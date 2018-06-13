Анонсы событий на 15 июня

17:51 | 14.06.2018

11:20 Школа № 154 (ул. Денисова-Уральского, 3). Состоится заседание городской оздоровительной комиссии. Специалисты дадут оценку работающему здесь городскому лагерю. Ход оздоровительной кампании в целом прокомментирует заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Затем комиссия отправится в загородный оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» в Сысерти, где также проинспектирует процесс оздоровления детей.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная успехам выпускников Уральского образовательного центра «Золотое сечение».

Директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова, руководитель направления IT-проектов Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Алексей Безель, директор по развитию научно-производственного объединения «Сапфир» Кирилл Збыковский и выпускники образовательного центра «Золотое сечение» Полина Скалкина и Станислав Ильин расскажут о конкурсной борьбе и первом опыте работы с инвесторами.

В рамках пресс-конференции будут представлены образовательные программы летних смен 2018 года: «Биология и медицина» (июль) и «Промышленные вызовы Урала» (август).

Целью создания фонда «Золотое сечение» является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.



15:00 Центр культуры «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22). Начнется городской фестиваль «Быть здоровым — это круто!», организованный Комитетом по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга. Городские волонтерские отряды представят здесь свои акции и проекты, связанные с пропагандой здорового образа жизни.