Анонсы событий на 30 мая

19:37 | 29.05.2018

10:00 Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (ул. 8 Марта, 66). Состоится финальный тур конкурса профессионального мастерства работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области «Профессионал-2018».

В профессиональном состязании примут участие специалисты учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, которые одержали победу в отборочных соревнованиях.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»,

«Лучший инструктор по труду (трудовой терапии) учреждения социального обслуживания»,

«Лучший юрисконсульт учреждения социального обслуживания»,

«Лучший заведующий участковой социальной службой учреждения социального обслуживания»,

«Лучший специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания учреждения социального обслуживания»,

«Лучший программист (инженер-программист, техник-программист, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, заведующий, специалист по социальной работе) учреждения социального обслуживания, в компетенцию которого входит работа с программными комплексами и информационной системой — 2018».

Финальный тур конкурса «Профессионал-2018» проводится с использованием инновационных методик в четыре этапа. Первый этап пройдет в заочной форме: жюри оценит конкурсную документацию участников. Второй — в форме тестирования, третий этап — в форме диалоговой площадки «Вопросы к профессионалу». Четвертый этап конкурса предполагает представление домашнего задания на тему «Образ будущего социальной сферы Свердловской области», в основу которого была положена методика стратегического форума «Будущее» Уральского федерального округа.

Участникам номинации «Лучший программист» в ходе конкурса предстоит выполнить практическое задание, разработанное экспертным сообществом по методике WorldSkils.

Награждение победителей областного конкурса пройдет в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника.



10:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» совместно с уральскими вузами проводит проектную сессию «Создание лаборатории наставничества в Уральском регионе».

Это первое мероприятие в линейке создания инновационного кластера фонда. Оно необходимо для развития программ, которые помогут интегрировать успешных выпускников в реальные проекты, которые ведут партнёры «Золотого сечения».

В 10:00 состоится открытие встречи. В 10:20 — презентация региональных практик наставничества. В 13:30 — организационно-деятельностная игра с участниками проектной сессии «Испытание талантами».



10:30 «Уралуправтодор» (ул. Луначарского, 203). Состоится пресс-тур по федеральной автодороге М-5 «Урал». Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов расскажет о том, какие работы выполняются сейчас на трассе и что они изменят для автомобилистов.

Представители СМИ проедут до границы Свердловской и Челябинской областей. В дороге они ознакомятся с ходом производства работ на нескольких участках оживленной трассы, в том числе на объекте, ремонтируемом в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



11:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50Б). Состоится проверка одного из детских летних оздоровительных лагерей — лагеря «Маяк», находящегося в Сысерти. В лагере нас встретит директор ДОЛ «Маяк» Алексей Александрович Федосеев, который проведет экскурсию для СМИ по лагерю и расскажет, какие работы были проведены для подготовки лагеря к сезону, как будет организована занятость ребят, их питание и многое другое.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная завершению отопительного сезона в Екатеринбурге и Свердловской области.

На Урале подходит к концу очередной отопительный сезон. Как ранее сообщалось в ТАСС, аномальные для мая морозы и снегопады наблюдались на территории всего Уральского федерального округа.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подведет итоги прошедшего отопительного сезона на Урале, расскажет об особенностях прохождения энергообъектами осенне-зимнего периода, объеме инвестиционной программы на 2018 год и о планах на предстоящую ремонтную кампанию.



15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится заседание городской оздоровительной комиссии, которое пройдет под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева. На заседании будет озвучена информация о работе, проделанной городскими и районными властями, а также администрациями детских загородных лагерей по подготовке к летнему сезону.



17:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). У скульптуры «Уральский предприниматель», справа от входа в УрГЭУ, состоится праздничный митинг, посвященный Дню российского предпринимательства.

Мероприятие откроют президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенко и ректор УрГЭУ Яков Силин. Также запланированы выступления главного федерального инспектора по Свердловской области Данилы Трубинова, первого заместителя руководителя Администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой и заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Боликова.

В этот день в УрГЭУ пройдет заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и торжественный прием, в рамках последнего состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией муниципальных образований Свердловской области, награждение победительниц конкурса женщин-предпринимателей, а также вручение почетных грамот руководителям бизнес-объединений и представителям органов власти.