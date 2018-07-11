Анонсы
18:58 | 12.07.2018
Анонсы событий на 13 июля
11:00 Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «ЧМ-2018 как импульс для организации массовых культурных мероприятий». Гостями пресс-центра станет директор Венского фестиваля музыкальных фильмов Мария Зашляпина и глава Камышловского городского округа Алексей Половников, которые расскажут о фестивале музыкальных фильмов и международном музыкальном фестивале Ural Terra Jazz в Камышлове. Речь пойдет о программе мероприятий и новинках, которые ждут посетителей.
Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 26 июля по 11 августа. Посетителям представят новые эксклюзивные концерты классической музыки со всего мира, музыкальные фильмы, которых в России еще никто не видел, несколько концертов популярной музыки, кроме того, запланировано проведение детского дня.
В Камышлове на финишную прямую вышла подготовка к традиционным праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню города. В этом году они пройдут 4 августа: гостей приглашают на международный музыкальный фестиваль UralTerraJazz, а также на фестиваль декоративно-прикладного искусства и гастрономии «Земляничный джем» и фестиваль скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная организации Царского крестного хода в ночь столетия со дня мученической кончины членов царской семьи в Екатеринбурге
Участники пресс-конференции:
отец Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови
отец Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии
Алексей Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии
Анжела Тамбова, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии
Вопросы пресс-конференции:
-12 июля в Екатеринбурге стартовали «Царские дни», посвященные 100-летию со дня мученической кончины членов царской семьи в Екатеринбурге. В ночь с 16-17 июля состоится Царский крестный ход, в котором, как ожидается, примут участие около ста тысяч человек: каким маршрутом пройдут паломники? Как будет организовано их перемещение? Какие улицы будут перекрыты для транспорта?
-Как присоединиться к крестному ходу? Паломники из каких стран приедут в Екатеринбург?
-Как будет организована работа «систем жизнеобеспечения» крестного хода, в том числе, палаточного городка, во время «Царских дней»?
На пресс-конференции будет организована выдача бейджей журналистам, аккредитованным для освещения «Царских дней»
13:00 Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «ЧМ-2018 и крупные спортивные события Екатеринбурга и Свердловской области». Чемпионат мира по футболу в России впервые одновременно прошел сразу на двух континентах – в Европе и Азии. Отметим, что общность континентов – своего рода бренд спортивных событий в Свердловской области. О ближайших из них расскажут гости пресс-центра – директор легкоатлетического марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин и директор веломарафона «Европа-Азия» Дмитрий Чукреев.
IV Международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия» пройдет в Екатеринбурге 5 августа. Ожидается, что в этом году в нем примут участие порядка семи тысяч любителей бега и профессиональных атлетов. Им будет предложено несколько дистанций на выбор: 3, 10, 21 и 42 километра. Маршруты позволят спортсменам пробежать по центральным улицам города и посетить границу двух частей света. Каждые пять километров для участников будет работать пункт, где можно будет перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получит пакет с футболкой с логотипом марафона, а после финиша – медаль.
Велосипедный марафон «Европа - Азия» (ВСМ ЕА) пройдет впервые 25 августа. Маршрут будет пролегать по живописнейшим местам на границе (водоразделе) двух континентов Европы и Азии. Старт и финиш велосипедистов состоится на огромной лесной поляне близ базы отдыха «Хрустальная» (Первоуральский городской округ).
15:00 Дом кино (ул. Луначарского, дом 137). Состоится открытие выставки московской художницы, выпускницы Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, члена Московского союза художников Веры Аверьяновой «Жизнь и смерть Царской семьи Романовых». Экспозиция подготовлена в рамках проекта «По Императорскому маршруту».
Созданию выставки предшествовала тщательно продуманная работа: автор с интересом изучала информацию про жизнь семьи Романовых в конце XIX – начале XX вв., а также период, проведенный в Тобольске и Екатеринбурге, расстрел семьи и их приближенных. Все это сопровождалось просмотром фильмов, документальных кадров, фото, архивных писем. Были сделаны рисунки костюмов того времени и реквизитов с натуры на Мосфильме, где ранее снимался фильм про семью последнего русского императора Николая II. Также Вера Аверьянова посетила Ливадийский дворец, где были сделаны зарисовки с натуры.
Выставка молодой художницы проходит в рамках многоэтапного выставочного проекта «По Императорскому маршруту», который охватывает места пребывания семьи императора, историю великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций. В ходе экскурсионных пленэров по Московской области и городам России молодым авторам предоставляется возможность максимально достоверного изучения фактов жизни семьи Николая II. Проект с участием молодых художников объединяет вузы и колледжи Москвы и регионов России в сочетании с различными школами и техниками.
На протяжении нескольких лет продолжается сотрудничество Веры Аверьяновой с творческим объединением «Время молодых XXI» – организацией, поддерживающей молодых художников (учащихся и выпускников художественных колледжей и вузов), предоставляя им стартовую площадку, возможность заявить о себе, о своем творчестве. Проекты носят историко-тематическое содержание, имеют ярко выраженную социально-культурную составляющую.
Выставка проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области, Свердловской регионального отделения Союза кинематографистов Российской Федерации.
16:00 Центр «Зеленый мыс» (ул. Загородное шоссе, 12). Состоится открытие третьей смены Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Работа будет идти по четырем направлениям: «промыслы», «искусство», «спорт» и «наука», в рамках которой школьники будут развивать медицину и биологию.
Кроме этого, с самого утра на территории центра будут проходить занятия по хоккею, хореографии, шахматам, живописи, музыке, литературному творчеству, гончарному мастерству, телемедицине и медицине будущего, фигурному катанию и химическо-фармацевтическому направлению.
Напомним, по итогам второй смены 10 уральских школьников-участников проекта «Золотое сечение» подписали трудовые контракты с IT-компаниями.
18:30 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (первая платформа). Состоится отправка третьего состава «Поезда здоровья». Перед отправлением будет проведен торжественный митинг с участием представителей министерства общего и профессионального образования Свердловской области, депутатов регионального Законодательного Собрания, представителей муниципалитетов, детей, родителей и творческих коллективов.
От платформы поезд отойдет в 19.42.
Планируется, что за время летней оздоровительной кампании в Анапе в рамках проекта «Поезд здоровья» побывают 1,7 тысячи юных свердловчан из 58 муниципалитетов. Это дети, наиболее нуждающиеся в летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям.
На Черноморском побережье юные уральцы традиционно будут размещены в санатории «Жемчужина России», которая оказывает 32 вида лицензированных медицинских услуг по лечению заболеваний кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения, дыхания, движения, сердечно-сосудистой системы. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план лечения.
Для обеспечения безопасности в поездке детей сопровождают высококвалифицированные педагоги, а в поезде будет находиться бригада врачей. В составе поезда имеются вагоны-рестораны, которые обеспечат детей качественным горячим питанием в пути.
© «Вечерние Ведомости»
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