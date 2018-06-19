Анонсы
19:49 | 22.06.2018
Анонсы событий на 23, 24 и 25 июня
14:00 ДИВС (ул. Еремина, 10). Откроются семинар и показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука от мастеров Всеяпонской федерации кюдо. В мероприятии ожидается участие Ее Величества Принцессы Японии Такамадо Хисако.
По словам устроителей мероприятия, это большая честь не только для Екатеринбурга, но и для всей России — принимать таких высокопоставленных гостей, поскольку это первый визит представителей Императорской семьи в Россию более чем за последние 100 лет.
18:30 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» (первая платформа). Состоится отправка второго состава «Поезда здоровья». Перед отправлением будет проведен торжественный митинг с участием представителей министерства общего и профессионального образования Свердловской области, депутатов регионального Законодательного Собрания, представителей муниципалитетов, детей, родителей и творческих коллективов.
Отправка поезда состоится 23 июня в 19.42.
Планируется, что за время летней оздоровительной кампании в Анапе в рамках проекта «Поезд здоровья» побывают 1700 юных свердловчан из 58 муниципалитетов. Это дети, наиболее нуждающиеся в летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям.
На Черноморском побережье дети традиционно будут размещены в санатории «Жемчужина России», которая имеет 32 вида лицензированных медицинских услуг по лечению заболеваний кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения, дыхания, движения, сердечно-сосудистой системы. План лечения каждого ребенка индивидуален.
Для обеспечения безопасности в поездке детей сопровождают высококвалифицированные педагоги, а в поезде будет находиться бригада врачей. В составе поезда имеются вагоны-рестораны, которые обеспечат детей качественным горячим питанием в пути.
24 июня
10:00 Екатеринбургское суворовское военное училище (ул. Первомайская, 88). Состоится 70-й выпуск воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. В торжественной церемонии примет участие командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, представители правительства Свердловской области, ветераны военной службы и родители выпускников.
В числе 60 выпускников пятой роты – участники парадов войск Екатеринбургского гарнизона, победители всероссийских и всеармейских олимпиад и конкурсов. Восемь человек окончили училище с золотой медалью и шесть человек – с серебряной.
25 июня
12:00 Ельцин-Центр (ул. Б.Ельцина, 3). Состоится событие - Ural Music Night открывает первый международный выездной лагерь для музыкантов.
50 участников c 24 по 29 июня будут повышать уровень своего мастерства под руководством 10 преподавателей, среди которых представители Поп-Академии Баден-Вюртемберга (г. Мангейм, Германия). Camp откроется в пансионате «Зеленый мыс» в 80 км от Екатеринбурга. Сайт проекта: www.uralmusiccamp.ru
На открытии лагеря выступит Удо Дамен, ректор поп-академии. В России хорошо известны такие выпускники академии, как Элис Мертон, исполнительница хита No Roots, выпускники.
На пресс - мероприятии также будет проходить аккредитация СМИ на Ночь музыки.
14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б, 501). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню молодежи «Екатеринбург молодежный».
Участники пресс-конференции- председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга Анна Юрьевна Батенькова и начальник Отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Юлия Сергеевна Касимова расскажут о муниципальных молодежных программах, реализуемых в Екатеринбурге, инициативах с которыми приходят молодые люди в Администрацию города и их участии в пропаганде здорового образа жизни в уральской столице.
Еще одной темой пресс-конференции станет масштабный городской праздник «День молодежи», который состоится в нашем городе 30 июня. Спикеры расскажут о площадках народных гуляний и событиях, которые ожидают горожан.
14:00 Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4А). Состоится круглый стол «Включение памятников Екатеринбурга эпохи конструктивизма в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», организованный МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Участники мероприятия обсудят порядок выдвижения потенциальных объектов Всемирного наследия субъектами Российской Федерации, плюсы и минусы включения объектов культурного наследия в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и то, какие объекты культурного наследия города Екатеринбурга эпохи конструктивизма могут быть включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
16:00-19:00 Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28). В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года состоится Фестиваль национальной кухни народов Урала (Festival of Ural Ethnic Cuisines). Гостей ожидает выставка и дегустация блюд национальной кухни народов Урала, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и ремесел народов Среднего Урала и книг, посвященных кулинарии и национальной кухне народов России. Кроме того, в программе концерт национальной музыки и песен народов Урала.
Цель фестиваля – укрепление уважительного отношения людей разных национальностей, гармонизация межнациональных отношений, сохранение и поддержка разнообразных форм традиционной культуры народов Среднего Урала, а также знакомство гостей фестиваля с особенностями национальной кухни народов Среднего Урала.
© «Вечерние Ведомости»
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