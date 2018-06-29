Анонсы событий на 3 июля

18:40 | 2.07.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б). Состоится завершающее заседание Екатеринбургской городской Думы 6 созыва.

Депутаты рассмотрят вопрос об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также ряд других вопросов.

Сразу после заседания (ориентировочно в 11.00) состоится брифинг временно исполняющего полномочия Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы В.Н. Тестова по итогам работы Думы 6 созыва.



10:00 Дом журналиста (ул. К.Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Еленой Чадовой и первым замначальника горздрава Екатеринбурга Татьяной Савиной, которые расскажут о медицинском обеспечении в период ЧМ-2018 в Екатеринбурге.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водоемах в летний период, а также предупреждению пожаров в населенных пунктах Свердловской области.

В пресс-конференции принимают участие начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексей Климов и начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Уральское УГМС" Анна Мишарина. Спикеры расскажут о прогнозе погоды на июль и август 2018 года, разрешенных и безопасных местах отдыха у воды, правилах эксплуатации маломерных судов, а также дадут рекомендации по предупреждению происшествий на водоемах в летний период.

Завтра 03.07.2018 МЧС России по Свердловской области приглашает журналистов на приемку сотрудниками ГИМС пляжа на Нижне-Шайтанском водохранилище в Первоуральском городском округе. Сбор представителей СМИ в 11:00 по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.



15:20 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, каб. 313а). Состоится брифинг главного терапевта города Екатеринбурга Вадима Геннадьевича Грачева, посвященный мерам профилактики обострения хронических болезней и регулированию самочувствия в жару.

Доктор расскажет о том, какие хронические заболевания может обострить жара и какие профилактические меры следует принять для предотвращения ухудшения самочувствия, а также даст советы о том, как помочь пережить жару детям, пожилым людям, офисным работникам и людям, работающим на открытом воздухе.