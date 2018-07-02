Анонсы
19:58 | 3.07.2018
Анонсы событий на 4 июля
Глава региона посетит площадки строительства социально значимых объектов – общеобразовательной школы на 1200 мест и 148-квартирного жилого дома.
Школа строится на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что она будет запущена в эксплуатацию в конце 2018 года и позволит перейти кировградским школьникам на односменный график обучения. В новом жилом доме, который возводится за счет областного бюджета, в 2019 году квартиры получат дети-сироты, семьи, проживающие в аварийном жилье, врачи и педагоги. Кроме того, предполагается, что часть квартир будет выкуплена градообразующими предприятиями для своих сотрудников.
В рамках рабочего визита Евгений Куйвашев вместе с генеральным директором УГМК-Холдинга Андреем Козицыным откроет Дворец ледовых видов спорта «Кировград-Арена», возведенный в рамках соглашения между правительском Свердловской области и УГМК. В новом спорткомплексе будут открыты отделения хоккея, фигурного катания и шорт-трека.
Автобус для СМИ отправляется от резиденции губернатора (ул. Горького, 21) в 9:30 4 июля.
Для тех, кто добирается своим транспортом – встреча в Кировграде в 11:30 у стройплощадки школы (ул. Февральская, 4 а).
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам посевной кампании 2018 года в Свердловской области и итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Галицких, главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии ФГБУ "Уральское УГМС" Людмила Саваринюк, руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Елена Кутина и декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин расскажут о ходе посевной кампания 2018 года в Свердловской области, как погодные условия сказались на ее реализации, перечислят виды хозяйственных культур, которые пострадали от низких температур в первую очередь.
Также на пресс-конференции будут озвучены итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи.
14:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная трудностям использования онлайн-касс предпринимателями в Свердловской области:
«Сфера торговли и общепит по всей стране начали использовать онлайн-кассы с 1 июля: много ли сбоев происходит? С какими трудностями столкнулись игроки рынка? Как заработал «народный контроль» над бизнесом через кассовые чеки?»
СПИКЕРЫ:
Ирина Мамина, председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты.
Людмила Карнашевская, директор межрегионального филиала Урал «Такском»
Константин Щекотуров, член рабочей группы по обеспечению на территории Свердловской области перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники при УФНС Свердловской области, руководитель «Кассовые технологии».
Вопросы пресс-конференции:
-В России с 1 июля 2018 г. налогоплательщики в сфере торговли и общественного питания в обязательном порядке перешли на использование онлайн-касс. С какими трудностями столкнулись предприниматели?
-Много ли сбоев произошло в работе онлайн-касс в Свердловской области с начала месяца? На ком лежит ответственность в случае сбоя?
-С 1 июля 2018 г. также вступили в силу изменения в «Закон об онлайн-кассах»: что изменилось? Каких послаблений удалось добиться предпринимателям на федеральном уровне? Какие ужесточения стоят за новыми поправками?
-Покупатели получили возможность контролировать предпринимателей через информацию в кассовых чеках: заработал ли «Народный контроль»?
15:30 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона.
Члены кабинета министров рассмотрят ряд проектов постановлений, регулирующих финансово-бюджетную сферу, управление госимуществом, а также направленные на позитивные изменения в образовании, здравоохранении, промышленности, экономике, социальной политике, агропромышленном комплексе Среднего Урала и других областях жизни и деятельности региона.
© «Вечерние Ведомости»
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