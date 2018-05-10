Анонсы событий на 14 мая

18:17 | 11.05.2018

10:00 Школа № 4 (ул. Пехотинцев, 15). Пройдет футбольный урок «Приветствуем ЧМ-2018!», который проведут заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, директор Волонтерского центра Александр Антимонов и посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ от города-организатора Сергей Карякин. Школьники познакомятся с историей и интересными фактами чемпионатов мира по футболу FIFA, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. А спортивную разминку для учащихся 5–8-х классов проведет суперболельщица Мария Панина.



11:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 313а). Состоится брифинг заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Алексеевича Гейко «Завершение отопительного сезона в Екатеринбурге».

В ходе брифинга Владимир Алексеевич подведет итоги зимнего сезона в работе системы ЖКХ Екатеринбурга, расскажет о графике отключения тепла в уральской столице и работах по подготовке города к новому отопительному сезону в течение лета, а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, накануне глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об окончании отопительного сезона 2017–2018 годов в муниципальном образовании «город Екатеринбург», согласно которому с 14 мая в городе начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий.



14:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится выездная пресс-конференция, посвященная открытию этапа международного турнира по волейболу среди женских команд Лига наций — Кубок Бориса Ельцина.

Министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт, главный тренер женской национальной сборной России по волейболу Вадим Панков, главный тренер женской национальной сборной Нидерландов по волейболу Джейми Моррисон, главный тренер женской национальной сборной Аргентины по волейболу Гильермо Ордуна и главный тренер женской национальной сборной Таиланда по волейболу Данай Сривачарамайтакул расскажут о подготовке к турниру, сообщат о новом формате, о благотворительных акциях в рамках мероприятия, озвучат составы команд.

В 2018 году Кубок Ельцина станет 16-м по счету и будет объединён с этапом Лиги наций. Матчи пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 мая. Участие в дебютном старте примут 4 национальные сборные: Россия, Аргентина, Нидерланды и Таиланд. Всего же бороться за трофей Лиги наций в этом сезоне будут 16 команд, которые сыграют в один круг.