Анонсы событий на 5 июля

18:14 | 4.07.2018

9:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправится пресс-тур на фестиваль творчества детей, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях Екатеринбурга, «Новая звезда — 2018». Фестиваль пройдет в лагере «Чайка» под Сысертью.

Гостями фестиваля станут: заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, председатели районных оздоровительных комиссий, депутаты Екатеринбургской городской Думы, секретари районных оздоровительных комиссий.



9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Стартует объезд ремонтируемых участков улично-дорожной сети Екатеринбурга, который проведёт заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Комиссия посетит объекты в Кировском, Октябрьском и Ленинском районе Екатеринбурга, среди которых как уже готовые участки дорог, так и объекты, на которых в настоящее время ведутся активные работы.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная завершающей стадии подготовки Свердловской области к Пятому Российско-Китайскому ЭКСПО.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о готовности региона к Российско-Китайскому ЭКСПО, о выделенных на его проведение средствах, озвучат программу запланированных мероприятий, предоставят информацию о заявленных в качестве экспонентов компаниях, а также обсудят результаты проведения ЭКСПО прошлых лет и перспективы развития взаимоотношений между Свердловской областью и Китаем.

В пресс-конференции также примет участие начальник управления внешних связей и контроля Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина (по видеосвязи из Тюмени).

Пятое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 9 по 12 июля в г. Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2018 году выставка пройдет параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Среди основных задач Пятого Российско-Китайского ЭКСПО: демонстрация новейших производственно-технических разработок российских и китайских компаний, содействие расширению и диверсификации российско-китайского сотрудничества, презентация актуальных российско-китайских проектов.

11 и 12 июля 2018 года в г. Тюмени состоится Российско-Китайская деловая сессия. Основные темы сессии: расширение взаимной торговли и инвестиционное сотрудничество.



12:00 Аэропорт Логиново. Состоится открытие Всероссийских соревнований по парашютному спорту на точность приземления «Европа — Азия» и Кубка Владимира Дмитриевича Гмызина. Откроет турнир заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Соревнования «Европа — Азия» начались в далеком 1995 году, и с тех пор на протяжении более 20 лет граница «Европа — Азия» собирает и объединяет сильнейших парашютистов страны.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится круглый стол, посвященный 25-летию системы обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов (г. Москва), заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Нонна Кивелева, главный врач городской клинической больницы № 40 Александр Прудков, генеральный директор МО «Новая больница» Вадим Лившиц, заместитель исполнительного директора по защите прав застрахованных СК «СОГАЗ-Мед» Сергей Зайцев (г. Москва), председатель правления СМК «Астрамед-МС» Галина Коновалова и генеральный директор СМК «УГМК-Медицина» Игорь Леонтьев вспомнят главные достижения системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования: в их числе — Национальный проект и Региональная программа модернизации здравоохранения, переход на одноканальное финансирование и внедрение новых способов оплаты медицинской помощи. Также участники круглого стола расскажут о новых направлениях защиты прав застрахованных граждан и повышения доступности медицинской помощи: это рост количества и качества дорогостоящих медицинских услуг и развитие онкологической службы, работа института страховых представителей и круглосуточное сопровождение застрахованных в режимах онлайн и офлайн и многое другое.