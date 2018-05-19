Анонсы событий на 22 мая

18:27 | 21.05.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание Екатеринбургской городской Думы.

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб представит депутатам актуализированную версию Стратегического плана развития города Екатеринбурга до 2030 года.

Также на заседании начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Дорнбуш расскажет об итогах работы в сфере здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» в 2017 году и задачах на 2018 год.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Заксобрания Свердловской области.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 313а). Состоится брифинг по проекту «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2018».

Брифинг состоится в 10:00 возле пресс-службы Администрации города Екатеринбурга (Ленина 24а, каб313а). Об итогах традиционного мультикультурного проекта и о проходивших в его рамках мероприятиях расскажет первый заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Трофимова.



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал). Состоится открытие всероссийского научно-практического семинара, посвященного межведомственному взаимодействию при организации комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Планируется, что участие в открытии семинара примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Регионального ресурсного центра по развитию системы сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Елена Веснина, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета Артур Хаустов.

С 10.10 до 12.30 пройдет пленарное заседание, в ходе которого будут рассмотрены такие темы, как создание условий для обеспечения непрерывности образования с расстройствами аутистического спектра, роль некоммерческих организаций в развитии системы комплексной помощи лицам с РАС и многие другие.

С 14.00 до 16.00 работа по секциям будет вестись на площадке Ельцин Центра (ул. Б. Ельцина, 3). Участники семинара обсудят помощь детям с РАС в раннем и дошкольном возрасте, сопровождение учеников с расстройствами аутистического спектра на этапе школьного обучения, а также подготовку детей с РАС к самостоятельной жизни.



10:00 «Речевой центр» (ул. Пальмиро Тольятти, 26 А). Состоится презентация Центра психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр». Далее, с 13.30 до 16.00 работа продолжится на презентационных площадках.

Список презентационных площадок:

1. Детский сад компенсирующего вида «Центр «Радуга» (ул. Краснофлотцев, 1 Б).

2. Детский творческий центр «Развитие» (ул. Заводская, 92 А).

3. Специальная школа-интернат № 17 (ул. Краснокамская, 36).

4. Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» (ул. Академика Бардина, 9 А)

5. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» Екатеринбурга (ул. Грибоедова 14 А).



14:00 Театр эстрады (ул. 8 марта,15). Состоится гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества детей-сирот «Созвездие».

В финальном мероприятии конкурса «Созвездие» примут участие более 350 человек, в том числе воспитанники организаций для детей-сирот, представители замещающих семей, граждане, обучающиеся в школах приемных родителей, представители некоммерческих и благотворительных организаций, представители бизнес-сообщества, органов власти Свердловской области.

Дети покажут творческие номера, по итогам которых будет выбран победитель, который представит регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса в Москве.

Напомним, в марте-апреле 2018 года в городах Свердловской области состоялись отборочные туры, в которых приняло участие более 1,5 тысяч тысяч детей. По результатам отборочного тура 10 творческих коллективов (всего 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет) приняли участие в четырехдневном выездном мероприятии. С финалистами были проведены мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому и сценическому мастерству, психологические тренинги и другие развивающие мероприятия.



15:00 Детская железная дорога (ул. Яламова, 2). В рамках проекта «Деловой город» школьники с глубокими нарушениями зрения и юные железнодорожники в инклюзивном взаимодействии будут учиться помогать друг другу в профессиональной ориентации, приобретут практические навыки делового и межличностного общения.

Суть проекта «Деловой город» заключается в моделировании социально-экономической среды современного города. В рамках профориентационной игры каждый участник может представить определённую социально значимую услугу жителям «делового города» и продемонстрировать компетенции организатора, предпринимателя, наставника и специалиста.

Слабовидящие школьники познакомят всех желающих с системой Брайля, проведут мастер-классы по созданию эксклюзивной открытки и других изделий. Кроме того, каждый ребенок сможет ощутить на себе прикосновение мира темноты, пройдя маршрут с завязанными глазами. Юные железнодорожники познакомят гостей с основными железнодорожными профессиями и спецификой работы вокзала на примере станции Екатеринбург-Детский.