Анонсы событий на 1 июня

18:58 | 31.05.2018

9:00 Управление уральского госавтодорнадзора (ул. Восточная, 68). Состоится акция «Добрый автобус», приуроченная к Международному дню защиты детей. Инспекторы уральского автодорнадзора покажут детям и взрослым автобус для перевозки группы детей, соответствующий всем требованиям законодательства. Специалисты расскажут, как должен быть обозначен этот автобус, чем должен быть оснащен и каковы правила безопасного поведения детей в автобусе.

«Лето — время, когда традиционно увеличивается число организованных поездок групп детей в детские лагеря, на экскурсии. Поэтому важно напомнить всем участникам процесса об обеспечении максимальной степени безопасности при перевозке детей, — считает начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Игорь Бородулин. — Надеемся, что наше мероприятие привлечет внимание общественности к этому вопросу».



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 302). Состоится пресс-конференция председателя Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анны Валерьевны Байчибаевой, временным схемам движения транспорта в Екатеринбурге в дни проведения чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.



10:30 Исторический сквер. Начнется городской праздник «Лето ярких событий», посвященный Дню защиты детей. В мероприятии примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев. В программе праздника: концертная программа детских творческих коллективов города, презентации учреждений культуры, центров дополнительного образования и спортивных школ.



11:00 Дворец культуры железнодорожников (Челюскинцев, 102). Состоится IV областной слет трудовых династий, участниками которого станут представители 80 лучших семей работников предприятий различных отраслей Свердловской области — педагогов, врачей, строителей, металлургов, спортсменов, работников агропромышленного комплекса и потребительской кооперации, транспорта, энергетики, ЖКХ, оборонной, авиационной, химической, радиоэлектронной промышленности и др.

В рамках мероприятия представителям трудовых династий будут вручены благодарственные письма губернатора Свердловской области и другие награды.

В церемонии примут участие: вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, члены областного кабинета министров, профсоюзные лидеры областных организаций отраслевых профсоюзов.

Отметим, слет трудовых династий проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области. В числе участников слета династии Сыромятниковых (АО «Уралхиммаш») с общим трудовым стажем более 990 лет, Устиновых — Брусяниных (Надеждинский метзавод, стаж 550 лет), Бритовых — Мамоновых — Дергуновых (ВГОК, стаж 334 года), Келасьевых (КУМЗ, стаж 462 года), Софрыгиных (СинТЗ, стаж 696 лет).



11:00 Театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48, большой зал). Состоится праздник для воспитанников детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов Свердловской области. Дети побывают на спектакле «Морозко», а также получат подарки.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и благотворительного фонда помощи детям «Россиночка», которым были приобретены 650 билетов на постановку.

Начало сбора гостей — 1 июня в 10:15.



12:00 Свердловская специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится «Праздник непослушания» для юных читателей библиотеки — детей с инвалидностью по зрению. В программе театрализованная экскурсия по библиотеке «В поисках литературного клада», мастер-класс из цикла «Почувствуй ремесло руками»: гончарная мастерская «Глиняная птичка», мастер-класс «Строим храм», мастер-класс рисования по Брайлю «Мир детства», «Права детей в картинках»: презентация рельефно-графических альбомов из фонда библиотеки, правовые индивидуальные консультации для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Интернет-кабинет здорового ребенка».

Заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга Лариса Рожкова, специалист кабинета здорового ребенка ДГБ № 8 Наталья Новикова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе МАУ ДГБ № 15 Ирина Хрипун, заместитель главного врача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Лена Новикова расскажут о целях создания интернет-проекта, перечислят наиболее частые медицинские вопросы, которые интересуют молодых родителей, объявят о сроках реализации проекта.



13:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Возле пресс-службы администрации города Екатеринбурга состоится брифинг начальника Департамента образования Екатерины Александровны Сибирцевой, посвященный окончанию учебного года в школах уральской столицы. Екатерина Александровна расскажет о количестве выпускников в этом году, рейтинге выбираемых ими предметов для сдачи ЕГЭ, а также поделится информацией о планах по ремонту школ Екатеринбурга в течение лета 2018 года.



14:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Стартует III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2018» по стандартам WorldSkills.

В 14:00 состоится обход всех площадок по компетенциям, в котором примут участие: директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул, директор департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос» Евгений Степанов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководство «НПО автоматики».



17:00 Дом народов Урала (ул. 8 Марта, 33а). Состоится презентация книги, посвященной жизни грузин на Урале и развитию Общества грузинской культуры «Руставели». Мероприятие приурочено к 30-летию организации. Участниками станут члены общества, его основатели, а также представители других народов Среднего Урала.

Напомним, Общество грузинской культуры ведет активную деятельность на территории региона. В Доме народов Урала проходит обучение грузинскому языку и национальным танцам. В течение года «Руставели» проводит мероприятия, направленные на знакомство жителей Свердловской области с культурой Грузии, на сохранение мира и согласия в многонациональном регионе.



20:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится торжественное открытие корпоративного чемпионата Роскосмоса.

В чемпионате, организаторами которого выступают Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова», примут участие 146 специалистов из 26 команд. Профессионалы будут соревноваться по шести компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика CAD» и «Прототипирование».