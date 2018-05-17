Анонсы событий на 19, 20 и 21 мая

18:56 | 18.05.2018

19 мая



15:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная взаимным гастролям Александринского театра (Санкт-Петербург) и Екатеринбургского театра оперы и балета.

Александринский театр посетит Екатеринбург с двумя спектаклями Валерия Фокина по Гоголю "Ревизор" и "Женитьба" с 19 по 21 мая.

Екатеринбургский театр оперы и балета выступит на сцене Александринского театра 19 и 20 мая 2018 года с оперой Филипа Гласса "Сатьяграха". Гастроли пройдут в программе "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Народный артист РФ, лауреат государственных премий, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, руководитель дирекции информационных ресурсов Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Иван Донцов и директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин (по видеосвязи из Санкт-Петербурга) расскажут о федеральной программе "Большие гастроли" и о спектаклях, которые будут показаны екатеринбургской и петербургской публике.



19:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3). Открывается фотовыставка ТАСС "Главные кадры". В Екатеринбурге выставка проработает до 12 июня. ПРЕСС-ПОДХОД с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, вице-губернатором Свердловской области Павлом Крековым и куратором выставки Ниной Гомиашвили состоится в 18:40.

Для выставки "Главные кадры" в Ельцин Центре из оцифрованного архива ТАСС были отобраны фотографии, отражающие знаковые события ХХ века. Экспозиция имитирует директории фотоархива, структурированного по содержанию. Работы представлены в двадцати тематических разделах, в числе которых — история становления промышленности, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, мода и стиль, искусство и культура, спортивные победы.

В 2015–2016 годах информационное агентство России ТАСС совместно с банком ВТБ реализовали масштабный проект по оцифровке и систематизации уникального исторического архива фотографий ТАСС. За два года специалисты оцифровали, отсканировали и систематизировали свыше 850 тыс. изображений ХХ века. Все работы велись непосредственно в помещениях фотослужбы ТАСС, что обеспечило максимальную сохранность оригиналов. Фотографии были загружены в банк данных фотослужбы ТАСС и теперь доступны не только профессионалам, но и широкой общественности. Большая часть из представленных в архиве снимков ранее не публиковалась.



20 мая



9:30 Площадь Труда. Состоится старт Целины-2018. На 55 трудовой семестр, Целину-2018, отправятся более 3500 студентов в составе 130 отрядов разных направлений деятельности (строительных, педагогических, профильных, сервисных, проводников) из всех высших учебных заведений.

В 9.30 состоится сбор студенческих отрядов на площади Труда

10.00 – шествие студенческих отрядов (от площади Труда до Октябрьской площади)

10.30 – построение, перекличка студенческих отрядов, торжественное открытие

10.50 – вручение путевок на Целину. Затем состоится фестиваль студенческих отрядов (конкурс приветствий, спортивная программа: эстафета, гиря, арм-спорт, канат; ХV конкурс «Уличные танцы», Весенняя Знаменка)

18.00 – подведение итогов фестиваля, награждение. Закрытие Старта Целины



21 мая



9:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж). Состоится встреча исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова с выпускниками Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Ребята представят проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», который разработали во время второй смены фонда, выскажут предложения по дальнейшей его разработке и реализации на территории региона.

Напомним, помимо этого проекта, который только начинает реализовываться в Свердловской области, еще ряд идей участников «Золотого сечения» уже внедрены на предприятия, а с ребятами заключены отложенные трудовые контракты.



11:00 Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга (ул. Малышева, 2 Б). Состоится заседание по иску прокуратуры об отмене регистрации депутат Заксобрания Свердловской области.



13:00 Центр Культуры «Орджоникидзевский» (бул. Культуры, 3). Состоится пресс-конференция, посвященная дню рождения Орджоникидзевского района и третьему фестивалю The Beatles Fest, который пройдет 26 мая с 13.00 до 22.00 на Бульваре Культуры в рамках празднования дня района.

А пресс-конференции примут участие: Глава Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Вячеслав Трапезников, директор фестиваля Вера Белоус и председатель Уральского отделения Союза композиторов, ежегодный участник и музыкальный эксперт фестиваля Александр Пантыкин.

В программе: философия и полная программа фестиваля, экскурсия в прошлое - дополненная виртуальная реальность Уралмаша прошлого столетия от ЦК «Орджоникидзевский», презентация фотопроекта, хиппи-обед и GiftBox от The Beatles Fest.



13:50 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд руководителями города Чкаловского района Екатеринбурга. В программе объезда:

Обсуждение планов по ремонту МБУ «Центр культуры «Экран» и двух садиков района

Осмотр строящихся Аутлет-Центра, образовательного центра на 1000 школьников и ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечный.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная российскому театральному фестивалю "Золотая Маска".

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина, директор Екатеринбургского театра драмы Алексей Бадаев, директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова и артисты Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова расскажут о программе и участниках театрального фестиваля, поделятся информацией о предстоящей презентации лаборатории "Театр Реальности".

Российская Национальная театральная Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.