Анонсы событий на 19 июня

18:05 | 18.06.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание городской думы.



10:00 ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а). Состоится торжественное открытие финала спартакиады городских оздоровительных лагерей. Традиционно на соревнованиях встретятся восемь команд, предварительно сформированных в каждом из районов уральской столицы. Ленинский район на праве «хозяина» соревнований будет представлен двумя командами. Школьники будут играть в футбол в поддержку проходящего в Екатеринбурге чемпионата мира — 2018. По окончании спартакиады пройдет награждение победителей и призеров, а все участники получат памятные сувениры.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям трудовой мобильности и миграции в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

Наталия Бордюгова, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области;

Татьяна Гладкова, заместитель министра экономики Свердловской области;

Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

Вопросы пресс-конференции:

- Эксперты рынка труда отмечают проблему территориального дисбаланса, когда предприятиям в отдельных крупных и малых городах не хватает профильных специалистов. В каких кадрах и в каких муниципалитетах нуждаются работодатели?

- Возможно ли полностью закрыть свободные вакансии через релокацию и переобучение специалистов?

- Готовы ли сотрудники предприятий переобучаться и переезжать ради работы? Что сегодня тормозит трудовую мобильность? Что предлагают работодатели, чтобы заинтересовать сотрудников?

- Переезжают ли в Свердловскую область ради работы жители из других регионов?

- На кого можно переобучиться в Свердловской области?

- Какие действия планируют предпринимать участники рынка труда, чтобы преодолеть территориальный дисбаланс?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с оформлением ОСАГО и нововведениями в тарифах.

Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрий Ларионов и директор филиала страховой компании в Екатеринбурге Иван Косьмин расскажут о ситуации с оформлением автостраховок, об изменении тарифов ОСАГО для опытных и молодых водителей, обсудят расширение коридора базового тарифа для легковых авто физических лиц, обозначат тех, для кого тариф будет снижен, а также озвучат последствия реформирования коэффициента бонус-малус.

Как сообщается в ТАСС, в качестве первого этапа реформы тарификации предполагается расширение коридора базового тарифа для легковых авто физических лиц: максимальная ставка будет повышена с 4 тыс. 118 рублей до 4 тыс. 942 рублей, минимальная ставка будет понижена с 3 тыс. 432 до 2 тыс. 746 рублей.

Замечания по проекту указания ЦБ принимает до 20 июня. Указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправится пресс-тур «Стенография-2018. Лучшее», в ходе которого журналисты побывают на самых интересных (по мнению организаторов проекта) объектах уличного искусства, выполненных в рамках фестиваля в этом году. Сопровождать пресс-тур будут директор МКУ «Столица Урала» Мария Ермакова и сооснователь агентства Streetart Евгений Фатеев.



15:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие экспозиции «Керчь — самый древний город России» — нового выставочного проекта, посвященного древней истории и археологическим памятникам Республики Крым. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Свердловский областной краеведческий музей и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь) при участии Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» представят проект, посвященный памятникам античной эпохи и раннего Средневековья, найденным на территории Керченского полуострова.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике хранятся ценнейшие археологические артефакты: лапидарная коллекция (коллекция образцов античного искусства, содержащая предметы, открытые во время раскопок городищ Боспорского царства), коллекции археологической керамики, керамических клейм, терракот, светильников, изделий из кости, металла. Все это будет представлено в экспозиции.

Экспонаты выставки рассказывают о богатом и разностороннем культурном наследии Крымского полуострова, который в силу своих географических, климатических и исторических особенностей с глубокой древности был перекрестком различных этносов и культур, античного и кочевнического миров, Востока и Запада.

Крым известен как археологическая сокровищница многих культур и народов, которые в разные исторические эпохи населяли эту благодатную землю и оставили свой след в ее истории. Одним из наиболее известных музейных собраний античных памятников являются коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Фонды заповедника насчитывают свыше 200 тысяч музейных предметов, большая часть которых представляет собой археологические находки, рассказывающие о Боспорском царстве — самом раннем государственном образовании, существовавшем на территории современной России. Тысячелетняя история Боспорского царства сохранилась в памятниках материальной культуры, украшающих коллекции крупнейших музеев мира — Государственного Эрмитажа и Государственного Исторического музея, Лувра и Британского музея. Сокровища Керченского полуострова привлекали внимание исследователей и путешественников с конца XVIII века, после присоединения Крыма к Российской империи. В 1837 году Керчь посетил Анатолий Демидов, который оставил потомкам описание Керченского полуострова и города, его памятников и Керченского музея древностей.



16:00 Духовно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8). Состоится церемония вручения писем общественного признания «СПАСИБО!» за добрые дела и награждения победителей фотоконкурса. В этот раз лауреатами общественного признания «СПАСИБО!» стали руководители общественных организаций, известные артисты, художники и др.



17:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, аудитория 152). Состоится заседание регионального политсовета партии «Единая Россия». Партийцы сформируют список кандидатов по итогам предварительного голосования на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу, а также назначат дату проведения партийной конференции для выдвижения их на выборы 9 сентября.



18:00–24:00 В музеях Екатеринбурга пройдут мероприятия акции «Футбольная ночь музеев». Акция призвана познакомить с историей и культурой Уральского региона гостей Екатеринбурга, посетивших столицу Среднего Урала в рамках проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Так, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 46) с 18:00 каждые 30 минут будут проходить тематические экскурсии «История советского футбола». На выставке «Урал футбольный» гости парка смогут увидеть уникальные книги, значки, монеты, карточки, увлекающие окунуться в историю футбола страны и Урала. Специально для любителей компьютерных игр и поклонников футбола в Антимузее на площадке парка будут представлены уникальные игры серии FIFA. Оригинальные диски и приставки привезли специально из Европы к чемпионату мира по футболу. Также посетители смогут поиграть в любимые игры, компьютеры и приставки с 1970-х годов до самых современных. Кроме того, холл первого этажа превратится в виртуальное футбольное поле.

В Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн» (ул. Гоголя, 20/5) будет работать выставка «УралГол» — коллективная экспозиция екатеринбургских художников, посвященная чемпионату мира по футболу — 2018. Также гостям представят музейную экспозицию «Земной рай» в народной картине и игрушке, выставку графики и резьбы по дереву «Форма жизни» Елены Шевронистовой.

Многие музеи Екатеринбурга и хранящиеся в них экспонаты являются визитной карточкой региона. В рамках акции гости столицы Среднего Урала смогут познакомиться со многими музейными брендами города, среди которых — представленная в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера древнейшая в мире монументальная деревянная скульптура Шигирский идол, возраст которой составляет около 11 тысяч лет, Каслинский чугунный павильон — единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств, единственный в России Художественный музей Эрнста Неизвестного, уникальный музейный комплекс «Литературный квартал» и другие. Программы мероприятий размещены на официальном сайте акции.

В рамках проведения акции для гостей и жителей города будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям и выставкам музеев, а также свободное посещение, в том числе с возможностью использования аудиогидов. Стоимость билетов во время акции каждым музеем устанавливается самостоятельно.