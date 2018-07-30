Анонсы событий на 2 августа

18:39 | 1.08.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона.

Основным вопросом повестки станет ход реализации мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований на Среднем Урале, в том числе по раннему выявлению онкологических заболеваний. С докладом по этой теме выступит министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Содоклад о внедрении системы мониторинга онкологической службы Свердловской области представит главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Кроме того, руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Жолобова расскажет об организации скрининговых исследований на онкозаболевания.



12:00 Екатеринбургский колледж транспортного строительства (ул. Первомайская, 73, 2 этаж, актовый зал). Состоится встреча первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова со сборной командой Свердловской области, которая представит регион в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В мероприятии примет участие также министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Соревнования пройдут с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске: более 800 человек продемонстрируют свой профессиональный уровень в 62 компетенциях, мастерство участников будут оценивать более тысячи экспертов. Свердловская область на чемпионате будет представлена в 36 компетенциях.

Напомним, Свердловская область является активным участником движения WorldSkills. В 2017 году в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Свердловской области завоевала 13 медалей и восемь медальонов за профессионализм, по итогам 2017 года Свердловская область вошла в тройку российских лидеров по числу образовательных организаций, участвующих в апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.



13:00 Региональный исполнительный комитет Свердловского отделения партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал). В Свердловском отделении партии «Единая Россия» подведут итоги выдвижения кандидатов в Екатеринбургскую городскую Думу

В четверг, 2 августа в региональном исполкоме «Единой России» состоится пресс-конференция, на которой подведут итоги выдвижения кандидатов от партии на выборы 9 сентября.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий вручит удостоверения кандидатов представителям «первой тройки» Сергею Воронину, Анастасии Немец и Тимофею Жукову и расскажет о кандидатах от партии.



14:00 УрГАУ (ул. Карла Либкнехта, 42). Пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Желающих присутствовать на мероприятии прошу предупредить по телефону или по электронной почте.



14:50 поселок Балтым. Сотрудники МЧС проведут плановое патрулирование территории пос.Балтым и его окрестностей по выявлению нарушителей требований пожарного законодательства. В межведомственную патрульную группу также войдут сотрудники полиции и представители местной администрации. Для оперативного выявления нарушителей с воздуха в патрулировании будет задействована беспилотная летательная система.

Сотрудники МЧС напомнят меры безопасности в летний пожароопасный период.

Сбор представителей СМИ 2 августа в 14.50, на въезде в пос.Балтым.



15:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, 7А (4 этаж)). Состоится провозглашение приговора Назарову А.В. (ограбил и убил двух знакомых из-за старинных монет).



16:00 ЗАГС Кировского района (ул. Лодыгина, 8). Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев вручит знаки «Совет да любовь» семьям, отметившим «золотую свадьбу».



17:00 Исторический сквер Екатеринбурга. Состоится городская благотворительная акция «Строители будущего», посвященная Дню города и Дню строителя.

Участники праздника на глазах публики за одну минуту построят башню из более чем 69 монет на руке, попробовав таким образом побить рекорд Гиннеса. Маленькие гости праздника смогут установить и свои рекорды, приняв участие в строительстве крепости из «Лего».

Перед горожанами выступят группа «We are police» с российскими и зарубежными музыкальными хитами, гимнастка Мария Филатова и лауреат международных цирковых фестивалей, эквилибрист Егор Попов. Гостей праздника угостят вкусной кашей, проведут мастер-классы по восточным единоборствам, интерактивные строительные состязания. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков и создать идеальный образ строителя. Кроме того, юных участников ждут мастер-классы по изготовлению амулета удачи, а взрослых – благотворительный аукцион, на котором будет выставлена картина известной художницы Татьяны Дорошенко.