Анонсы событий на 27 июня

18:11 | 26.06.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи в Свердловской области.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова, председатель Молодежного правительства Свердловской области Евгений Кожухов и председатель Молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров расскажут о ходе реализации молодежной политики в регионе, о программе празднования Дня молодежи, а также обсудят наиболее актуальные сферы деятельности современной уральской молодежи.

Во время пресс-конференции состоится церемония вручения благодарственных писем общественным активистам от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).



11:00 Красноуфимск (Центр культуры и досуга, ул. Советская, 2). Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проведут совместный областной проект «День правозащитника» в Красноуфимском районе. В программе: посещение детских загородных оздоровительных лагерей, Центра помощи семье и детям Красноуфимска и Красноуфимского района, встречи с сотрудниками территориальной комиссии Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, прием граждан, встречи с предпринимателями.



11:40 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Состоится брифинг губернатора Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Российской Федерации Петера Эриксона о перспективах развития отношений Свердловской области и Швеции.

Петер Эриксон прибыл в Свердловскую область с рабочей поездкой для обсуждения деталей проведения «Дней Швеции» на Урале, которые состоятся этой осенью, и для посещения футбольного матча Мексика — Швеция 27 июня на «Екатеринбург Арене» в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.



12:00 «Дом книги» (ул. Антона Валека, 12). Под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Юрьевича Боликова пройдет заседание координационного совета программы «Екатеринбургское качество». Магазин представил свою заявку на получение городского «знака качества», и комиссия, после знакомства с ассортиментом и организацией работы предприятия, примет решение о его присуждении.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится торжественная церемония вручения премии главы Администрации города Екатеринбурга пяти молодым горожанам, проекты которых победили в грантовом конкурсе, организованном Комитетом по молодежной политике. Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи, отмечаемого в этот день.



14:30 Некоммерческая организация «Благое дело» (рабочий поселок Верх-Нейвинский, ул. Просвещения, 51а). Люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы в швейной, деревообрабатывающей, свечной и других мастерских. Учениками и зрителями станут ученые, специалисты-практики, работники культуры из России, Армении, Грузии, Норвегии и Киргизии, которые приехали в «Благое дело» для обмена опытом. Напомним, эта НКО была одним из организаторов Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие инклюзивного общества, социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и опыт региона обсудит с гостями вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.