Анонсы событий на 28, 29 и 30 июля

19:21 | 27.07.2018

28 июля



12:00 Площадь Советской армии. Состоится митинг против пенсионной реформы.



12:00 «Дубрава» (Тюменский тракт, поселок Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1). 28 и 29 июля состоятся международные соревнования по конкуру на Кубок имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, а также всероссийские соревнования по конкуру на Кубок Федерации конного спорта России. За победу будут бороться более 150 спортивных пар из 11 регионов России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

28 июля в 12.00 состоится парад участников международных соревнований по конкуру на Кубок имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (гран-при, высота препятствий – 145 см), в 12.30 стартуют состязания.

Планируется, что гостями мероприятия станут супруга первого Президента России Наина Ельцина, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, руководители Федерации конного спорта России.

В честь крупных спортивных событий в КСК «Дубрава» пройдет двухдневный масштабный праздник «ЛЕТОФЕСТ». 28 и 29 июля с 10.00 до 22.00 гостей ждет насыщенная развлекательная программа, включающая показательные выступления Центрального военного округа, в том числе роты почетного караула, музыкальный фестиваль, хедлайнерами которого станут московские группы «Стиляги» и Guru groove foundation, а также шоу барабанов «Давлет Хан». Кроме того, посетителей ждет выступление духового оркестра, для гостей будет работать ресторанный двор, фермерская ярмарка, детский парк развлечений, летний цирк. Подробная информация и программа фестиваля размещена на официальном сайте мероприятия. Напомним, в 2017 году «ЛЕТОФЕСТ» собрал более 15 тысяч гостей.



30 июля



10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится торжественное открытие III отраслевого чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills - АtоmSkills-2018 на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Чемпионат будет проходить с 30 июля по 3 августа. В соревнованиях примут участие 428 человек, представляющих более 70 предприятий атомной отрасли, в том числе: Ядерный оружейный комплекс (ЯОК), АО «Атомэнергомаш», концерн «Росэнергоатом», ТВЭЛ, урановый холдинг «Атом РетМетЗолото».

Состязания пройдут в 27 компетенциях, в том числе: 15 компетенций из перечня «WorldSkills Hi-Tech», восемь уникальных отраслевых компетенций, четыре компетенции из перечня DigitalSkills.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная XXXXI фестивалю песни "Знаменка", который пройдет 3-5 августа 2018 года.

Директор фестиваля Лейла Расулова, заместитель директора фестиваля Ольга Неуймина, руководитель творческих конкурсов Мария Шишова, руководитель рок-концерта Илья Кононенко и руководитель пресс-службы фестиваля Оксана Сушинских расскажут о конкурсной, спортивной и творческой программах этого года, поделятся информацией об участниках и гостях фестиваля, назовут хэдлайнеров и ответят на вопросы журналистов.

"Знаменка" — всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов. Ежегодно проводится с 1978 года на берегу реки Пышма у подножия Дивьей горы Сухоложского района Свердловской области неподалеку от села Знаменское, давшего название фестивалю. Проводится в первые пятницу — воскресенье августа. В фестивале принимают участие члены студенческих отрядов, которые исполняют свои авторские песни, а также известные российские звёзды в качестве хедлайнеров. Три дня здесь звучат песни под гитару. "Знаменка" — один из крупнейших и известных фестивалей под открытым небом, проходящих в России. Количество участников и гостей: от 7 тысяч человек. Лауреатами фестиваля в разные годы были Вадим Самойлов, Леонид Ваксман, редакция юмористической газеты "Красная бурда", члены команды КВН "Уральские пельмени".



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за первое полугодие 2018 года.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских поделится итогами надзора, обозначит существующие проблемы в вопросах защиты окружающей среды и экологии, а также расскажет о работе Управления в дни Чемпионата мира по футболу 2018.