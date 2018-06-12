Анонсы событий на 14 июня

18:07 | 13.06.2018

10:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится конференция «Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы регулирования и защиты», посвященная 100-летию принятия Конституции РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.

Организаторы конференции – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области.

Участие в работе конференции примут первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители органов государственной власти, институтов гражданского общества, образовательных организаций, уполномоченные по правам человека в субъектах Уральского федерального округа.

В рамках конференции прозвучат, в частности, доклады председателя комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, заведующего кафедрой конституционного права Уральского государственного юридического университета Марата Саликова, председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирины Решетниковой.

По итогам конференции в 13:00 для представителей СМИ запланирован пресс-подход с участием Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.



11:00 Дом журналистов (ул. К.Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге.



12:00 улица Вайнер (между ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Успенский»). Откроется один из пятнадцати информационных пунктов, которые будут работать в Екатеринбурге в дни Чемпионата мира по футболу. Начальник Информационной службы Мария Суетина расскажет о том, какую информацию можно будет получить здесь и в колл-центре, работа которого также начнется завтра. На открытии информационного пункта будут представлены Гиды болельщика по Екатеринбургу на русском и нескольких иностранных языках, выпущенные специально к ЧМ.



13:30 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Состоится обсуждение перспектив расширения поставок продукции свердловских производителей в интересах Группы «Интер РАО».

В 13.30 состоится пресс-подход с участием руководителя направления технического развития Группы «Интер РАО» Антона Веренина и министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 14.00 состоится совещание специалистов Группы «Интер РАО» с представителями 30 свердловских предприятий, на котором будут рассмотрены итоги сотрудничества в 2017 году и перспективные планы взаимодействия.



16:00 Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Состоится торжественное открытие новой экспозиции. Посетители смогут увидеть работы великих мастеров- от монументальной живописи до современного искусства. В частности, на выставке будут представлены 35 исторических полотен Павла Рыженко из серии «Исторический реализм», охватывающих широкую историческую панораму от времен Древней Руси до начала XX века; уникальные работы одного из лучших камнерезов России Алексея Антонова; коллекция первого в России самородного золота и многое другое. Планируется, что в открытии примет участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Напомним, открытие международного центра искусств «Главный проспект» состоялось в феврале, за четыре месяца работы его посетили уже порядка 15 тысяч человек.



17:00 Фан-зона Центрального парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (Мичурина, 230). Начнется Фестиваль болельщиков. Для горожан и гостей города подготовлена развлекательная программа, «гвоздем» которой станет выступление группы ЧАЙФ. С 20 часов на 120 метровом экране фан-зоны начнется трансляция матча-открытия Чемпионата мира по футболу, в котором сборная России встретиться со сборной Саудовской Аравии.