Анонсы событий на 28 июня

18:44 | 27.06.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства, главной темой которого станет реализация приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. С основным докладом выступит министр инвестиций и развития Виктория Казакова, содокладчики — управляющий директор ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» Андрей Волвенкин и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» (управляющей организации ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания») Дмитрий Буданов — расскажут о ходе реализации проекта «Прокатный комплекс» и концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области.

Также члены областного кабинета министров рассмотрят три десятка постановлений, предполагающих совершенствование работы в образовании, промышленности, социальной политике, спорте и других сферах жизни и деятельности региона.



12:00 Фурманова, 127. Состоится «Битва косилок». На газон, расположенный возле здания по адресу Фурманова, 127, выйдут: трактор с навесным оборудованием, косилка-тележка и косильщик с бензокосой, которым предстоит за равный промежуток времени выкосить участок газона. Специалист службы благоустройства прокомментирует особенности применения всех видов техники при кошении газонов в городе и расскажет об экологической составляющей работы по выкашиванию травы на территории города. Отметим, что работы на городских «покосах» в самом разгаре. После обильных дождей, с наступлением жары, трава пошла в рост.



12:00 УГГУ (ул. Куйбышева, 30). В Уральском государственном горном университете пройдет торжественная церемония вручения красных дипломов. Отличников учебы поздравят и. о. ректора УГГУ Алексей Душин, деканы и почетные гости из числа выпускников УГГУ. Среди них — временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов. Виктор Тестов в 1985 году окончил Свердловский горный институт, специальность — разработка россыпных месторождений.

В этом году красные дипломы получат свыше сотни студентов УГГУ.



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии чествования выпускников школ, набравших высший балл по итогам единого государственного экзамена. 60 отличникам учебы будут вручены благодарственные письма и памятные подарки.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная предварительными итогам проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу по оценке участников рынка.

Участники пресс-конференции:

Тамара Клишина, член правления Клуба отельеров Екатеринбурга;

Владимир Олькиницкий, идеолог современной уральской кухни, шеф-повар, ресторатор;

Александр Кравцов, директор департамента операций на финансовых рынках «СКБ-Банка»;

Татьяна Мосунова, представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.

Вопросы пресс-конференции:

- Екатеринбург принял четыре матча чемпионата мира по футболу — 2018: что это привнесло в экономику отелей и ресторанов в Екатеринбурге? Справились ли они с наплывом туристов?

- Смогли ли гости города оценить особенности русской и уральской кухни?

- Насколько изменился объем транзакций в дни чемпионата по оценке банкиров?

- Куда ходили на экскурсии российские и зарубежные болельщики? Каким они увидели Екатеринбург?



15:00 Школа-интернат № 6 (ул. Дарвина, 4). Олимпийский чемпион по биатлону, посол Екатеринбурга, города — организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, Антон Шипулин откроет новую, современную спортивную площадку на территории школы-интерната № 6 в Екатеринбурге.

Для учеников школы, которые придут в этот день на спортивный праздник, пройдет мастер-класс от лидеров workout-движения. А после ребята сами примут участие в эстафете. Завершится мероприятие фото- и автограф-сессией Антона Шипулина.



17:00 ЦК «Урал» (Студенческая, 3). Состоится выпускной вечер лицея № 130. Поздравить выпускников и их родителей с окончанием школы придет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.