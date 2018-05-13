Анонсы событий на 16 мая

20:54 | 15.05.2018

10:00 Музей истории Екатеринбурга (К. Либкнехта, 26). Состоится брифинг, посвященный презентации проекта «Карта гостя» — сити-пасса, который даст возможность туристам, приезжающим в Екатеринбург, бесплатно посещать музеи, выставки и экскурсии, а также арендовать велосипед и получить скидки и бонусы в театрах, сувенирных магазинах, ресторанах и кафе уральской столицы.

О содержательной и организационной стороне проекта расскажет директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский — один из инициаторов проекта. Оценку имиджевой составляющей этого проекта для развития въездного туризма Екатеринбурга даст руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Участники брифинга анонсируют запуск народного голосования для определения символа Екатеринбурга, который украсит собой «Карту гостя».



11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летия пограничных войск. Участие в мероприятии примут вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области, глава оргкомитета Владимир Власов, председатель региональной организации ветеранов пограничных войск «Граница» Сергей Кайгородов, а также ветераны погранвойск.

Напомним, 28 мая 2018 года в России будут отмечать столетний юбилей пограничных войск. О том, какие праздничные мероприятия, в том числе всероссийские акции, приуроченные к столетию войск, будут организованы на территории Свердловской области, расскажут представители оргкомитета.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50Б). Состоится заседание комиссии по местному самоуправлению.



12:00 ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189, нейрохирургический корпус, 1-й этаж). Состоится встреча с бывшей пациенткой, ее мамой и врачами ГКБ № 40 и Областной детской клинической больницы № 1, непосредственно участвовавшими в сложном нейрохирургическом вмешательстве и дальнейшем лечении.

24 апреля 2017 года нейрохирурги ГКБ № 40 спасли двухмесячную девочку с редким диагнозом — опухолью сосудистого сплетения головного мозга. Через год после операции можно уже с уверенностью констатировать выздоровление ребенка.

Опухоли головного мозга у детей грудного возраста встречаются крайне редко: 3–4 случая на 100 тысяч детей в год. Опасность этой болезни заключается в том, что, если хориоидпапиллому (папиллому сосудистого сплетения) не удалять, непрерывно вырабатывается ликвор и развивается гидроцефалия. Мозг под давлением жидкости начинает умирать.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная акции «Всероссийский день посадки леса».

Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, заместитель директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов, директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров и заместитель директора ГКУ СО «Дирекция лесных парков» Олег Жиганов расскажут об основных посадочных площадках Всероссийского дня посадки леса в Свердловской области, об объемах посадочного материала, о возможности присоединения к акции в качестве волонтера и о том, как за один день посадить 100 деревьев с помощью меча Колесова.

В этом году Единый день посадки леса пройдет 19 мая. Ежегодно в акции «Всероссийский день посадки леса» участвует от 3 до 7 тысяч жителей Свердловской области. Из них в городе Екатеринбурге — не менее 700 человек. Во время весенней акции удается посадить до 300 тысяч деревьев.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения участников на предварительное голосование партии «Единая Россия».

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и член Организационного комитета по подготовке и проведению предварительного голосования в Свердловской области, пресс-секретарь Свердловского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Ирина Виноградова расскажут об итогах отбора и выдвижения участников, об основных принципах электронного предварительного голосования, а также сообщат о реализации проекта «ПолитСтартап».

Прием заявлений на участие в праймериз «Единой России» заканчивается 15 мая. Предварительное голосование состоится 3 июня.



15:00 ЦКиИ «Верх-Исетский». Состоится гала-концерт лауреатов фестиваля детского и юношеского творчества «Город друзей», который пройдет в Екатеринбурге уже в 18-й раз. Фестиваль для юных дарований — это возможность продемонстрировать свои достижения и поделиться радостью успеха со зрителями: родителями, педагогами, друзьями и просто жителями Екатеринбурга, неравнодушными к искусству. Детские таланты оценивают ведущие представители профессиональных сообществ Екатеринбурга: деятели культуры, науки, искусства. Доброй традицией фестиваля стало вручение самым достойным, самым активным, самым талантливым учащимся памятных подарков Администрации города Екатеринбурга в номинации «К новым достижениям», где награждаются учащиеся, которые не только продемонстрировали высокие профессиональные достижения в творчестве, но и становились лучшими на протяжении ряда лет или преуспели в других областях: учебе и общественной деятельности.