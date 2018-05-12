Анонсы событий на 15 мая

18:29 | 14.05.2018

9:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). В малом зале заседаний, на 6-м этаже здания Законодательного собрания, пройдет семинар-совещание профсоюзного актива работников госучреждений и общественного обслуживания Уральского региона.



11:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится заседание комитета по социальной политике — зал, 4-й этаж.

14:00 Заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — зал, 3-й этаж.

15:00 Заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма — зал, 5-й этаж.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту веломотосезона.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Вадим Буйдалин, президент мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин, председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов расскажут о старте сезона, обсудят основы взаимодействия ведомств и организаций, нормы безопасного поведения на дороге, озвучат статистику аварийности и дадут памятку по правилам дорожного движения для пешеходов и водителей ТС.



14:00 Полевской. Состоится торжественный запуск в эксплуатацию второй очереди пускового комплекса чугунно-литейного производства в ООО «Полимет» (г. Полевской, ул. Магистраль, 7). Предприятие специализируется на производстве корпусных деталей из различных марок серого и высокопрочного чугуна и стали для удовлетворения потребности отечественных и зарубежных предприятий, выпускающих автомобильную, строительно-дорожную и подъемно-транспортную технику. В мероприятии примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор ООО «Полимет» Алексей Дегай.

При поддержке правительства Свердловской области ООО «Полимет» реализует инвестиционный проект по созданию современного литейного производства деталей из чугуна и стали. Данный проект поддержан Минпромторгом России. В целях реализации проекта ФГАУ «Российский фонд технологического развития» предоставлен льготный заем в размере 300 миллионов рублей.

Автобус для СМИ отправится в 12:00 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).



16:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49, 2-й этаж, конференц-зал). Состоится собрание «Уральской Ассоциации героев». Собрание будет носить характер открытого отчета о деятельности организации и пройдет под председательством Героя России Сергея Воронина.



16:30 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Стартует традиционный международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.

Первыми в 16:30 сыграют Нидерланды и Таиланд. В 19 часов начнется встреча команд России и Аргентины.