Анонсы
18:06 | 7.06.2018
Анонсы событий на 8 июня
Кроме того, на ремонтируемых участках будет работать лаборатория контроля качества Управления автодорог. Специалисты лаборатории произведут отбор образцов асфальтобетонной смеси, возьмут керны из верхнего слоя покрытия, проведут измерения температуры укладки и толщины асфальтобетонной смеси.
10:00 Городской пруд. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области приступят к обработке городского пруда от личинок комаров. Такая обработка производится в Екатеринбурге впервые и призвана предотвратить распространение насекомых в городе. О том, как, чем и с какой предполагаемой эффективностью будет вестись обработка, расскажет заведующая отделом Центра Светлана Акулова. Не навредит ли обработка обитателям городского пруда и горожанам, разъяснит биолог Ирина Медведева.
Встречаемся у беседки, от которой отходят прогулочные кораблики, на набережной городского пруда.
11:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, д. 5). Состоится кастинг второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ.
Участие в отборе примут порядка 30 уральских технологичных компаний, имеющих прорывные разработки. В частности, в Екатеринбурге новаторы представят гель для коррекции возрастных, трофических, травматических и иных повреждений кожи, изготовленный на основе стволовых клеток; программно-аппаратный комплекс для восстановления мышечной активности и мелкой моторики после ишемического инсульта и черепно-мозговых травм; автомобильную систему ночного видения с дальностью обзора 250–1500 метров и другие проекты.
12:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску врачей и провизоров 2018 года.
Более полутысячи выпускников Уральского государственного медицинского университета в торжественной обстановке получат дипломы, а также благодарственные письма за отличную учёбу и активную студенческую жизнь, успехи в творчестве, спорте, общественной деятельности. Праздничный концерт подготовят творческие коллективы университета.
16:00 ДК «Елизаветинский (ул. Бисертская, 14). Начнется торжественный вечер, посвященный празднованию 75-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Жителей района поздравят творческие коллективы и руководители Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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