Анонсы событий на 20 июня

20:15 | 19.06.2018

9:30 Памятник Малышеву (набережная реки Исеть в районе улицы Малышева). Начнется объезд специалистами по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга и районов города трудовых отрядов подростков. Комиссия посетит Ленинский район, где ребята работают на благоустройстве набережной, Орджоникидзевский район, где подростки благоустраивают корт (ул. Стачек, 19а), и Кировский район, где при участии подростковых трудовых бригад ведется благоустройство территории клуба по месту жительства (Бетонщиков, 6а).

Комиссию возглавит заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Он расскажет о том, сколько подростков в Екатеринбурге трудоустроено этим летом, к каким работам они привлечены и на каких условиях работают.

Коллеги, поскольку микроавтобус на это мероприятие у нас организовать не получилось, предлагаем вам записать комментарий на первом объекте, а следующие объекты объезда, при желании, посетить самостоятельно.



9:55 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Начнется пресс-тур, посвященный модернизации детских садов Екатеринбурга в рамках краудсорсинг-проекта «Мой детский сад». Проект направлен на улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых детским садом, и образовательной среды для детей.

В ходе пресс-тура мы посетим два детских сада: № 222 и № 152. Журналисты увидят, как совершенствуется логистика на территории детских садов, а также новшества в ДОУ — современную предметно-пространственную и воспитательную среду. В одном из детских садов уже создан полифункциональный центр — трансформируемое пространство группы под любой вид деятельности дошколят.



10:00 Поселок Верхняя Сысерть (лагерь «Бригантина»). Состоится «День безопасности». В мероприятии примут участие около 100 мальчишек и девчонок.

Тушить небольшой очаг пожара с помощью огнетушителя научат инспектора государственного пожарного надзора и представители ВДПО. Из ранцевых огнетушителей дети смогут посбивать водой кегли. Вспомнить правила пожарной безопасности, знаки пожарной безопасности, действия при возникновении пожара все желающие смогут на викторине, которую проведут сотрудники МЧС. В конкурсе «Юный пожарный» мальчишки и девчонки будут на скорость надевать боевую одежду пожарного.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам продемонстрируют участникам праздника средства спасения: спасательный жилет, «конец Александрова», спасательный круг — и напомнят правила безопасного поведения на воде.

Азам оказания первой помощи при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути будут учить детей психологи МЧС в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

На протяжении мероприятия за выполненные задания ребята будут получать элементы пожарного щита. Итогом Дня безопасности станет встреча мальчишек и девчонок на площадке, где сотрудники МЧС продемонстрируют настоящий пожарный щит, предназначенный для борьбы с пожаром, и расскажут о каждом элементе: ведро, лом, багор, топор, лопата, огнетушитель.

Завершится мероприятие общим фотографированием.



11:00 Храм на Крови (ул. Царская, 10). Будет представлена «Царская комната» — благоукрашенный по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к Царским дням алтарь придела в честь святых Царственных страстотерпцев, который возведен на месте убиения царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

О новом оформлении алтаря, работах, проведенных в нем в течение последнего года, расскажет старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло.

Журналисты узнают о работах по благоукрашению, которые проводились мастерами из Белоруссии, из Свято-Елисаветинского женского монастыря, под руководством монахинь Ново-Тихвинской обители Екатеринбурга, известных своим мастерством в деле восстановления и оформления православных храмов. Представители СМИ увидят уникальное мозаичное панно, занимающее центральную часть алтаря, узнают, какие святые образы украшают святое место.

Добавим, что работы по обновлению алтаря святых Царственных страстотерпцев проводились в течение последнего года. Первое богослужение по завершении работ состоялось в ночь с 15 на 16 июня 2018 года, литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



11:00 Ул. Мельникова, д. 27 (вход со стороны «Екатеринбург Арены» по пешеходной ул. Крылова, парикмахерская BIG BRO). Состоится благотворительная акция «Стрижки детям!». Гостями и участниками праздника будут дети-воспитанники из структурного подразделения «Детский дом № 1» Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа. Организаторы акции — члены Молодежного правительства Свердловской области — решили разнообразить культурно-досуговое время детей, подготовить мальчишек к поездке в лагерь, сделав индивидуальные стрижки. Детей ждут встречи с веселыми аниматорами, памятные фото.



11:00 Сиреневый бульвар, 6 (каб. 321). В Свердловской области стартует Единый день регистрации проектов на Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018». В 11:00 уральские волонтеры получат последнюю возможность зарегистрировать свои проекты на конкурс, призванный стать ключевым драйвером Года волонтера.

Планируется, что на всероссийский этап будут отправлены 500 проектов от Свердловской области по различным номинациям.



11:00 Поселок Большой Исток (ул. Пушкина, 2а). Состоится посещение фабрики игрушек, где производятся детские конструкторы, мыльные пузыри, собираются велосипеды и прочее.

О перспективах импортозамещения в индустрии детских товаров расскажут: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель директора ООО «Соломон» Андрей Кузнецов.



11:00 Поселок Верхнее Дуброво (ул. Рассветная, 17). Состоится тренировка лошадей, которые примут участие в скачках на областном Сабантуе. Традиционно скачки являются самой зрелищной частью масштабного мероприятия. В прошлом году победителю был вручен автомобиль.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации системы навигации по площадкам международного фестиваля «Уральская ночь музыки».

Участники пресс-конференции:

Евгений Горенбург, директор фестиваля «Уральская ночь музыки»;

Сергей Анчутин, руководитель команды разработчиков мобильного приложения «Уральской ночи музыки»;

Дмитрий Трофимов, главный иллюстратор авторской карты «Уральской ночи музыки», креативное брендинговое агентство «Дикий Филин»;

Сергей Быстрецких, руководитель агентства переводов TransLit.

Осталось 10 дней до международного фестиваля «Уральская ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 29 июня. Впервые организаторы подготовили специальную систему навигации, которая будет презентована на пресс-конференции:

- Что представляет собой бесплатное приложение для смартфонов «Уральская ночь музыки»? Как его можно использовать?

- Ответы на какие вопросы поможет найти телеграм-бот фестиваля?

- Как будет выглядеть тематическая карта фестиваля? Каково наполнение 140-страничного буклета, который впервые выходит специально к «Уральской ночи музыки»-2018?

- Каковы главные площадки фестиваля: новая и максимально полная информация о хедлайнерах.

- Как будет организована онлайн-трансляция с площадок фестиваля в этом году?

- Как навигация фестиваля адаптирована для англоговорящих гостей?



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Пройдет книжный матч «Футбольная орбита». Во время проведения ЧМ по футболу — 2018 незрячие расскажут, как они играют в эту самую популярную спортивную игру на планете, кто такой спортсмен-ведущий, какие звезды параспорта живут на Урале, и поведают секреты о путешествиях в темноте.

В этот же день откроется фотовыставка «Выше. Быстрее. Сильнее», посвященная уральским спортсменам — инвалидам по зрению, будут представлены книги о футболе и о спорте в целом в специальных форматах (художественная и научно-популярная литература), настольные спортивные игры для людей с проблемами слуха и зрения, фильмы о параспорте.

Гостями книжного матча станут представители ВОС, Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных команд Свердловской области «Родник» и путешественник, фотограф, герой фильма Ивана Соснина «За горизонт» Александр Журавлев.

Футбол для незрячих — разновидность большого футбола, в который играют люди, не имеющие зрения. Первый чемпионат мира среди незрячих прошёл в 1986 году в Испании. В 2004 году этот вид спорта был включен в программу Паралимпийских игр — 2004.



15:00 ЦПКиО имени Маяковского. Откроется фан-зона. До 17 часов на центральной сцене фан-зоны будет организована развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов Екатеринбурга. В 17 часов на большом экране будет транслироваться матч сборных Португалии и Марокко, в 20 часов — сборных Уругвая и Саудовской Аравии, а в 23 часа — Ирана и Испании. В перерывах между трансляциями болельщиков ждут футбольные конкурсы и соревнования. Завершится работа фан-зоны в час ночи.