Анонсы событий на 21 июня

18:19 | 20.06.2018

15:00 Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23). Состоится презентация проекта «Культурная среда», в рамках которого проводится благоустройство территории вокруг здания ДК Лаврова, которое отметит в этом году свой полувековой юбилей. Молодые художники создали здесь большое живописное полотно с элементами русской народной культуры.

О проекте расскажут автор эскиза студентка 2 курса Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра Анастасия Тумакова, руководитель отдела рекламы и PR Уральского центра народного искусства Иван Зыков и директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова.

Отметим, что для реализации идеи привлекли 12 студентов второго курса отделения «Графический дизайн» Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра. На создание художественного оформления 11 блоков ограждения ушло 65 литров краски, которую предоставил Машиностроительный завод им. М.И. Калинина.



15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург - Санкт-Петербург, посвященная презентации сборника лекций ведущих историков двух столиц "Петроград.1917. Исторический календарь" и проекту "Россия. 1918. Поступь революции".

В Екатеринбурге в пресс-конференции примет участие заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин.

Об очередном этапе реализации проектов к 100-летию русской революции и программе лекций российских ученых расскажут автор и куратор проектов, ответственный редактор сборника Юлия Кантор, научный руководитель Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, профессор СПбГУ и Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Фирсов, ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко.



20:00 Екатеринбург-Арена. Состоится матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Перу.