Анонсы
17:58 | 1.06.2018
Анонсы событий на 2, 3 и 4 июля
6:50 Полпредство (ул. Добролюбова, 11). Председатель движения «В защиту человека труда», полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских примет участие в традиционном сплаве по р.Чусовой. Перед началом сплава пройдет заседание Совета движения «В защиту человека труда», на котором будут рассмотрен ряд вопросов, в том числе об итогах участия представителей Движения в кампании по выборам Президента РФ, а также об участии представителей Движения в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в 2018 году. В работе Совета также примут участие депутаты Государственной Думы ФС РФ.
10:00 Исторический сквер. Откроется традиционный Фестивалю барбекю. Гостей Фестиваля ждут мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустация блюд, ярмарка и гастрономические аттракционы. Чтобы поддержать соревновательный дух мероприятия организаторы включили в программу поросячьи бега. А праздничную атмосферу помогут создать выступления творческих коллективов.
11:00 Таганская слобода. Будет дан старт велопрогулке с главой администрации Железнодорожного района Андреем Курочкиным. Маршрут прогулки проложен по историческим местам микрорайона Старой и Новой Сортировки. На лыжной базе «Локомотив» участников прогулки ожидает привал с бутербродами и горячим чаем. Участники велопрогулки и гости мероприятия в рамках акции должны прийти в чем-то зеленом. Это может элемент одежды, аксессуар, украшение велосипеда и т.д. Все вместе они образуют единую "зеленую колонну". Регистрация участников с 10 часов утра.
3 июля
12:00 Шарташские Каменные палатки. Стартуют первые в Свердловской области «Чистые игры» – командные соревнования по сбору и сортировке мусора на природных территориях.
В настоящее время для участия в соревновании зарегистрировалось более 140 человек.
Напомним, «Чистые игры» проходят в российских регионах с 2014 года. За это время прошло почти полторы сотни соревнований в 57 городах. Участие в них приняли более 13 тысяч человек, которые собрали в общей сложности почти 300 тонн мусора, половина которого была оправлена на переработку.
18:30 Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский». Состоится торжественное мероприятие, посвященное отправке первого состава «Поезда здоровья». Участие в мероприятии примет министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, куратор проекта «Поезд здоровья», руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Свердловской области, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сухов. Отправка поезда состоится 3 июня в 19.42 с первой платформы железнодорожного вокзала.
В этом году юные свердловчане уже в восьмой раз поедут на побережье Черного моря в рамках реализации проекта «Поезд здоровья». Дети будут отдыхать в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России». Планируется, что в этом году за лето в Анапе побывают 1700 юных свердловчан.
В проекте «Поезд здоровья» принимают участие дети, наиболее нуждающиеся в летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям. В этом году это свердловчане из 58 муниципалитетов региона. Всего будет отправлено три железнодорожных поезда. От каждого муниципалитета детей сопровождают высококвалифицированные педагоги и бригада врачей. В состав поезда включены три вагона-ресторана, которые обеспечат качественное горячее питание детей.
4 июля
11:00 Региональный исполком партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал). В региональном исполкоме «Единой России» состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в сентябре 2018 года.
Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий озвучит победителей предварительного голосования и подведет итоги работы организационного комитета.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная событиям и тенденциям туристического рынка в сезон лето-2018
Участники пресс-конференции:
Максим Пузанков, президент Уральской ассоциации туризма
Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма
Вопросы пресс-конференции:
-Какие направления для отдыха выбрали уральцы в июне в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу и летом в целом?
-Могут ли меняться время отправления и город прибытия чартерных рейсов в июне? Как узнать об изменениях и что предпринимать, если город прибытия вашего рейса изменился?
-Выросла ли популярность выездного туризма? Ощущает ли туристический рынок восстановление спроса? Какова итоговая оценка среднего чека и продолжительность туров на лето-2018?
-Чего игроки рынка ожидают от лета-2018 в плане законодательных изменений и нововведений? Какие инициативы вызывают настороженность, а какие помогут развитию отрасли?
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная началу приемной кампании в уральских вузах
Участники пресс-конференции:
Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК
Алексей Душин, ректор УГГУ
Яков Силин, ректор УРГЭУ
Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Вопросы пресс-конференции:
-В уральских вузах началась приемная кампания. На какие специальности ожидается повышенный спрос?
-Специалисты технического или гуманитарного профиля сегодня больше востребованы в вузах и у работодателей?
-Как вузы подготовились к борьбе за абитуриентов в этом году?
-Стоит ли ожидать обязательного распределения студентов по рабочим местам после окончания вуза? Как сейчас работает механизм трудоустройства студентов? Удается ли выпускникам находить работу по специальности?
15:00 Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (ул. Мамина-Сибиряка, 111, 4 этаж). Состоится торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий.
Федеральным законодательством предусмотрено обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий, граждан, признанных вынужденными переселенцами, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. Этим категориям граждан предоставляется единовременная денежная выплата, удостоверенная государственным жилищным сертификатом.
Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков вручит жилищные сертификаты 6 свердловчанам, относящимся к перечисленным категориям.
© «Вечерние Ведомости»
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