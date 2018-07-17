Анонсы
17:52 | 18.07.2018
Анонсы событий на 19 июля
Основной темой станет состояние музейной сферы региона в 2018 году. Члены правительства обсудят выполнение целевых показателей, в том числе — по посещаемости уральских музеев и наличию официальных сайтов учреждений в интернете. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Также запланированы выступления врип главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который расскажет о развитии музейной сферы в муниципалитете, а также генерального директора Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марины Моревой, которая доложит об опыте работы по привлечению посетителей.
10:00 Детский сад №71 (бул. Дениса Уральского,10). Сотрудники МЧС проводят практическое занятие по эвакуации в случае пожара с целью отработки действий персонала и детей в чрезвычайной ситуации.
После эвакуации с детьми инспектор ГПН проведет беседу о правилах безопасности, а пожарные покажут современную пожарную автоцистерну и расскажут о пожарном оборудовании.
10:20 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а). Отправится пресс-тур «Наследие Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге: спортивные объекты». Вместе с начальником Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмилой Фитиной мы посетим спортивный комплекс «Калининец» (Краснофлотцев, 48), на котором была создана одна из тренировочных баз для команд, принимавших участие в Мундиале. Как будет использоваться площадка, кто на ней будет тренироваться и какие соревнования могут пройти здесь уже в этом году расскажет директор спорткомплекса Владимир Нагибин. Здесь же директор СК «Урал» Николай Баталов расскажет о перспективах использования еще одной тренировочной базы ЧМ.
12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 339). Состоится пресс-конференция директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янины Голубевой, посвященная 25-летию системы защиты прав потребителей в Екатеринбурге. Янина Владимировна расскажет о возможностях центра в защите прав горожан и наиболее проблемных рынках, с точки зрения соблюдения прав потребителей. Она также поделиться статистикой обращений граждан и даст оценку необходимости совершенствования законодательства в потребительской сфере.
13:15 РЦОД (пер. Клубный, 1, вход с ул. Ватутина). Свердловская железная дорога приглашает на презентацию резервного центра обработки данных ОАО «РЖД» в Екатеринбурге
19 июля в Екатеринбурге директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин проведет презентацию резервного центра обработки данных (РЦОД) ОАО «РЖД».
Строительство РЦОД в столице Урала было вызвано необходимостью обеспечения катастрофоустойчивости, отказоустойчивости, надежности и высокой доступности информационных систем ОАО «РЖД». Екатеринбургский РЦОД является межрегиональным объектом, который обеспечит слаженную работу информационно-управляющих комплексов холдинга от Сахалина до Нижнего Новгорода, консолидирует информационные ресурсы по комплексам задач для восьми железных дорог. Синхронизация между ЦОД в Екатеринбурге и Москве позволит перераспределять нагрузку и повысить надежность и отказоустойчивость системы в целом.
Директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин расскажет о возможностях и преимуществах РЦОД, проведет экскурсию в машинном зале, ответит на вопросы журналистов.
14:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21, в зале под куполом). Состоится совещание по вопросам утверждения ключевых показателей развития конкуренции, участие в котором примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниилом Фесюком.
После окончания совещания состоится церемония подписания соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Свердловской области, после которой запланирован пресс-подход.
Проход аккредитованных представителей СМИ в резиденцию осуществляется до 13:45.
14:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, сообщат, каковы перспективы развития региона во второй половине 2018 года и озвучат планы на осеннюю сессию.
© «Вечерние Ведомости»
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