Анонсы событий на 1 августа

18:33 | 31.07.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам Съезда международного метеоритного общества.

Профессор УрФУ Виктор Гроховский, научные сотрудники УрФУ Григорий Яковлев и Александр Пастухович, доцент УрФУ Евгения Петрова расскажут об итогах Съезда метеоритного сообщества в Москве, также ученые поделятся информацией об исследованиях нового метеорита Озёрки (Ozerki).

Как ранее сообщал ТАСС, ученые Уральского федерального университета обнаружили в районе города Ельца в Липецкой области пять фрагментов метеорита, падение которого наблюдалось утром 21 июня в нескольких регионах Центральной России.



12:40 ДИВС (Олимпийская набережная, 1). Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Всероссийского шахматного фестиваля "EURASIA OPEN" на призы СКБ Контур.

Председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Государственной Думы РФ, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, временно исполняющий полномочия главы г. Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов, директор компании СКБ Контур Дмитрий Мраморов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области

Альберт Степанян расскажут о поддержке шахматного спорта в регионе, о достижениях уральских спортсменов, поделятся информацией о проведении Фестиваля, его формате, целях и участниках, а также ответят на вопросы журналистов.

После пресс-конференции в 14.00 состоится торжественное открытие Фестиваля в ДИВСе при участии представителей Правительства Свердловской области. Сразу после открытия 12-кратный чемпион мира Анатолий Карпов сыграет шахматную партию.



18:30 Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета (ул. Гоголя, 25). Представительство АСИ в УрФО проведет ТОП-клуб «Выжившие на Острове: Что дальше?», в котором примут участие представители бизнеса, органов власти и сферы образования региона.

Напомним, 10–21 июля текущего года Университет Национальной технологической инициативы «20.35» провел свой первый интенсив на острове Русский. В мероприятии приняло участие более тысячи человек – лидеров технологического развития России. В их число вошло 27 представителей Свердловской области.

В рамках работы ТОП-клуба пройдет сессия вопросов-ответов со специально приглашенными участниками интенсивна на острове Русский, а также дискуссия о будущем образования и бизнеса.