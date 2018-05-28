Анонсы
17:57 | 30.05.2018
Анонсы событий на 31 мая
В пресс-подходе, предваряющем начало работы академии, примут участие: заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, министр инвестиций и развития Свердловский области Виктория Казакова.
«Академия развития моногородов» — новый образовательный проект, организованный некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». Это серия однодневных семинаров-конференций для органов власти и предпринимателей из всех 319 российских моногородов.
Первая «Академия развития моногородов» в Екатеринбурге объединит более 200 участников, в том числе представителей 37 моногородов из Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Участники получат актуализированную информацию о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах для продвижения своих территорий. Предприниматели узнают о федеральных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах. Специально для нового проекта разработана деловая игра, на которой представители органов власти отработают вопросы коммуникаций с инвесторами.
В мероприятии примут участие представители Правительства РФ, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив, мэры моногородов, представители бизнеса и многие другие.
10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание областного правительства.
Основным вопросом повестки станет создание в регионе условий для наиболее полного удовлетворения потребностей старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья. С докладом по нему выступит вице-губернатор Павел Креков. О взаимодействии органов власти с ветеранским сообществом расскажет председатель совета областной ветеранской организации Юрий Судаков. Начальник госпиталя ветеранов войн Роберт Соловьев представит доклад о развитии гериатрической помощи в медицинском учреждении.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Возле пресс-службы состоится брифинг, посвященный Международному дню отказа от курения. В брифинге принимают участие начальник Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга Юлия Сергеевна Касимова и перинатальный психолог, клинический психолог, тренер, начальник консультативно-оздоровительного отдела Городского центра медицинской профилактики Анна Владимировна Ткач. Участники брифинга расскажут о количестве курящих горожан и том, как меняется эта цифра в последние годы, дадут совет о том, как избавиться от этой вредной привычки, и оценят эффективность наиболее популярных методов отказа от курения. На брифинге также будет анонсирована акция «Екатеринбург — город, свободный от табачного дыма», приуроченная к чемпионату мира по футболу — 2018.
10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). От администрации отправится микроавтобус для журналистов, сопровождающих объезд руководителями города Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В программе объезда: площадка строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма, строящаяся двухуровневая механизированная парковка на улице Космонавтов и новая спортивная площадка, открытая по программе «Футбол в каждый двор».
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на лето в Свердловской области.
Участники пресс-конференции:
Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Людмила Саваринюк, начальник отдела агропрогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Вопросы пресс-конференции:
- Конец весны на Урале оказался ветреным. Является ли эта ситуация нормой для Урала? С чем она была связана?
- Каков краткосрочный прогноз синоптиков на июнь и долгосрочный прогноз на лето-2018? Будет ли это лето жарче предыдущего?
- Продолжатся ли шквалистые ветра и заморозки в начале июня? Когда они закончатся?
- Как, по оценке синоптиков, сложившаяся погодная ситуация влияет на сроки и условия посевной кампании?
11:00 Ул. Громова, 132. Инспекторы государственного пожарного надзора совместно с представителями социальной защиты населения проведут рейд по местам проживания граждан социального риска.
Инспекторы госпожнадзора с жильцами проведут противопожарный инструктаж, расскажут о современном средстве обнаружения пожара — пожарном извещателе, напомнят действия при возникновении пожара и телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Всем жителям будут вручены памятки с противопожарными правилами.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Безопасные дороги» в Свердловской области.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству Сергей Бидонько расскажет о реализации проекта «Безопасные дороги», о расширении долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и тенденциях развития дорожной отрасли в России.
12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21–23). Евгений Куйвашев проведет заседание архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Участники заседания, которое пройдет в резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23), рассмотрят концепцию проекта по строительству в центре Екатеринбурга многофункциональной ледовой арены.
12:00 Цирк (ул. 8 Марта, 43). Состоится торжественная церемония награждения победителей ХIV областного творческого конкурса «Камертон»
Будут названы авторы лучших картин, публикаций, литературных и музыкальных произведений, спектаклей, культурных проектов. Награждение проведут председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и депутаты областного парламента.
Девиз нынешнего «Камертона» — «Открой свое сердце добру». Согласно положению о конкурсе, его участниками могут быть как профессионалы, так и любители.
Победители определены по восьми номинациям: изобразительное искусство, литературные произведения, музыкальное творчество, спектакли, кино- и видеофильмы, радио- и телевизионные передачи, публикации в периодической печати, культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы), социальная реклама.
Лучшие работы можно будет увидеть в фойе цирка.
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 502). Состоится пресс-конференция, посвященная старту Года Крапивина в Свердловской области. В этом году писателю Владиславу Крапивину исполнится 80 лет, в преддверии юбилея в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет серия специальных мероприятий, о которых расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, руководитель Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, руководитель Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина Неля Жамалетдинова.
В частности, речь пойдет о проведении открытого конкурса детских и молодежных литературных произведений, посвященных местам из книг писателя, памятникам архитектуры Екатеринбурга, который будет организован впервые. Кроме того, гости пресс-центра расскажут о том, как в этом году пройдет конкурс на международную Крапивинскую премию, а также о предстоящем марафоне семейного чтения.
15:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21/23). Состоится церемония вручения премий главы региона в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах.
Работникам культуры будут вручены премии за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер, а также награды «За вклад в развитие любительского художественного творчества», «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры», «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере», «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)», «За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности», «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала».
Отметим, что поддержка работников культуры — это один из несомненных приоритетов государственной политики в Свердловской области. В регионе создана и успешно действует многоплановая система премий, грантов и стипендий, адресованная творческим коллективам и работникам культуры, которая постоянно совершенствуется и развивается.
© «Вечерние Ведомости»
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