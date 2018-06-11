Анонсы событий на 13 июня

11:17 | 13.06.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического Малого театра.

13 и 14 июня на сцене Дворца молодежи в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Государственный академический Малый театр покажет спектакль «Женитьба» Н.В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, представитель Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Руслан Курбатов, заместитель генерального директора Малого театра Петр Лукошков и артисты Малого театра Людмила Полякова, Ирина Муравьева и Карина Саханенко расскажут о федеральной программе «Большие гастроли» и о спектакле «Женитьба», который будет показан екатеринбургской публике.

«Большие гастроли» — общероссийская программа гастролей театров. В апреле 2018 года официально стартовали все направления программы «Большие гастроли», направленной на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории России.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого производства «Зибус» в особой экономической зоне «Титановая долина».

Участники пресс-конференции (изменения в составе спикеров):

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области;

Артемий Кызласов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»;

Евгений Дорнбуш, исполнительный директор «Зибус»;

Алексей Столин, главный хирург Управления здравоохранения Екатеринбурга.

Вопросы пресс-конференции:

- В особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде запускает производство первый резидент — производитель имплантатов и инструментов для операций компания «Зибус». Какую роль для экономики сыграет запуск нового производства?

- На какой рынок сбыта ориентировано предприятие «Зибус»? Какова потребность в его продукции у медицинских учреждений в Свердловской области и России?

- Каковы планы по запуску заводов в «Титановой долине» до конца года?

- Каковы сроки создания второй очереди особой экономической зоны в Екатеринбурге?



15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная созданию Уральской электронной таможни.

Таможенные органы находятся в стадии серьезного реформирования. Уральское таможенное управление участвует в одном из крупнейших проектов этой реформы — создании одной из первых в стране электронных таможен.

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет, как будет построена работа нового ведомства, пояснит, как изменится работа таможен в регионах Урала, перечислит преимущества новой системы таможенного контроля и для таможенников, и для бизнеса.



16:00 Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а). Состоится открытие IV выставочно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале». Проект посвящен популяризации авангардного наследия. В нынешнем году он тесно связан с чемпионатом мира по футболу.

В торжественной церемонии открытия примут участие начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин, директор Музея архитектуры и дизайна Елена Штубова, руководитель проекта «Москва глазами инженера» историк архитектуры (Москва) Айрат Багаутдинов, руководитель Музея конструктивизма «Ячейка F» Никита Сучков.

По мнению британской газеты The Guardian, в столице Среднего Урала самая большая концентрация объектов конструктивизма в мире. Болельщики, которые посетят матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, смогут заодно увидеть уникальные архитектурные объекты.

«Дни конструктивизма» в этот раз посвящены одному из самых значимых городских событий авангардного периода — Спартакиаде Урала и Кузбасса 1932 года. Этот грандиозный спортивный праздник заложил основу для нынешней инфраструктуры спорта и гостеприимства в Екатеринбурге.