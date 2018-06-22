Анонсы
16:54 | 25.06.2018
Анонсы событий на 26 июня
12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная усовершенствованию системы контроля над строительством зданий в российских регионах.
В пресс-конференции примут участие министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов, координатор федерального проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин, директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин.
Свердловская область стала одним из пяти регионов, на территории которых проводится пилотный проект по введению входного документарного контроля безопасности кабельной продукции, используемой при возведении объектов капитального строительства. Участники пресс-конференции расскажут, в чем заключается новая система контроля и как она повлияет на безопасность эксплуатации жилых помещений.
13:00 Дворик возле водонапорной башни в Историческом сквере. Состоится пресс-конференция «Карта гостя запущена! Что дальше?».
«Карта гостя Екатеринбурга» (Ekaterinburg CityPass) — это карта привилегий, скидок и бонусов, которая позволит туристам провести время в Екатеринбурге наиболее комфортно и выгодно. Она дает возможность бесплатно посетить музеи и галереи Екатеринбурга, сходить на экскурсию по историческому центру города и воспользоваться велопрокатом, а также предоставляет скидки и бонусы в театрах, сувенирных магазинах, популярных ресторанах, кафе, кофейнях и барах — всего более 80 участников проекта. Продажи карты стартуют во вторник, и у журналистов есть возможность познакомиться с полным списком заведений, принимающих участие в проекте.
Участники пресс-конференции:
- заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, который расскажет о значении проекта для туристической привлекательности города;
- директор Музея истории Екатеринбурга, оператора проекта «Карта гостя», Сергей Каменский, который поделится ожиданиями от реализации проекта и расскажет о перспективах его развития;
- генеральный директор ОАО «Информационная сеть», технического оператора проекта «Карта гостя», Павел Ведерников, который даст информацию об особенностях работы системы с технической точки зрения, расскажет о статистике, которую она позволит собирать;
- ресторатор, совладелец заведений — участников проекта «Карта гостя» Евгений Кексин расскажет о мотивации бизнеса принять участие в проекте.
Еще одним участником пресс-конференции будет водонапорная башня. Она не только стала символом проекта, появившись на «Карте гостя», но и является главной точкой продажи карты. Башня переживает реконструкцию, итогом которой станет ее новая жизнь в качестве музея и Гостевого центра Екатеринбурга. Сергей Каменский после пресс-конференции проведет экскурсию для журналистов по башне и расскажет о планах Музея истории Екатеринбурга по ее возрождению.
© «Вечерние Ведомости»
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