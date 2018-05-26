Анонсы событий на 29 мая

17:47 | 28.05.2018

10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд руководителями города Железнодорожного района Екатеринбурга. В программе: посещение строящихся жилых комплексов, вопросы благоустройства Привокзальной площади, реконструкция сквера возле Управления дороги, перспективные школы и спортивные сооружения.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов всероссийского детского конкурса творческих работ "Юные герои Отечества".

Писатель, автор книги "Юные герои Отечества" Александр Бондаренко, председатель Координационного бюро Советов ветеранов органов безопасности по УрФО Владимир Крупкин, член Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Евгений Дементьев, начальник управления воспитательной работы Уральского государственного педагогического университета Сергей Боровиков и директор муниципального музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" Наталья Логинова объявят победителей конкурса, продемонстрируют лучшие работы, расскажут, по каким критериям оценивались рисунки.

Конкурс был объявлен Советом ветеранов УФСБ России по Свердловской области полтора года назад. Участникам творческого состязания после прочтения книги "Юные герои Отечества" предложили нарисовать к ней иллюстрации или написать сочинение о друге или знакомом, который совершил героический поступок. В финал конкурса вышли 25 школьников.



13:00 Тугулым (ул. Олимпийская, д.11). Состоится торжественное вручение ключей от квартир 24 детям-сиротам.

В рамках региональной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Фонд жилищного строительства Свердловской области направил без малого 31 миллион рублей на приобретение жилых помещений общей площадью 893,1 квадратных метра. В 2017 году в Тугулыме 22 человека стали новоселами, получив квартиры по этой программе. Предоставляемые гражданам квартиры полностью готовы к проживанию, соответствуют санитарным и техническим требованиям.

В торжественном мероприятии примут участие директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов, представители территориального управления социальной политики.



14:00 Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Начнется панельная дискуссия: «Банки и бизнес: путь навстречу», организованная совместно Администрацией города Екатеринбурга и Уральской торгово-промышленной палатой. Планируется обсудить доступность, качество и ассортимент банковских услуг для среднего и малого бизнеса. Одним из модераторов дискуссии выступит заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Александрович Корюков.



18:30 Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3). Пройдет вручение свидетельств об окончании школ искусств выпускникам 2018 года. В церемонии примет участие Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.