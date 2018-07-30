Анонсы
18:39 | 1.08.2018
Анонсы событий на 2 августа
Основным вопросом повестки станет ход реализации мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований на Среднем Урале, в том числе по раннему выявлению онкологических заболеваний. С докладом по этой теме выступит министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Содоклад о внедрении системы мониторинга онкологической службы Свердловской области представит главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Кроме того, руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Жолобова расскажет об организации скрининговых исследований на онкозаболевания.
12:00 Екатеринбургский колледж транспортного строительства (ул. Первомайская, 73, 2 этаж, актовый зал). Состоится встреча первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова со сборной командой Свердловской области, которая представит регион в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В мероприятии примет участие также министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
Соревнования пройдут с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске: более 800 человек продемонстрируют свой профессиональный уровень в 62 компетенциях, мастерство участников будут оценивать более тысячи экспертов. Свердловская область на чемпионате будет представлена в 36 компетенциях.
Напомним, Свердловская область является активным участником движения WorldSkills. В 2017 году в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Свердловской области завоевала 13 медалей и восемь медальонов за профессионализм, по итогам 2017 года Свердловская область вошла в тройку российских лидеров по числу образовательных организаций, участвующих в апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
13:00 Региональный исполнительный комитет Свердловского отделения партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал). В Свердловском отделении партии «Единая Россия» подведут итоги выдвижения кандидатов в Екатеринбургскую городскую Думу
В четверг, 2 августа в региональном исполкоме «Единой России» состоится пресс-конференция, на которой подведут итоги выдвижения кандидатов от партии на выборы 9 сентября.
Секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий вручит удостоверения кандидатов представителям «первой тройки» Сергею Воронину, Анастасии Немец и Тимофею Жукову и расскажет о кандидатах от партии.
14:00 УрГАУ (ул. Карла Либкнехта, 42). Пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Желающих присутствовать на мероприятии прошу предупредить по телефону или по электронной почте.
14:50 поселок Балтым. Сотрудники МЧС проведут плановое патрулирование территории пос.Балтым и его окрестностей по выявлению нарушителей требований пожарного законодательства. В межведомственную патрульную группу также войдут сотрудники полиции и представители местной администрации. Для оперативного выявления нарушителей с воздуха в патрулировании будет задействована беспилотная летательная система.
Сотрудники МЧС напомнят меры безопасности в летний пожароопасный период.
Сбор представителей СМИ 2 августа в 14.50, на въезде в пос.Балтым.
15:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, 7А (4 этаж)). Состоится провозглашение приговора Назарову А.В. (ограбил и убил двух знакомых из-за старинных монет).
16:00 ЗАГС Кировского района (ул. Лодыгина, 8). Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев вручит знаки «Совет да любовь» семьям, отметившим «золотую свадьбу».
17:00 Исторический сквер Екатеринбурга. Состоится городская благотворительная акция «Строители будущего», посвященная Дню города и Дню строителя.
Участники праздника на глазах публики за одну минуту построят башню из более чем 69 монет на руке, попробовав таким образом побить рекорд Гиннеса. Маленькие гости праздника смогут установить и свои рекорды, приняв участие в строительстве крепости из «Лего».
Перед горожанами выступят группа «We are police» с российскими и зарубежными музыкальными хитами, гимнастка Мария Филатова и лауреат международных цирковых фестивалей, эквилибрист Егор Попов. Гостей праздника угостят вкусной кашей, проведут мастер-классы по восточным единоборствам, интерактивные строительные состязания. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков и создать идеальный образ строителя. Кроме того, юных участников ждут мастер-классы по изготовлению амулета удачи, а взрослых – благотворительный аукцион, на котором будет выставлена картина известной художницы Татьяны Дорошенко.
© «Вечерние Ведомости»
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