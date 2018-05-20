Анонсы
17:32 | 22.05.2018
Анонсы событий на 23 мая
Мероприятие состоится в рамках декады инклюзии, а также в рамках подготовки к Третьему Российскому конгрессу людей с ОВЗ, поддержки заявки на международную выставку ЭКСПО-2025 и развития межрегионального инклюзивного взаимодействия.
10:00 В Екатеринбурге для выпускников 9-х и 11-х классов состоится последний звонок.
В этом учебном году в столице Урала 12 тысяч 598 школьников оканчивают 9-й класс, 6 тысяч 50 ребят — 11-й. Из них 675 выпускников являются претендентами на медаль «За особые успехи в учении».
Последний звонок прозвенит для выпускников 9-х классов в 10:00, для 11-х — в 12:00.
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и его заместители посетят последние звонки выпускников 11-х классов в 12:00:
- Александр Эдмундович Якоб — гимназия № 9 (проспект Ленина, 33);
- Алексей Петрович Кожемяко — гимназия № 35 (Июльская, 32);
- Владимир Юрьевич Боликов — гимназия № 104 (Лермонтова, 11);
- Алексей Аркадьевич Белышев — лицей № 180 (Крестинского, 43);
- Евгений Константинович Архипов — гимназия № 5 (Хохрякова, 29а);
- Андрей Александрович Корюков — школа № 53 (Латвийская, 19, КСК «Олимп»);
- Вадим Наумович Дударенко — гимназия № 120 (Степана Разина, 71);
- Сергей Геннадьевич Тушин — гимназия № 8 (Луначарского, 173).
10:00 «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится сессия проекта «Школа мэров» для глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, впервые избранных в 2017 и 2018 годах, а также председателей дум муниципальных образований.
В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы формирования бюджета, взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти, организации работы по профилактике экстремизма, муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реализации кадровой политики органами местного самоуправления.
Главам будет предоставлена возможность обменяться положительным опытом с муниципальными образованиями Свердловской области, практикой реализации своих полномочий поделятся руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
Автобус для СМИ отправляется в 8:45 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Обратно — в 13:00.
10:15 ЦМТЕ (ул. Куйбышева, 44д, вход с улицы Белинского, 3-й этаж, большой зал). Состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Любимый педиатр Екатеринбурга».
Мероприятие пройдет в рамках открытия межрегиональной научно-практической конференции «Участковый педиатр — герой нашего времени», посвященной оказанию медицинской помощи детям на амбулаторном этапе во всех её аспектах: начиная от помощи новорожденным, вакцинопрофилактики и вплоть до предупреждения конфликтов любого уровня, которые могут возникнуть в поликлинике.
Стоит отметить, что конкурс «Любимый педиатр Екатеринбурга» прошел в нашем городе уже во второй раз. Состязание включало две номинации: «Любимый педиатр Екатеринбурга» и «Любимая детская поликлиника». Свои голоса на информационном портале города в течение апреля — мая оставили более 17 тысяч человек.
В торжественный церемонии примут участие: первый заместитель главы Администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко, ректор Уральского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Ольга Ковтун, представители Управления здравоохранения и всех детских городских больниц Екатеринбурга.
11:00 ЦУМ (пер. Банковский, 3). 23 и 24 мая в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию общества грузинской культуры «Руставели», в Екатеринбурге пройдёт ряд творческих встреч с дизайнерами из Грузии — «Грузия. Модное погружение».
Программа на 23 мая:
11:00 — круглый стол с представителями модной индустрии Грузии;
15:00 — творческая встреча с дизайнером Георгием Шагашвили.
Программа на 24 мая:
14:00 — творческая встреча с дизайнерами.
© «Вечерние Ведомости»
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