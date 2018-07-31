Анонсы событий на 3 августа

18:21 | 2.08.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге Международного марафона «Европа — Азия».

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, директор веломарафона Дмитрий Чукреев и директор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин расскажут о подготовке к Международному марафону «Европа — Азия», о программе мероприятий, также обозначат маршруты и дистанции.

IV Международный марафон «Европа — Азия» пройдет в Екатеринбурге 5 августа. Тысячи человек пробегут по улицам Екатеринбурга. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города.

Также 4 августа будет дан старт на дистанцию 295 метров для юных марафонцев в возрасте до 8 лет.



11:30 Шарташский лесной парк (ул. Отдыха, 53). Стартуют «Чистые игры» для иностранных волонтеров в рамках проекта «ЛесоМания». Соревноваться в сборе и сортировке мусора будут около 30 человек, прибывших в Екатеринбург для участия в различных экологических мероприятиях, организованных международной молодежной организацией AIESEC.

«Чистые игры» призваны дать альтернативу субботникам, их основная цель — очистка территорий от мусора и экологическое просвещение, которое игроки получают в игровой форме.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и ГБУ СО «Шарташский лесной парк».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная взаимным гастролям Хабаровского краевого театра драмы и Свердловского государственного театра драмы в рамках программы «Большие гастроли».

О программе «Большие гастроли», спектаклях, которые были показаны хабаровской публике, и постановках, которые вскоре увидят екатеринбургские зрители, расскажут генеральный директор Свердловского государственного театра драмы Алексей Бадаев, директор Хабаровского краевого театра драмы Алексей Туркалов, советник заместителя губернатора Свердловской области Наталья Бабушкина и заслуженный артист РФ, актер Хабаровского краевого театра драмы Евгений Путивец.

Гастроли Хабаровского краевого театра драмы в Екатеринбурге пройдут с 3 по 9 августа, на сцене Свердловского театра драмы состоятся показы шести спектаклей: «В омуте любви», «Яма», «Аппликация», «Козленок в молоке» и другие.

Напомним, с 26 по 28 июня в Хабаровске на сцене краевого театра драмы Свердловский государственный академический театр драмы представил спектакль «Мастер и Маргарита», музыкальную сказку «Соловей», шоу «Только для женщин», комедию «Ханума», мелодраму «Дикарь» и комедию «Филумента Мартурано».



16:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится церемония закрытия III Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2018.

Награды победителям вручат губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Напомним, III Отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills госкорпорации «Росатом» стартовал 30 июля. Соревнования по 27 компетенциям собрали рекордное количество участников — порядка 450 — и около 500 экспертов.