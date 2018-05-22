Анонсы
20:22 | 24.05.2018
Анонсы событий на 25 мая
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится внеочередное заседание Екатеринбургской городской Думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбургской городской Думы Евгения Ройзмана, а также поправки в Устав муниципального образования «город Екатеринбург». Кроме этого, в повестку внеочередного заседания включены вопросы, которые не были рассмотрены на предыдущем заседании во вторник, 22 мая:
- принятие Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года;
- отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за I квартал 2018 года;
- итоги работы в сфере здравоохранения муниципального образования в 2017 году и задачи на 2018 год.
10:00 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (ул. Малышева, 33). Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Дворцом молодежи и Уральским институтом государственной противопожарной службы МЧС России. Документ будет подписан директором Дворца молодежи Константином Шевченко и начальником Уральского института ГПС МЧС России Анатолием Супруновским.
В рамках соглашения уже запланировано проведение целого комплекса мероприятий, направленных в том числе на развитие олимпиадного движения. В их числе создание школ подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, курсы повышения квалификации педагогов, обучение вожатых. Кроме того, подготовлена заявка Свердловской области на проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2019 году.
Отметим, что 2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности. В связи с этим по всей стране проводятся дни открытых дверей, уроки мужества, всевозможные конкурсы и состязания, цель которых — повысить грамотность населения в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. Активная работа ведется со школьниками и педагогами, которые преподают ОБЖ.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция — открытие фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге.
Участники пресс-конференции:
Константин Рахманов, руководитель фестиваля «Стенограффия»;
Андрей Колоколов, художник, создатель «настенного принтера», сооснователь и идеолог фестиваля «Стенограффия», арт-директор агентства «Стритарт»;
Дмитрий Фогель, главный художник Екатеринбурга.
Всероссийский фестиваль уличного искусства «Стенограффия» откроется в Екатеринбурге 25 мая. На пресс-конференции организаторы и художники впервые представят карту арт-объектов новой «Стенограффии», эскизы работ. Вопросы пресс-конференции:
- Как изменился формат фестиваля в этом году? Какие технологические и творческие эксперименты художники впервые опробуют в Екатеринбурге? Какова география художников — участников фестиваля?
- На стене фасада жилого пятиэтажного дома на ул. Попова, 9, в эти дни создается первый арт-объект «Стенограффии». Изображение наносит настенный принтер по эскизу нейронной сети, то есть без участия человека. Как создавался этот проект? Будет ли это технологическое решение использоваться при создании других работ?
- После Екатеринбурга «Стенограффия» пройдет еще в восьми российских городах, для каждого из которых разрабатывается своя творческая концепция. От чего она зависит и какой будет?
- Какие арт-объекты появятся в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу?
11:00 ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185). Открываются VII региональные медицинские чтения им. Н.С. Бабича. Организаторами выступают Министерство здравоохранения Свердловской области и Благотворительный фонд социальной поддержки медицинских работников им. Н.С. Бабича. Мероприятие проводится для работников и ветеранов здравоохранения. В этом году чтения посвящены медицинским династиям Среднего Урала.
Специально к запланированным чтениям выпущена первая книга «Медицинские династии Среднего Урала», в которой разместились 20 очерков о семьях, где любовь к врачеванию передается из поколения в поколение. Здесь можно встретить хорошо известные в городе и области фамилии. Особое место среди них занимает фамилия Евгения Сергеевича Боткина, доктора, ни на шаг не отступившего от выполнения своего долга даже перед лицом смерти. Помимо докладов и выступлений участники чтений станут свидетелями премьерной демонстрации документального фильма о династии врачей Мальгиных, много лет служивших и продолжающих служить землякам в Ирбите и Свердловске-Екатеринбурге. Бабичевские чтения традиционно проводятся весной, в преддверии дня рождения Николая Стефановича Бабича, которое отмечается 30 мая. Бабич — организатор здравоохранения, руководивший Свердловским облздравотделом (нынешнее министерство) в течение 18 лет, с 1968 по 1986 год. Именно за этот период были построены комплексы ОКБ № 1, ГКБ № 40, ЦГКБ № 27 (сейчас № 1), ГКБ № 7 и другие крупные больницы в городе и области, а также аптеки, санэпидстанции, диспансеры и многое другое.
13:00 Студия «Ростелекома» (ул. Луначарского, 134Б, 7-й этаж). Состоится пресс-конференция с участием представителей АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», посвященная инвестиционным возможностям в ЕАЭС в рамках программы приватизации государственных активов в Казахстане, которая состоится в 13:00 местного времени (в 11:00 мск) 28 мая 2018 года на площадке МИА «Россия сегодня». Мероприятие будет организовано в формате телемоста.
Казахстан занимает 35-ю позицию из 190 в рейтинге Всемирного банка Ease of Doing Business — индексе легкости ведения бизнеса, и 1-е место в рейтинге по индикатору «Защита миноритарных инвесторов».
Комплексный план приватизации на 2016–2020 гг., утвержденный Правительством Республики Казахстан, включает в себя более 876 компаний, из них 215 активов группы компаний «Самрук-Казына». Екатеринбург был назван казахами в числе трех регионов (Татарстан, Астрахань, Екатеринбург; плюс Москва), где они видят потенциальных инвесторов для участия в приватизации казахских предприятий.
Почему сейчас лучшее время для инвестирования в Казахстане и какие условия создаются в стране для привлечения инвестиций? Какая роль отводится в этом процессе Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», входящему в 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами в размере порядка 70 млрд долларов США? Каким образом иностранные инвесторы могут участвовать в приватизации крупных национальных активов, работающих в сфере энергетики, нефтехимии, горнорудного сектора, транспорта и логистики?
Спикеры:
1. Нурлан Рахметов, управляющий директор АО «Самрук-Казына» по трансформации, приватизации и реструктуризации;
2. Жанболат Какишев, директор департамента АО «Самрук-Казына» по работе с инвесторами;
3. Сергей Куянов, директор департамента АО «Самрук-Казына» по связям с общественностью.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему 107-му театральному сезону Екатеринбургского театра оперы и балета.
Директор театра Андрей Шишкин и главный дирижер театра Оливер фон Дохнаньи представят оперные премьеры следующего театрального сезона, в том числе главный проект — современную оперу, которую Екатеринбургский театр берет к постановке первым в России. Премьера состоится весной 2019 года. Также участники пресс-конференции поделятся впечатлениями от гастролей.
Как ранее сообщал ТАСС, несколько дней назад завершились обменные гастроли Екатеринбургского театра оперы и балета и Александринского театра. Свердловские артисты с успехом представили петербургской публике оперу «Сатьяграха». Гастроли проходили в рамках проекта «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.
16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие выставочного проекта, приуроченного к чемпионату мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге.
Посетители выставки смогут увидеть, как выглядел город до чемпионата и какие произошли изменения. Проект, отражающий развитие инфраструктуры и преображение внешнего облика столицы Среднего Урала, подготовлен студентами исторического факультета Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Александрой Никифоровой и Дарьей Потехиной при поддержке «Организационного комитета — 2018». Также экспозиция расскажет о волонтерском движении — о тех людях, которые помогают в организации таких грандиозных событий, как чемпионат мира по футболу. В экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов, униформа волонтеров с Кубка Конфедераций и многое другое.
Посетители выставки смогут окунуться в атмосферу футбольного праздника, узнать интересные факты о его истории благодаря филателистическому разделу выставки, в котором представлены почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные мундиалю, а также коллекции каслинского литья (знаменитого уральского производства художественных изделий), посвященной футболу.
Выставка организована Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера совместно с УрФУ им. Б.Н. Ельцина, АНО «Организационный комитет — 2018» (в рамках Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы ЧМ-2018») при участии екатеринбургских коллекционеров Алексея Кузьминых, Игоря Ренева и Рафаила Мусина.
© «Вечерние Ведомости»
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