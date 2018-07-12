Анонсы событий на 14 и 16 июля

18:42 | 13.07.2018

14 июля



8:30 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 13). Состоится информационный тур на VII Международный турнир косарей, организованный для туроператоров и СМИ Центром развития туризма Свердловской области.



10:40 ФОК «Октябрьский» (ул. Большакова, 11). Откроется спартакиада строителей Екатеринбурга. В нынешнем году в ней примут участие 17 команд. Соревноваться спортсмены-строители будут в пяти дисциплинах: мини-футболе, рыбалке, волейболе, дартсе и семейной эстафете.



13:00 Алапаевск (ул. Перминова, 58). Состоится открытие Музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске». Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, председатель Благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества Великой княгини О.А. Куликовской-Романовой Ольга Куликовская-Романова, почетный член Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский-Романов.

Напомним, в 1918 году здание Напольной школы стало местом заточения великих князей, представителей Российского Императорского Дома. Сегодня Напольная школа привлекает внимание паломников и туристов.

Напольная школа в городе Алапаевске станет филиалом Свердловского областного краеведческого музея.



14:00 Улица Царская. В Екатеринбурге пройдет парад муниципальных духовых оркестров. В 14:00 на улице Царской начнется оркестровый марш-парад. В нем примут участие оркестры из более чем десяти городов Свердловской области — Верхней Салды, Красноуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Серова, Среднеуральска и других. Колонну дополнят военные оркестры из Нижнего Тагила, Елани и оркестр штаба Центрального военного округа. Каждый из участников исполнит свое музыкальное приветствие. У Храма на Крови коллективы объединятся в сводный духовой оркестр из 450 музыкантов. Под руководством военного дирижера Сергея Алеева прозвучат трехсотлетние марши Петровской эпохи, музыка для коронации, «признание в любви» полкового капельмейстера и самая эффектная увертюра XIX века — «1812 год» П.И. Чайковского.

В 17:00 в Историческом сквере пройдет концерт под открытым небом, который откроется Гимном России и хором «Славься» Михаила Глинки. Сводный духовой оркестр под руководством Александра Павлова исполнит патриотическую программу, после чего выступят оркестры-солисты.

Парад муниципальных духовых оркестров — дань историческому прошлому региона, который и сегодня славится богатыми музыкальными традициями и музыкально одаренными людьми.



14:00 Парк Победы. В рамках очного этапа Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» в Свердловской области состоится субботник на тропе, которая носит имя разведчика Николая Кузнецова.

Напомним, тропа Кузнецова была организована в Шувакишском лесном парке (парк Победы) в 1986 году и имеет протяженность 22 километра. В 2016 году по инициативе, поддержанной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, часть тропы была восстановлена и облагорожена — отсыпана дорожка, установлены мостки, беседки, скамейки, спортивные сооружения.

Во время субботника команды-участники уберут бытовой и природный мусор, а также оценят состояние тропы, сформируют предложения по улучшению инфраструктуры объекта.

Организаторами конкурса являются министерство культуры Российской Федерации и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.



16 июля



11:00 Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «ЧМ-2018 и крупные спортивные события Екатеринбурга и Свердловской области». О ближайших событиях расскажут гости пресс-центра: олимпийский чемпион по дзюдо, главный тренер сборной России Эцио Гамба, руководитель спортивного департамента Федерации дзюдо России Николай Печенкин, директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Напомним, 18 июля Екатеринбург примет у себя первый в истории дзюдо командный чемпионат Европы. Турнир пройдет в ДИВС «Уралочка». Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердила 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России. Столь высокое представительство — рекордный показатель для командного чемпионата Европы. В Екатеринбурге турнир пройдет в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трёх мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трёх женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг). В составе российской сборной выступят: призер чемпионата Европы — 2018 Анастасия Конкина и медалист юниорского первенства мира — 2014 Дарья Межецкая (обе — 57 кг), победитель турнира «Мастерс»-2015 Денис Ярцев и призер чемпионатов Европы и мира Муса Могушков (оба — 73 кг), четырехкратная чемпионка России Алена Прокопенко и медалист «Большого шлема»-2018 в Екатеринбурге Таисия Киреева (обе — 70 кг), чемпион Европы — 2018, победитель «Большого шлема»-2018 в Дюссельдорфе Михаил Игольников и призер чемпионата Старого Света — 2017 Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), медалист турниров «Большой шлем»-2014 в Токио и Абу-Даби Ксения Чибисова, вице-чемпионка Европы — 2014 до 23 лет Александра Бабинцева или серебряный призер молодежного Евро-2016 Антонина Шмелева (трое — свыше 70 кг), чемпион мира — 2015 среди юниоров, вице-чемпион Европы — 2018 Тамерлан Башаев и чемпион мира — 2013 до 21 года, серебряный призер «Гран-при»-2018 в Марокко Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по имущественным налогам.

Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2017 год, и в первой половине июля начнется печать и рассылка документов по почте.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин расскажет о сроках и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, обозначит виды объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения.