Анонсы событий на 30 июня, 1 и 2 июля

19:18 | 29.06.2018

30 июня



10:00 Арамиль (ул. Пушкина, 4Б). Пройдет большой праздник, посвященный Дню города Арамиль, которому исполняется 343 года. В программе торжественные и развлекательные мероприятия, трехчасовой концерт с песнями, танцами, играми и розыгрышами призов. Для детей будет организована развлекательная программа по сказкам Пушкина, мастер-классы по дартсу, выжиганию по дереву, турнир по шахматам и домино. Кроме того, впервые в рамках дня города состоится большая сельскохозяйственная ярмарка «Арамильский разгуляй». Участвовать в ней будут местные сельхозпроизводители и фермеры, которые предложат посетителям свежие овощи, плодоовощную продукцию, мед, соления, ягоды, мясные деликатесы. Также на ярмарке можно приобрести изделия декоративно-прикладного искусства. Ярмарка предоставит возможность горожанам в одном месте приобрести продукты местных производителей.



10:30 Село Кадниково (КСК «Белая лошадь»). Состоится областной Сабантуй, участниками которого станут более 10 тысяч человек. В рамках праздника будут работать этнографические площадки «Национальные подворья» и торговые ряды, пройдут розыгрыши призов среди гостей праздника, будет идти концерт, на котором выступят артисты республик Татарстан и Башкортостан и Свердловской области, состоятся скачки и показательные конные выступления, соревнования по борьбе куреш и другие спортивные состязания.

Автобус для СМИ отправляется в 9:00 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Обратно — в 16:00 от КСК «Белая лошадь».



12:00–20:00 Октябрьская площадь. В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. В городе состоится более 20 мероприятий на 10 площадках. Основные локации праздника разместятся на Октябрьской площади и в Историческом сквере.



1 июля



11:00 Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ул. Добролюбова, 19а). Завершается международная выставка «Граница». Итоги этого проекта подведут на круглом столе «Культура без границ», в котором примут участие представители различных диаспор, культурного и научного сообщества. Круглый стол посвящен проблемам и перспективам межнационального сотрудничества в сфере культуры, преодолению границ на пути этого партнерства.

В 11:00 состоится экскурсия по выставке «Граница», в 12:00 — круглый стол «Культура без границ», в 14:00 — музыкальные выступления.

Выставка «Граница» исследует границы и причины их возникновения в самых разных формах: территориальные обособления или присоединения, культурные, личные или социальные барьеры.



2 июля



14:30 Деревня Нижние Таволги (Невьянский район). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта. На мероприятие приглашен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Модульный ФАП приобретен за счет средств областного бюджета. Он будет обслуживать население двух деревень — Нижние Таволги и Верхние Таволги, расстояние между которыми 1 километр. Лицензия на оказание медицинской помощи уже получена.

Гостей встречают в 14:00 на въезде в Невьянск, 86-й км автомобильной дороги Екатеринбург — Серов.