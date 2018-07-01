Анонсы событий на 22 июля

19:17 | 20.07.2018

13:00 Нижний Тагил. На набережной «Тагильская лагуна» (от отеля «Demidov Plaza» до КДК «Современник») пройдет парад фестиваля рыжих. В параде примут участие люди с огненной шевелюрой, а в конкурсных программах праздника примут участие рыжие домашние питомцы и даже оранжевые автомобили. Хэдлайнером фестиваля станет группа «Борис Грим и братья Грим».