Анонсы событий на 17 мая

18:09 | 16.05.2018

9:00 Областной перинатальный центр ОДКБ №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32). В рамках образовательного медицинского проекта для специалистов «Маммология от А до Я» состоится одноименный семинар, созданный по материалам из более чем двадцатилетнего опыта работы к.м.н., известнейшего в России врача онколога-маммолога Марины Травиной.

По последним данным ВОЗ заболеваемость и смертность раком молочной железы катастрофически молодеет и занимает одно из первых мест в мире. С учетом подхода мультидисциплинарности инструментальная диагностика и физикальный осмотр молочной железы проводится врачами различных специальностей (рентгенологами, врачами УЗ диагностики и акушерами-гинекологами), что ухудшает и отдаляет раннее выявление патологических состояний данного важнейшего репродуктивного органа. Данный семинар давно уже пользуется большой популярностью у врачей центральной регионов РФ.

Данные семинары и мастер-классы проходят строго в соответствии с ФЦП «Здоровье», и повышая квалификацию специалистов несомненно способствуют сохранению репродуктивного здоровья матери и ребенка, снижению смертности среди населения что особенно выделяется президентом страны В.В. Путиным, который в последнем послании Федеральному собранию указал на необходимость в реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, важнейшую часть которой занимает ранняя диагностика.



10:00 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал). Состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора за 1 квартал 2018 года.

Начальник управления Игорь Бородулин расскажет о результатах работы по борьбе с нелегальными перевозчиками, о нарушениях при организованной перевозке групп детей, о результатах весогабаритного контроля. Кроме того, речь пойдет об изменениях нормативно-правовой базы, перевозчикам будут даны разъяснения и рекомендации по соблюдению новых требований.

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти Екатеринбурга и Свердловской области, Уполномоченные по защите прав предпринимателей регионов Уральского федерального округа, представители общественных объединений и ассоциаций автомобильных перевозчиков, руководители и специалисты предприятий и организаций автомобильного транспорта.



10:00 Арти. У обелиска в центре поселка Арти состоится церемония захоронения останков рядового Владимира Лобова — уроженца Арти, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, и санитара Егора Власова, уроженца села Сухановка Артинского городского округа, который также числился без вести пропавшим.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному XXXV международному фестивалю фантастики "Аэлита".

Председатель оргкомитета Международного фестиваля фантастики "Аэлита" Борис Долинго, писатель Вадим Панов, председатель правления Интернационального Союза писателей, драматургов и журналистов Александр Гриценко, председатель международного Совета по фантастической и приключенческой литературе, секретарь Союза писателей России Виталий Пищенко, писатель и литературный редактор Сергей Чекмаев расскажут о площадках, образовательной и конкурсной программе фестиваля, озвучат список почетных гостей.

Международный фестиваль фантастики "Аэлита" состоится в Екатеринбурге с 17 по 20 мая 2018 года. Мероприятие является старейшим в стране фестивалем фантастики. За тридцать пять лет существования фестиваля лауреатами главной премии становились братья Стругацкие, Александр Казанцев, Владислав Крапивин, Кир Булычёв, Сергей Лукьяненко и другие.



11:15 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Начинается серия объездов руководителями города районов Екатеринбурга.

Первым глава Администрации города Александр Якоб и его заместители посетят Верх-Исетский район. С 11.30 до 14.30 в плане обхода:

Макаровский мост, где продолжаются работы по реконструкции путепровода;

Набережная городского пруда от Челюскинцев до Ленина, отдельные участки которой планируется отремонтировать;

Площадь 1905 года, где планируется обсудить ремонт памятника Ленина;

Инспекция хода строительства школы № 1 на Верх-Исетском бульваре;

Площадь Субботников, где будет обсуждаться возможность реконструкции трамвайного кольца.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю литературных журналов "Толстяки на Урале".

Главный редактор журнала "Урал" Олег Богаев, заместитель главного редактора журнала "Урал" Надежда Колтышева, главный редактор журнала "Знамя" (Москва) Сергей Чупринин, заместитель главного редактора журнала "Дружба народов" (Москва) Александр Снегирёв, куратор проекта "Журнальный зал", редактор сетевой версии журнала "Новый мир" (Москва) Сергей Костырко расскажут о культурной и дискуссионной программах фестиваля, сообщат о запланированных в рамках литературного марафона мероприятиях, творческих встречах, кинопоказах, поэтических "баттлах", а также обсудят перспективы развития толстых журналов на Урале.

Первый фестиваль "Толстяки на Урале" прошел в 2015 году, в рамках объявленного в стране Года литературы. "Толстяки на Урале" – слет главных редакторов толстых журналов страны и знаменитых писателей.



15:00 Центр «Спектрум-А» (ул. Сурикова, 4). Состоится одно из первых занятий бесплатного инклюзивного шахматного кружка для детей.

Предлагаем вам осветить, как к новому учебному году готовятся дети-аутисты, которые в сентябре пойдут в первый класс. Малышам с особенностями развития требуется гораздо больше времени, поэтому погружение их в учебный процесс отличается от обычных подготовительных школ.

В частности, в центре восстановительной педагогики «Спектрум А», организованном благотворительным фондом помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный» в течение всего года проходят занятия с психологом, логопедом, коррекционным педагогом, прикладной анализ поведения, занятия по подготовке к школе детей с нарушениями развития, арт-терапия, музыкотерапия, развивающий досуг, развивающие интерактивные игры и занятия, адаптивная физкультура, действует Школа особых родителей. В последние месяцы перед школой занятия будут проходить еще более активно.



19:00 Отель Гранд Авеню (пр. Ленина, 40, малый конференц-зал). Состоится собрание Инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу о всенародных выборах мэров городов и глав районов. На повестку дня будет вынесен ряд вопросов, касающихся организации проведения референдума Свердловской области. На собрании будут присутствовать депутаты Екатеринбургской городской Думы, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты муниципальных собраний Свердловской области, а также известные общественники и неравнодушные граждане города Екатеринбурга.



19:00 Институт государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (пр. Ленина, д. 13 Б). Состоится заседание топ-клуба, посвященного перспективам социального предпринимательства в Свердловской области. Мероприятие организовано АСИ в УрФО и правительством Свердловской области. Напомним, задача развития социального предпринимательства поставлена главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

На заседании «ТОП-клуба» запланировано обсуждение вопросов: какие ниши для развития социального предпринимательства существуют в регионе, какие проблемы есть у социальных предпринимателей и возможности для их решения? В обсуждении примут участие: представители бизнеса, некоммерческих общественных организаций, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и органов власти.

Планируется, что участниками мероприятия станут первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора Павел Креков, заместитель председателя Заксобрания региона Владимир Власов, министр образования и науки Юрий Биктуганов, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, представители министерств и ведомств региона.

Перед мероприятием можно будет получить комментарии от представителей органов власти, бизнеса, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, АСИ о реализуемой в области программе по поддержке социального бизнеса.