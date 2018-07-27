Анонсы
18:33 | 31.07.2018
Анонсы событий на 1 августа
Профессор УрФУ Виктор Гроховский, научные сотрудники УрФУ Григорий Яковлев и Александр Пастухович, доцент УрФУ Евгения Петрова расскажут об итогах Съезда метеоритного сообщества в Москве, также ученые поделятся информацией об исследованиях нового метеорита Озёрки (Ozerki).
Как ранее сообщал ТАСС, ученые Уральского федерального университета обнаружили в районе города Ельца в Липецкой области пять фрагментов метеорита, падение которого наблюдалось утром 21 июня в нескольких регионах Центральной России.
12:40 ДИВС (Олимпийская набережная, 1). Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Всероссийского шахматного фестиваля "EURASIA OPEN" на призы СКБ Контур.
Председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Государственной Думы РФ, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, временно исполняющий полномочия главы г. Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов, директор компании СКБ Контур Дмитрий Мраморов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области
Альберт Степанян расскажут о поддержке шахматного спорта в регионе, о достижениях уральских спортсменов, поделятся информацией о проведении Фестиваля, его формате, целях и участниках, а также ответят на вопросы журналистов.
После пресс-конференции в 14.00 состоится торжественное открытие Фестиваля в ДИВСе при участии представителей Правительства Свердловской области. Сразу после открытия 12-кратный чемпион мира Анатолий Карпов сыграет шахматную партию.
18:30 Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета (ул. Гоголя, 25). Представительство АСИ в УрФО проведет ТОП-клуб «Выжившие на Острове: Что дальше?», в котором примут участие представители бизнеса, органов власти и сферы образования региона.
Напомним, 10–21 июля текущего года Университет Национальной технологической инициативы «20.35» провел свой первый интенсив на острове Русский. В мероприятии приняло участие более тысячи человек – лидеров технологического развития России. В их число вошло 27 представителей Свердловской области.
В рамках работы ТОП-клуба пройдет сессия вопросов-ответов со специально приглашенными участниками интенсивна на острове Русский, а также дискуссия о будущем образования и бизнеса.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:02 | 31.07.2018
В воскресенье в Екатеринбурге общественный транспорт изменит маршруты
18:36 | 31.07.2018
В Верхней Пышме пропал мужчина перенёсший инсульт и ушедший из больницы
17:40 | 31.07.2018
В Каменском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых
17:14 | 31.07.2018
В Екатеринбурге силовики задержали бомжа, который расквитался с собутыльником за несколько минут до поимки
17:07 | 31.07.2018
На «Безумные дни» в столицу Урала съедутся более 600 музыкантов
17:03 | 31.07.2018
В Екатеринбурге снимают фильм об интеграции и инклюзивной культуре
16:40 | 31.07.2018
Какие улицы будут перекрываться в Екатеринбурге на День города?
16:26 | 31.07.2018
Пермяков приглашают организовать шефство над особо охраняемыми природными территориями города
16:15 | 31.07.2018
Зауральского следователя МВД осудили за фиктивный больничный
16:04 | 31.07.2018
Пермячка погасила долг в размере 4,5 млн рублей за возможность отправиться на отдых в Италию
15:58 | 31.07.2018
Екатеринбуржцам покажут «Купание красного коня»
15:38 | 31.07.2018
По итогам I полугодия 2018 года задолженность за тепло перед компаниями «Т Плюс» в Пермском крае составляет 8,2 млрд рублей
15:27 | 31.07.2018
Стратегия Tele2 реализует стратегию «Другие правила»
15:00 | 31.07.2018
Более 20 лет получили в Екатеринбурге руководители строительных компаний, присвоившие деньги граждан
14:39 | 31.07.2018
В Екатеринбурге будут судить семью, продававшую через Интернет несуществующее имущество
14:12 | 31.07.2018
На Урале автоледи осталась еще должна дорожникам после попадания ее машины в выбоину
13:42 | 31.07.2018
Сотрудников екатеринбургской мэрии отправили на психиатрическое освидетельствование
13:22 | 31.07.2018
На трассе Курган — Челябинск автомобиль Toyota врезался во встречный грузовик. Есть пострадавшие
13:19 | 31.07.2018
Свердловские отели оштрафованы на 300 тысяч рублей за завышение цен
13:06 | 31.07.2018
Свердловчанам от лица ЛДПР предлагают деньги за выборы президента
12:54 | 31.07.2018
Назначены ответственные за сохранение наследия ЧМ-2018 в Екатеринбурге
11:59 | 31.07.2018
В Невьянске только что освободившегося из мест лишения свободы мужчину обвиняют в новом преступлении
11:58 | 31.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья: пробы воды и почвы на Голубых озерах не соответствуют нормативам
11:43 | 31.07.2018
Уральский «черный лесоруб» получил 120 часов обязательных работ
11:13 | 31.07.2018
Празднование Дня ВДВ перенесут из Кургана на аэродром Логовушка
10:56 | 31.07.2018
Администрацию Первоуральска заставят отреставрировать памятник культурного наследия
10:10 | 31.07.2018
Екатеринбуржцы задолжали за услуги ЖКХ 5 млрд рублей
09:43 | 31.07.2018
В Среднеуральске приостановлена деятельность детского лагеря, где воспитанников кормили фастфудом
09:23 | 31.07.2018
Вынесен приговор мошенникам, лишавшим уральцев жилья
00:43 | 31.07.2018
Дело свердловских борцов с коррупцией будет рассматривать однокурсник бывшего главы МУГИСО
22:17 | 30.07.2018
На заправке «Лукойла» в Екатеринбурге с водителей требуют деньги за пролитый прошлыми клиентами бензин
21:41 | 30.07.2018
Похолодание наступило, а горячей воды нет: завтра в Екатеринбурге снова начнутся опрессовки
21:20 | 30.07.2018
Новым дорогам быть: в Екатеринбурге до конца года отремонтируют дороги за 50 миллионов рублей
20:45 | 30.07.2018
В Екатеринбурге в отделении полиции скончался владелец салона красоты. Его нашли с изрезанными венами
18:20 | 30.07.2018
Пермский край вошел в топ-15 регионов России с наибольшим числом предприятий по переработке пластика
18:16 | 30.07.2018
В Перми завершены полевые работы по поиску останков Михаила Романова, запланированные на этот год
17:58 | 30.07.2018
Гонщик Сергей Карякин о создании детской мотошколы в Екатеринбурге: «Нужна поддержка правительства»
17:47 | 30.07.2018
В Осе готовятся отметить день рождения Витуса Беринга
17:35 | 30.07.2018
Спустя две недели после окончания ЧМ в Екатеринбурге все еще закрыта улица Татищева
17:21 | 30.07.2018
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве
17:15 | 30.07.2018
В День ВМФ в Перми провели праздник Нептуна
16:57 | 30.07.2018
В Екатеринбурге вручили дипломы выпускникам УрЮИ МВД России
16:22 | 30.07.2018
Гроза свердловских криминальных авторитетов получил звание полковника