Анонсы
18:12 | 19.07.2018
Анонсы событий на 20 июля
Напомним, создание информационной системы по техприсоединению осуществляется в рамках поручений Президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по повышению доступности коммунальной инфраструктуры для потребителей. Уже сейчас в тестовом режиме интернет-порталом могут пользоваться юридические лица, а с 2019 года он станет доступен для всех свердловчан. Благодаря сервису уральцы смогут работать с сетевыми, сбытовыми и другими инфраструктурными организациями с помощью удаленного доступа, по принципу «одного окна». Для потребителей это сделает услуги по подключению к сетям более оперативными, качественными и прозрачными.
Также в рамках инвестсовета будут рассмотрены вопросы снижения административного давления на бизнес и повышения эффективности оценки регулирующего воздействия.
14:00 Сад Вайнера (перекресток улиц Первомайская и Тургенева). Откроется городской фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе», организованный Комитетом по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга. Мероприятие откроет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
В программе фестиваля: викторина «Народы Урала» от Свердловской областной межнациональной библиотеки, мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега, дегустация национальных казахских сладостей от региональной общественной организации «Евразия-Казахстан», выставки киргизской и узбекской национальной одежды и предметов быта, представленные региональной общественной организацией «Общество дружбы Урал-Узбекистан» и Общероссийским Кыргызским конгрессом. Запланированы выступления фольклорных творческих коллективов. На мероприятии также будет работать фотозона, где участники и гости фестиваля смогут сфотографироваться в национальных костюмах разных народов и с представителями разных народностей в традиционных национальных костюмах.
Предусмотрена на фестивале и конкурсная составляющая. Несколько команд, сформированных из участников мероприятия, представят жюри визитные карточки народов, проживающих в России. В выступлениях будут использованы народные танцы, песни, игры и элементы традиционных костюмов.
© «Вечерние Ведомости»
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