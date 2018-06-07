Анонсы событий на 9 июня

19:32 | 8.06.2018

14:00 Село Кашино (Сысертский городской округ, ул. Северная, 2а). В преддверии купального сезона спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проведут практическое занятие по отработке способов спасения людей на воде и оказанию первой помощи утопающим.

Спасение будет производиться вплавь, с буксировкой «утопающего» на берег, с борта спасательного катера, а также с помощью подачи индивидуальных спасательных средств — конца Александрова и спасательного круга.

Практическое занятие спасателей пройдёт на Ильинском пруду в Сысертском городском округе.