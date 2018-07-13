Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Анонсы


18:37 | 16.07.2018

Анонсы событий на 17 июля

2:30 Храм на Крови. Отправится крестный ход на Ганину Яму. Маршрут крестного хода пройдет по улицам Царской, Толмачева и проспекту Ленина, затем по Татищева — Бебеля — Технической — Решетской, проследует через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш к урочищу Ганина Яма. Путь крестного хода составит более 20 километров и займет около 5 часов. Улицы по маршруту следования крестного хода будут оперативно перекрываться и открываться вновь сотрудниками ГИБДД.
Шествие станет одним из центральных событий фестиваля православной культуры «Царские дни», который проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 июля. Планируется, что к крестному ходу присоединятся представители Администрации города Екатеринбурга.

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная оценке действий «серых» коллекторов в Екатеринбурге.
Участники пресс-конференции:
Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств;
Павел Михмель, управляющий директор «Первого коллекторского бюро».
Вопросы пресс-конференции:
- Широкий резонанс получила история вокруг должника из Екатеринбурга, который заявил об угрозах, поступивших в адрес его семьи со стороны вымогателей долгов. Делом заинтересовались СМИ и правоохранительные органы. Что произошло? Кто отправлял должнику угрозы через социальные сети?
- Какова позиция коллекторского сообщества? Какова позиция кредитора?
- Как будет развиваться ситуация вокруг просроченных кредитов должника?
- Что предпринимают участники конфликта? Какие действия предпринимают правоохранительные органы?
- По оценке коллекторов, много ли «серых» вымогателей долгов сегодня есть на рынке? Как они действуют и откуда получают информацию о должниках? Какими методами работают коллекторы?

13:30 Уральский государственный юридический университет (ул. Комсомольская, 21). В рамках проходящего в Екатеринбурге фестиваля «Царские дни» состоится встреча членов Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» с председателем Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным. Участниками мероприятия станут представители органов власти, руководители различных ведомств, а также практикующие юристы, председатели местных отделений Ассоциации юристов России.
На встрече будут подведены итоги работы Свердловского регионального отделения в 2018 году, обозначены планы работы на 2018–2019 годы.

16:30 Уральский федеральный университет (ул. Мира, 19). Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин встретится со студентами, чтобы рассказать об итогах проведения игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

16:30 «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8, этаж 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная первому в истории дзюдо командному чемпионату Европы.
В 16:00 на площадке состоится жеребьевка турнира, после чего пройдет пресс-конференция с участием президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика, генерального менеджера сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба, олимпийских чемпионов Мансура Исаева и Тагира Хайбулаева, а также чемпиона мира, призера Олимпийских игр Ивана Нифонтова и генерального директора Академии единоборств РМК Евгения Звездникова.
Участники пресс-конференции прокомментируют результаты жеребьевки, дадут прогнозы о результатах российской сборной на чемпионате, помимо этого, спортсмены поделятся ожиданиями о предстоящем турнире.
В Екатеринбурге турнир пройдет за один день, 18 июля, на татами ДИВС «Уралочка» при поддержке «Русской медной компании» в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трёх мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трёх женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг).
Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:34 | 16.07.2018
В Северной Осетии потерялся глухонемой ребёнок из Екатеринбурга

21:06 | 16.07.2018
Фан-зону в Екатеринбурге посетила пятая часть населения города

20:47 | 16.07.2018
В Екатеринбурге в аэропорту пчёлы облепили машину, незаконно припаркованную на инвалидной стоянке

20:16 | 16.07.2018
Бывший кандидат в президенты России наводит коммунизм в Екатеринбурге

19:56 | 16.07.2018
Сами по себе: Несмотря на заключение СКР о подлинности останков Романовых, РПЦ будет вести своё расследование

18:45 | 16.07.2018
В Нижнем Тагиле в пятницу 13-го июля взрывчатку и гранаты изымали бочками

18:41 | 16.07.2018
Музей пермской школы пополнился артефактами времен Великой Отечественной войны

18:11 | 16.07.2018
В Прикамье объявлен аукцион на строительство многофункционального миграционного центра

17:58 | 16.07.2018
В Прикамье нашли крупный бивень самца трогонтериевого слона

17:52 | 16.07.2018
Фан-зону чемпионата мира по футболу в Перми посетило более 80 тысяч человек

17:41 | 16.07.2018
На Урале бывший главврач, признанный виновным в растрате, отделался штрафом

17:27 | 16.07.2018
Депутаты Госдумы предложили ввести льготы на оплату электричества для аграриев

17:09 | 16.07.2018
В центре Екатеринбурга развернулся палаточный городок для паломников

17:03 | 16.07.2018
Энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» наладят теплоснабжение Всеволодо-Вильвы

16:50 | 16.07.2018
Челябинцы поблагодарили Бориса Дубровского за вклад в благоустройство города

16:49 | 16.07.2018
Организаторы сельхозярмарок обеспечат участников специализированным оборудованием

16:49 | 16.07.2018
Звезды эстрады заметили, как хорошеет Челябинск

16:30 | 16.07.2018
На свердловских дорогах установят еще 47 видеокамер

16:08 | 16.07.2018
Победители «Молодежного резерва Прикамья» «прокачали» свои навыки на форуме «Пермский край: точки роста»

16:05 | 16.07.2018
Екатеринбург готовится к проведению командного чемпионата Европы по дзюдо

15:41 | 16.07.2018
В Свердловской области за две недели июля утонули 12 детей

15:37 | 16.07.2018
Пермские пенсионеры посетили храмы разных конфессий

15:24 | 16.07.2018
Третья смена «Золотого сечения» стартовала в Новоуральске

15:08 | 16.07.2018
Завтра откроется въезд в ЦПКиО с переулка Базового

14:54 | 16.07.2018
Митинг против пенсионной реформы прошёл в Североуральске

14:29 | 16.07.2018
Более пяти тысяч человек приняли участие в турнире косарей в Арти

14:02 | 16.07.2018
В «Уралкалии» подвели итоги целевого набора среди выпускников школ

13:59 | 16.07.2018
Ограничено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

13:53 | 16.07.2018
Министерство транспорта РФ приглашает пермяков присоединиться к участию в Европейской неделе мобильности и во Всемирном дне без автомобиля

13:46 | 16.07.2018
Куйвашев назначил своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Качканарского городского округа

13:11 | 16.07.2018
В Горном Щите пройдет Кубок золотого зайца

13:03 | 16.07.2018
В Перми Виталий Шулика представил нового начальника краевого главка

12:56 | 16.07.2018
В четверг изменится расписание поездов Свердловской железной дороги

12:45 | 16.07.2018
Эксперты ОНФ в Пермском крае сформировали предложения в национальные проекты и программы

12:44 | 16.07.2018
В Екатеринбурге стартует малый крестный ход памяти царской семьи

12:39 | 16.07.2018
Неделя в Перми будет теплой

12:26 | 16.07.2018
Онлайн-трансляция ЕГЭ в Пермском крае прошла без сбоев

12:26 | 16.07.2018
На ЕКАД столкнулись КамАЗ и автобус с паломниками

11:55 | 16.07.2018
Березовчанин получил девять лет строгого режима за убийство нового супруга бывшей жены

11:53 | 16.07.2018
Свердловский суд по требованию УФАС снова «взялся» за Якоба, ему грозит дисквалификация

11:36 | 16.07.2018
На две недели для автомобилистов закрыли участок улицы Гоголя

11:17 | 16.07.2018
В Екатеринбурге проходит детская парусная регата памяти цесаревича Алексея

10:55 | 16.07.2018
В Свердловской области сухо, жарко, но действует предупреждение о смоге

10:54 | 16.07.2018
Митинг против пенсионной реформы пройдет 28 июля на площади Советской Армии

10:29 | 16.07.2018
В Екатеринбурге после проверок в МУП «Золушка» возбуждено уголовное дело

10:07 | 16.07.2018
СКР подтвердил подлинность найденных под Екатеринбургом останков Николая II и членов его семьи

09:53 | 16.07.2018
Патриарх Кирилл освятил храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевске

09:41 | 16.07.2018
В Нижнем Тагиле найден мёртвым пропавший ранее мужчина

09:31 | 16.07.2018
В Екатеринбурге мужчина представился судебному приставу своим братом, чтобы не платить алименты

09:10 | 16.07.2018
В Екатеринбурге ночью, в ДТП около железнодорожного вокзала, пострадали три человека


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 