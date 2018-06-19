Анонсы событий на 22 июня

18:11 | 21.06.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Главная тема повестки — создание условий для улучшения инвестиционного климата в регионе. С основным докладом выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, глава Администрации городского округа Верхняя Пышма. Напомним, Свердловская область входит в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, по итогам 2017 года Свердловская область признана лучшей в России в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Также члены областного кабинета министров рассмотрят три десятка постановлений, предполагающих совершенствование работы в образовании, социальной политике, промышленности, АПК, спорте и других сферах жизни и деятельности региона.



10:00 Остановка «Дворец молодежи». Будет запущено очередное табло, информирующее пассажиров общественного транспорта о времени ожидания прибытия трамваев и автобусов. Оно станет вторым по счету в Екатеринбурге после тестового на остановке «Главпочтамт». Заместитель директора городского Центра организации движения Евгений Евсеев расскажет о графике запуска и расположении других подобных табло на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге. Смонтировать и запустить их планируется до конца лета.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная анализу цен на топливо экспертами Свердловского УФАС.

В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя Свердловского УФАС России Екатерина Воробьева.

Вопросы пресс-конференции:

- Какова динамика розничных и оптовых цен на бензин на Урале?

- С чем связан рост цен? Выявляются ли факты нарушения антимонопольного законодательства?

- Каковы меры административной ответственности?



11:00 Заречный (ул. Клары Цеткин, спасательная станция). В рамках профилактической акции «Вода — безопасная территория» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) проводят патрулирование водоемов.

22 июня такой рейд пройдет на Белоярском водохранилище. В ходе мероприятия сотрудники МЧС проверят выполнение владельцами маломерных судов правил эксплуатации. У судоводителей сотрудники МЧС проверят наличие судового билета, удостоверения на право управления маломерным судном, документы о прохождении технического освидетельствования и оснащенность маломерного судна спасательными средствами: спасательный круг, «конец Александрова».



12:00 Широкореченский мемориал. Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В мероприятии примут участие семьи из Бишкека (Киргизия), Москвы и Екатеринбурга, чьи родственники считались без вести пропавшими, но были обнаружены в ходе архивной работы поисковиками Свердловской областной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение». В рамках проекта «Имена из тыловых госпиталей» была выявлена и восстановлена 181 фамилия бойцов и офицеров Красной армии, умерших в эвакогоспиталях Свердловска.



13:00 Площадь у Свердловского академического театра драмы (Октябрьская площадь, 2). Будет проведено памятное мероприятие, в котором примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти региона, кадеты, курсанты военных училищ, а также учащиеся общеобразовательных школ. У театра будет организована выставка портретов ветеранов ВОВ, героев России художника Владимира Заплатина, а также выставка музея ВДВ «Белая гвардия». В ходе акции участники мероприятия прикрепят 1418 колокольчиков (по количеству дней Великой Отечественной войны) к георгиевским ленточкам на ветках деревьев в березовой аллее на прилегающей к Верх-Исетскому пруду территории Октябрьской площади. Звон колокольчиков призван в очередной раз напомнить гражданам о героических и печальных военных днях. В программе мероприятия — выступления творческих коллективов, которые будут сопровождаться тематическим видеорядом, а также традиционный спуск на воду венка и цветов в память о погибших на фронтах, умерших в послевоенные годы.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти и скорби, а также обсуждению проблем и задач патриотического воспитания современных детей и подростков.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель Алексей Петрухин, директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов и доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о структуре патриотического воспитания в Свердловской области, влиянии кинематографа и компьютерных игр на патриотическое воспитание, а также обсудят формирование национального самосознания с психологической точки зрения.

Во время пресс-конференции кинопродюсер Алексей Петрухин представит новый российский фильм «Прощаться не будем» о событиях октября 1941 года.

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби — памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.



15:00 Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (Мичурина, 230). Продолжит свою работу фан-зона чемпионата мира по футболу. В 17 часов болельщики смогут посмотреть здесь матч сборных Бразилии и Коста-Рики, в 20 часов — сборных Нигерии и Исландии, а в 23:00 — сборных Сербии и Швейцарии.



19:00 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится спецпоказ картины «Прощаться не будем». Ленту представит продюсер картины Алексей Петрухин.

Фильм «Прощаться не будем» рассказывает о простых людях, которые, чувствуя жуткий страх и панику, не переставали любить и верить. Картина основана на реальных событиях и посвящена бойцам народного ополчения, которые осенью 1941 года приняли участие в обороне города Калинин (ныне Тверь). В то время, когда многотысячная немецкая армия наступала на Калинин, чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву, на защиту города встало всего две тысячи человек — без танков и артиллерии. Работа над картиной заняла девять лет. Премьера фильма состоится 21 июня.



22:00 Состоится гражданская акция «Свеча памяти», участниками которой станут более 4 тысяч человек. Свердловчане со свечами в руках пройдут по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года, а по окончании шествия на площади 1905 года выстроятся в слово «Помним».