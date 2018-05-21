Анонсы событий на 24 мая

18:26 | 23.05.2018

10:00 Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. Состоится спортивное мероприятие «Скандинавский забег», в котором примут участие граждане пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья, состоящие в спортивных клубах при учреждениях социального обслуживания.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж, конференц-зал). Начнет работу одиннадцатая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива». Откроет мероприятие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

В 10:20 о совершенствование нормативной базы в дорожной отрасли на конференции расскажет заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» Игорь Астахов.

В 10:40 о стратегическом развитии и совершенствовании сети федеральных автомобильных дорог в УрФО с докладом выступит начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» Алексей Борисов.

Также участники конференции обсудят вопросы инфраструктурной ипотеки – нового механизма финансирования проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог. Кроме того, в ходе круглых столов участники рассмотрят вопросы государственно-частного партнерства в дорожной сфере, организации весогабаритного контроля и другие темы строительства и содержания дорог. С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В 12:00 в холле на 1 этаже Дома правительства состоится брифинг, в котором примут участие Игорь Астахов, Василий Старков и Алексей Борисов.



11:30 Памятник Малышеву. Состоится объезд главы Администрации города Екатеринбурга Александра Якоба территории Ленинского района



12:00 Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104). Состоится финал общегородского VII конкурса «Воспитатель года» - 2018.

Конкурс проходит в несколько этапов: первый - заочный, второй - очный, третий - финальный. Всего для участия в нем поступило 42 заявки, по шесть от каждого административного района столицы Урала, по двум номинациям: «Воспитатель» и «Инструктор по физической культуре». По результатам заочного тура на следующий этап вышло 18 участников (10 воспитателей и 8 инструкторов по физической культуре). По итогам очного тура компетентное жюри отобрало 6 представителей системы дошкольного образования, которые поборются за звание лучшего. В финале к ним присоединятся 2 победителя онлайн-голосования, которые также вместе с остальными финалистами 24 мая на сцене «Щелкунчика» представят выступления на тему «Мое главное профессиональное достижение», а также решения предложенных ситуаций-кейсов «Я-современный педагог».



13:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бульвар ЭКСПО,2). Впервые состоится тренинг-сессия по развитию управленческих навыков и умений, повышению личностной эффективности и результативности для глав свердловских муниципалитетов с участием выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров и резерва управленческих кадров Свердловской области.

В программе тренинг-сессии деловые игры, презентации, «мозговые штурмы», направленные на выработку пула новых идей, которые могут быть использованы на практике органами власти Свердловской области.

Автобус для СМИ отправится в 12:30 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23)



14:00 Школа №18 (ул. Авиационная, 18, актовый зал). Состоится пресс-конференция в рамках конференции для молодых специалистов «Первые шаги к успеху» по итогам работы с молодыми педагогами Екатеринбурга в 2017/2018 учебном году.

В мероприятии примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, руководитель Ассоциации молодых педагогов Екатеринбурга Максим Новиков и руководитель областной Ассоциации молодых педагогов Свердловской области Даниил Кукутин.

Программа:

14.00-15.00 – Регистрация участников конференции;

15.00-15.15 – приветствие начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой;

15.15-15.20 – выступление руководителя городской педагогической Ассоциации молодых педагогов Екатеринбурга Максима Юрьевича Новикова;

15.20-15.25 - выступление руководителя областной Ассоциации молодых педагогов Свердловской области Даниила Николаевича Кукутина;

15.25-15.55 - панельная дискуссия на тему: «Я пришел в этот мир...», модератор дискуссии - начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева;

16.00-16.20 – пресс-конференция (актовый зал) - начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, руководитель Ассоциации молодых педагогов Екатеринбурга Максим Новиков и руководитель областной Ассоциации молодых педагогов Даниил Кукутин бъяснят понятие «молодой педагог», обозначат проблемы начинающих специалистов и вызовы современности, на которые приходится отвечать, применяя новые подходы в системе образования.

16.20-17.00 - секции для молодых педагогов и студентов УрГПУ (полная программа во вложении).



14:00 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22). Состоится пресс-тур по обновленному железнодорожному вокзалу Екатеринбург.

Начальник вокзала Алексей Александрович Тарасов расскажет о проведенной в преддверии ЧМ 2018™ модернизации вокзального комплекса и нововведениях для пассажиров, а также проиллюстрирует новый порядок выхода пассажиров, прибывших по железной дороге, с территории вокзала в город.

Кроме того, журналистам будут продемонстрированы места, открытые для общего доступа, где пассажиры смогут сделать красивые фото для личного пользования (Вокзал Екатеринбург присоединился к акции ОАО «РЖД» «Фотографировать разрешается»).



14:00 Уральская торгово-промышленная палата (ул. Народной воли,19 а, 8 этаж). Состоится торжественного заседания правления Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга, посвященного Российскому дню предпринимательства.

Президент Союза малого и среднего предпринимательства г. Екатеринбурга Сергей Зыков и директор Союза малого и среднего предпринимательства г. Екатеринбурга расскажут о взаимодействии Союза с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес-объединениями и общественно-политическими организациями.

В заседании примут участие:

Ветлужских Андрей Леонидович – Депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству.

Беседин Андрей Адольфович - Президент Уральской ТПП.

Артюх Елена Николаевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Ивачев Александр Николаевич – Заместитель председателя комитета по промышленной политике и предпринимательства Законодательного собрания Свердловской области.

Филиппенков Анатолий Анатольевич – Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области.

Железников Константин Андреевич – Главный специалист Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Администрации г. Екатеринбурга.

Бородин Алексей Александрович – Председатель комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской Думы.

Мошкарев Олег Геннадьевич - Представитель Агентства «Стратегических инициатив» в Свердловской области.

Иванов Красимир – Руководитель торгово-экономической службы при Консульстве Республики Болгария.

Леонтьев Юрий Евгеньевич – Представитель Союза малого и среднего предпринимательства в Республике Болгария.

Коробков Геннадий Викторович - Президент Уральской региональной общественной организации по развитию связей с земляками «Уральское землячество»

Аушев Куреш Абдулхамитович – Полномочный представитель Президента Республики Ингушетия в Свердловской области.

Предприниматели г.Екатеринбурга.



18:30 Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36). Состоится концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. На сцену Екатерининского зала выйдут дети, занимающиеся в творческих коллективах театра. Объединяющим началом праздника, посвященного первым русским просветителям Кириллу и Мефодию, станет русская музыка, написанная в разные годы, разными композиторами.

Так, ансамбль скрипачей подготовил к празднику музыкальную композицию «Русский перепляс» и «Летите голуби» Исаака Дунаевского. Джаз-хор представят младшая и средние группы. Юные артистки под руководством Марины Макаровой исполнят трогательные и мелодичные «Песню о дружбе» и «Песню об улыбке», а также «Сороконожки». Знаменитое произведение Исаака Дунаевского «Веселый ветер» и «Четыре хора на слова А. Фета» Бориса Ривчуна подарит зрителю средняя группа Джаз-хора – «Ласточки пропали», «Вечер», «Зреет рожь над желтой нивой», «Я пришел к тебе с приветом». Оркестр народных инструментов подготовил к празднику разноплановые композиции «Скоморошина», «Танец малахитовых дев», «Пусть всегда будет солнце», «Первая перчатка».

Напомним, что День славянской письменности и культуры отмечается в День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку и положили начало развитию культуры и цивилизации всех славянских народов. В этом году в России праздник, символизирующий неразрывное историческое, духовное, культурное единство славянских народов, в основе которого лежат общие корни, традиции и ментальность, будет отмечаться уже в 26 раз.