Анонсы событий на 26 июля

18:12 | 25.07.2018

9:00 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д). Состоится пресс-тур на предприятие, специализирующееся на производстве иван-чая (ООО «Можно», г. Ревда, ул. Лесная, 1Б), которое посетит делегация индийских предпринимателей с целью переговоров по экспорту продукции в Индию и Европу. Содействие в организации и сопровождении переговоров с индийской делегацией предприятию оказал международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Участники пресс-тура смогут посетить производство, получить комментарии от руководства предприятия, взять комментарии у представителей индийской делегации. Пресс-тур стартует от офиса областного Фонда поддержки предпринимательства (г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д).

Программа мероприятия:

9:00–9:10 — запись комментария заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева (ул. Восточная, 7д).

9:10–10:10 — дорога до предприятия.

10:10–11:10 — осмотр производственного цеха совместно с индийской делегацией, запись комментариев.

11:10–12:10 — дорога в Екатеринбург.



16:00 Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится торжественный прием руководителей предприятий, посвященный Дню работников торговли. С профессиональным праздником представителей сферы торговли поздравит заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Юрьевич Боликов.



19:00 Площадь перед главным учебным корпусом УрФУ (Мира, 19). Откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов. Первыми перед горожанами и гостями Екатеринбурга с «живым» концертом выступит струнный ансамбль из Австрии Oberton String Octet.