Анонсы событий на 8 июня

18:06 | 7.06.2018

9:30 Уралуправтодор (ул. Луначарского, 203). Стартует пресс-тур по участкам дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которые ремонтируются в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». О том, какие работы выполняются сейчас, как осуществляется их контроль, расскажет начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. Также в объезде примут участие президент ассоциации «Предприятия дорожной отрасли Урала» Николай Хамицевич, специалисты Управления автодорог и представитель подрядной организации.

Кроме того, на ремонтируемых участках будет работать лаборатория контроля качества Управления автодорог. Специалисты лаборатории произведут отбор образцов асфальтобетонной смеси, возьмут керны из верхнего слоя покрытия, проведут измерения температуры укладки и толщины асфальтобетонной смеси.



10:00 Городской пруд. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области приступят к обработке городского пруда от личинок комаров. Такая обработка производится в Екатеринбурге впервые и призвана предотвратить распространение насекомых в городе. О том, как, чем и с какой предполагаемой эффективностью будет вестись обработка, расскажет заведующая отделом Центра Светлана Акулова. Не навредит ли обработка обитателям городского пруда и горожанам, разъяснит биолог Ирина Медведева.

Встречаемся у беседки, от которой отходят прогулочные кораблики, на набережной городского пруда.



11:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, д. 5). Состоится кастинг второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ.

Участие в отборе примут порядка 30 уральских технологичных компаний, имеющих прорывные разработки. В частности, в Екатеринбурге новаторы представят гель для коррекции возрастных, трофических, травматических и иных повреждений кожи, изготовленный на основе стволовых клеток; программно-аппаратный комплекс для восстановления мышечной активности и мелкой моторики после ишемического инсульта и черепно-мозговых травм; автомобильную систему ночного видения с дальностью обзора 250–1500 метров и другие проекты.



12:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску врачей и провизоров 2018 года.

Более полутысячи выпускников Уральского государственного медицинского университета в торжественной обстановке получат дипломы, а также благодарственные письма за отличную учёбу и активную студенческую жизнь, успехи в творчестве, спорте, общественной деятельности. Праздничный концерт подготовят творческие коллективы университета.



16:00 ДК «Елизаветинский (ул. Бисертская, 14). Начнется торжественный вечер, посвященный празднованию 75-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Жителей района поздравят творческие коллективы и руководители Екатеринбурга.