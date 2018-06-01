Анонсы событий на 5 июня

18:08 | 4.06.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится 82-е заседание городской думы Екатеринбурга.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.



11:15 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд Кировского района города руководителями муниципалитета.

В программе объезда:

• Нестационарные торговые объекты в центре города

• Рассмотрение архитектурной концепции нового зала Филармонии и реконструкции сада Вайнера

• Новые объекты жилой и коммерческой застройки в микрорайне Комсомольский

• Проектирование велопешеходного маршрута вокруг оз. Шарташ.



12:25 Верхняя Пышма (у памятника «Гильза», проспект Успенский, 1). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын запустят в работу вторую очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тысяч тонн медных катодов в год на АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1).

Автобус для СМИ с 11:45 до 12:00 будет стоять у станции метро «Космонавтов» (в сторону Верхней Пышмы). Контактное лицо: Маслова Ольга, 8-922-150-53-09. Для тех, кто будет добираться до Верхней Пышмы самостоятельно, — встреча у центральной проходной АО «Уралэлектромедь» в 12:25.



13:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). В преддверии ЧМ-2018 университет посетит медиаэкспедиция в составе 12 молодых блогеров из Марокко, Ирана, Армении, Казахстана, Азербайджана и России.

В университетской кулинарной студии иностранные блогеры разобьются на группы и будут осваивать науку приготовления традиционных блюд по старинным русским рецептам — уральских щей, свадебного пирога курника, уральских шаньг с картошкой и клюквенного мусса. По окончании состоится дружеская дегустация.

Перед этим они осмотрят аудитории диссовета, Арены-центра, залы в приемной ректора, фитнес-территории «Евразия» и скалодром.

О своих впечатлениях участники расскажут в многочисленных соцсетях и личных блогах посредством фото, видео и повествовательных постов. Блогеры посоревнуются в личном и групповом зачетах на наибольшее количество лайков к публикациям, которые конкурсная комиссия будет отслеживать по заранее утвержденным хештегам.

В преддверии ЧМ-2018 Росмолодежь отобрала 60 популярных блогеров в возрасте до 30 лет, специализирующихся на темах lifestyle, путешествия, спорт и имеющих более 50 000 подписчиков. Все участники разбились на 5 групп по 12 человек, каждая из которых посетит два города — хозяина игр мундиаля и расскажет о них мировому сообществу в своих блогах и на открытых информпорталах.

Результатом медиаэкспедиции должен стать командный продукт (пять команд — пять проектов о 10 городах) в видео-, фото-, текстовом или смешанном формате. Победители личного и командного зачета получат памятные призы, а участников команды-победителя ждет сюрприз.

В Екатеринбург группа блогеров прибывает из Калининграда в 20 часов 4 июня и отбывает вечером 6 июня. В программе — посещение спортивных площадок, задействованных в матчах, культурных и исторических объектов Екатеринбурга, а также дегустация национальных блюд.



13:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж). Состоится пресс-конференция о подготовке к проведению в Свердловской области памятных мероприятий, посвященных 100-летию гибели членов императорской семьи на Урале, и открытии выставочного проекта «Трагедия семьи… Трагедия Родины…».

Участниками пресс-конференции станут председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, российский историк и писатель, автор книги «Царский выбор» Константин Капков, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова, заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника «Павловск» Рифат Гафифуллин, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Речь пойдет о масштабном историко-художественном выставочном проекте «Трагедия семьи… Трагедия Родины…», открытие которого состоится 5 июня в 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Экспозиция подготовлена совместно с государственным музеем-заповедником «Павловск» при участии фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Посетителям выставки будет предоставлена редкая возможность познакомиться с многочисленными свидетельствами частной жизни императорской семьи и великих князей Романовых во дворцах Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа и Павловска, увидеть, какими были их будни и праздники, радости и горести, взаимоотношения с близкими и друзьями, занятия и интересы. Погружению в атмосферу будут способствовать уникальные предметы изобразительного и прикладного искусства из дворцового обихода, домашние акварели и любительские фотографии великих князей и княжон, милые безделушки из личных покоев и бесценные подарки императору, императрице и их детям. Впервые на Урале будут экспонироваться многочисленные подлинные снимки придворных фотографов: портрет маленького цесаревича Алексея, заказанный его матерью для себя, его фотография в драгоценной рамке, проделавшая большой путь с Александрой Федоровной из Царского Села сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург и хранящаяся теперь в Павловске. Также в числе экспонатов — прекрасно сохранившиеся детские туфельки великой княжны Ольги Николаевны и домашнее платье-капот последней императрицы, в котором ее видели только самые близкие люди; два серебряных портсигара Николая II, один из которых был у него в момент гибели в доме Ипатьева. На выставке «Трагедия семьи… Трагедия Родины…» также впервые будет представлен уникальный стяг с гербом Романовых, изготовленный к юбилейным торжествам 1913 года. Всего в экспозиции представлено более 150 уникальных мемориальных предметов из царских и великокняжеских дворцов Санкт-Петербурга, и каждый из этих артефактов имеет свою легенду и историю.

Также в ходе пресс-конференции речь пойдет о ходе подготовки к Царским дням в Свердловской области, в частности о создании музея памяти представителей императорской семьи «Напольная школа в городе Алапаевске», о деятельности фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и мероприятиях, посвященных 100-летию гибели членов императорской семьи на Урале, в том числе о межрегиональном проекте «Императорский маршрут».



16:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Начнет работу круглый стол «Лучшие практики взаимодействия НКО и власти в Екатеринбурге и Свердловской области». Мероприятие будет проходить в рамках проекта «Благотворительные гастроли».



17:00 Отель «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49, зал «Форум»). Состоится вручение сертификатов об обучении английскому языку сотрудников сферы гостеприимства Свердловской области.

Отметим, в Свердловской области прошел второй этап масштабного обучения сотрудников сферы гостеприимства в рамках подготовки региона к приему гостей крупных международных мероприятий, в том числе игр чемпионата мира по футболу. Более 700 работников гостиниц и объектов питания Свердловской области проходят обучение английскому языку.

Такие образовательные мероприятия проходят в регионе по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева впервые. Они организованы Центром развития туризма региона при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и проводятся за счет областного бюджета.