающей места захоронения солдат Войска Польского и Советской Армии, погибших на территории страны во время военных действий.

После церемонии представители «Содружество «KURSK», родственники Назипа Хазипова, представители общественности посетят школьный музей села Азигулово, где учился герой.



14:00 Верхняя Пышма (ледовая арене имени Александра Козицына, пр-т Успенский, 4). Состоится товарищеский матч между детской командой хоккейного клуба «Бинокор» (Ташкент, Республика Узбекистан) 2008 г/р и детской командой «Спартаковец» (Верхняя Пышма) 2008 г/р.

Перед матчем состоится подписание соглашение о сотрудничестве между ХК «Бинокор» (Ташкент) и ХК «Металлург», согласно которому, как ожидается, уральские хоккеисты посетят с ответным визитом Республику Узбекистан.

Кроме того, для юных хоккеистов из обеих команд после матча поведут экскурсию по музею военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Отметим, ребята из команды «Бинокор» прибыли на Средней Урал для участия в тренировочных мероприятиях на базе спортивного комплекса «Курганово». Договоренности о взаимообмене между спортивными клубами в рамках тренировочных сборов спортивными клубами были достигнуты по итогам визита весной 2018 года делегации Свердловской области в Республику Узбекистан.

В 14:00 состоится пресс-подход министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, товарищеский матч начнется в 14.30.



16:00 Березовский (ЖК «Березки», ул. Академика Королёва, 8 В). Состоится вручение ключей от квартир обманутым дольщикам. Ожидается, что в церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Строительство дома стартовало в 2014 году. Благодаря работе межведомственной координационной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева, второй дом жилого комплекса «Березки» сдан в августе 2018 года, что позволило восстановить права 70 участников долевого строительства.

Автобус для СМИ отправится в 14.30 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).