Анонсы событий на 17 июля

18:37 | 16.07.2018

2:30 Храм на Крови. Отправится крестный ход на Ганину Яму. Маршрут крестного хода пройдет по улицам Царской, Толмачева и проспекту Ленина, затем по Татищева — Бебеля — Технической — Решетской, проследует через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш к урочищу Ганина Яма. Путь крестного хода составит более 20 километров и займет около 5 часов. Улицы по маршруту следования крестного хода будут оперативно перекрываться и открываться вновь сотрудниками ГИБДД.

Шествие станет одним из центральных событий фестиваля православной культуры «Царские дни», который проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 июля. Планируется, что к крестному ходу присоединятся представители Администрации города Екатеринбурга.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная оценке действий «серых» коллекторов в Екатеринбурге.

Участники пресс-конференции:

Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств;

Павел Михмель, управляющий директор «Первого коллекторского бюро».

Вопросы пресс-конференции:

- Широкий резонанс получила история вокруг должника из Екатеринбурга, который заявил об угрозах, поступивших в адрес его семьи со стороны вымогателей долгов. Делом заинтересовались СМИ и правоохранительные органы. Что произошло? Кто отправлял должнику угрозы через социальные сети?

- Какова позиция коллекторского сообщества? Какова позиция кредитора?

- Как будет развиваться ситуация вокруг просроченных кредитов должника?

- Что предпринимают участники конфликта? Какие действия предпринимают правоохранительные органы?

- По оценке коллекторов, много ли «серых» вымогателей долгов сегодня есть на рынке? Как они действуют и откуда получают информацию о должниках? Какими методами работают коллекторы?



13:30 Уральский государственный юридический университет (ул. Комсомольская, 21). В рамках проходящего в Екатеринбурге фестиваля «Царские дни» состоится встреча членов Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» с председателем Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным. Участниками мероприятия станут представители органов власти, руководители различных ведомств, а также практикующие юристы, председатели местных отделений Ассоциации юристов России.

На встрече будут подведены итоги работы Свердловского регионального отделения в 2018 году, обозначены планы работы на 2018–2019 годы.



16:30 Уральский федеральный университет (ул. Мира, 19). Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин встретится со студентами, чтобы рассказать об итогах проведения игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.



16:30 «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8, этаж 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная первому в истории дзюдо командному чемпионату Европы.

В 16:00 на площадке состоится жеребьевка турнира, после чего пройдет пресс-конференция с участием президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика, генерального менеджера сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба, олимпийских чемпионов Мансура Исаева и Тагира Хайбулаева, а также чемпиона мира, призера Олимпийских игр Ивана Нифонтова и генерального директора Академии единоборств РМК Евгения Звездникова.

Участники пресс-конференции прокомментируют результаты жеребьевки, дадут прогнозы о результатах российской сборной на чемпионате, помимо этого, спортсмены поделятся ожиданиями о предстоящем турнире.

В Екатеринбурге турнир пройдет за один день, 18 июля, на татами ДИВС «Уралочка» при поддержке «Русской медной компании» в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трёх мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трёх женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг).

Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо.