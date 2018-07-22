Анонсы событий на 25 июля

20:03 | 24.07.2018

10:00 Загородный детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» (п. Верхняя Сысерть). Состоится традиционная спартакиада загородных лагерей, в которых отдыхают маленькие жители Екатеринбурга.

В состязаниях по футболу, стритболу и командном первенстве по ГТО примут участие 9 разновозрастных команд.

Откроет мероприятие начальник Управления по развитию физической культуры спорта и туризма Людмила Николаевна Фитина.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет реализация программы демографического развития региона на период до 2025 года и мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных майским указом президента России. С докладом выступит министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. Содоклады по теме представят главный врач НИИ ОММ Елена Николаева и глава городского округа Верхняя Пышма Александр Романов.



13:00 Библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится открытие выставки, приуроченной к 300-летию города: «Екатеринбург = «особенное» чтение».

На книжно-иллюстративной выставке изданий специальных форматов будут представлены книги с автографами екатеринбургских писателей, побывавших в библиотеке, символика и памятники Екатеринбурга в рельефной графике, выставка детских рисунков и творческих работ «Я и Библиотека».



14:00 Бизнес-центр «Аврора» (ул. Шейнкмана, 55, 4-й этаж, конференц-зал). Пройдет семинар «Эффективные технологии для дорожного строительства».

Специалисты дорожно-строительной отрасли и производители дорожной техники обсудят применение современных технологий при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Ключевым направлением семинара станут технологии стабилизации грунтов, которые позволят увеличить скорость, безопасность и качество работ.

Семинар пройдет под эгидой ассоциации «Предприятия дорожной отрасли Урала». В нем примут участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и Управления автомобильных дорог региона.