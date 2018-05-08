Анонсы
18:04 | 10.05.2018
Анонсы событий на 11 мая
В мероприятии примут участие более 300 представителей, среди которых руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. Участники Межрегионального агропромышленного форума посетят объекты АПК Свердловской области.
Программа работы форума и посещение сельскохозяйственных объектов АПК:
9:30 — посещение АО «Тепличное» (пос. Садовый);
10:00 — посещение молочно-товарной фермы на 1000 голов коз (пос. Садовый);
13:15 — осмотр выставки-ярмарки продукции фермерских хозяйств региона (здание правительства Свердловской области, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж);
13:25 — пресс-подход с участием первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж);
13:30–16:00 — Межрегиональный агропромышленный форум (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж).
10:00–19:00 Акватория Верх-Исетского пруда (ул. Кирова, 40). С 11 по 13 мая состоится чемпионат России по матчевым гонкам по парусному спорту на призы Губернского яхт-клуба «Коматек».
11 мая с 10:00 соревнования, в 19:00 торжественное открытие соревнований.
13 мая в 17:00 награждение победителей.
Впервые в истории матчевых гонок в рамках одного чемпионата России состоятся сразу два: отдельно определятся чемпионы среди мужчин и среди женщин. Оба чемпионата пройдут на одной акватории, на яхтах класса «Рикошет-747». При этом две пары яхт будут задействованы на гонках среди мужчин и две — среди женщин. Лодки уже готовы к новому сезону и прошли полную реновацию.
К участию в соревновании заявились 15 мужских и 9 женских экипажей. Острая борьба предстоит среди женских экипажей, ведь именно на этой регате пройдет отбор российских участниц на чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин, который состоится на этой же акватории с 13 по 18 августа 2018 года. Яхтсменки настроены по-боевому, определить лидера заранее невозможно, у всех экипажей высокий уровень спортивного мастерства. Шведская яхтсменка Линнея Флосер (Linnea Floser) уже подала заявку на участие в чемпионате мира и серьезно настроена на победу: она приняла решение приехать в Екатеринбург еще и в мае, чтобы потренироваться и познакомиться с лодками, акваторией и соперницами.
11:00 Фонд поддержки талантливых детей (ул. Малышева, 101, 5-й этаж, зал заседаний). Организаторы Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и руководители учебных заведений обсудят сопровождение и поддержку выпускников фонда по направлению «Наука».
В частности, будут подняты вопросы особенностей отбора и обучения талантливых школьников по программам дополнительного образования центра «Золотое сечение», построения взаимодействия с органами власти, промышленными партнерами, вузами, институтами развития в процессе обучения талантливых школьников, представлены междисциплинарные программы, направленные на развитие социального творчества талантливых школьников.
Напомним, в апреле завершилась вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями.
11:30 Травматологический пункт (ул. Челюскинцев, 3/5). Состоится торжественное открытие нового травматологического пункта. Травмпункт, построенный к чемпионату мира по футболу, будет работать в составе Центральной городской больницы № 2 имени А.А. Миславского. После ЧМ травмпункт продолжит свою работу для жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга.
В торжественном открытии нового травмпункта примут участие: глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб, первый заместитель главы администрации Алексей Петрович Кожемяко, заместитель главы администрации по вопросам организации управления Вадим Наумович Дударенко, заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев, начальник Управления здравоохранения Александр Александрович Дорнбуш.
12:00 Набережная Исети — на Плотинке. Для всех желающих будет экспонироваться Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам событийного туризма на Урале.
Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, организатор «Фестиваля барбекю» Наталия Черепанова и организатор Фестиваля исторической реконструкции «Покровский рубеж» Олег Фатеев озвучат программу спортивных и культурных мероприятий, запланированных на лето 2018 года, обсудят вопросы подготовки кадров в туробласти, расскажут о новинках на туррынке, об особенностях внутреннего и въездного туризма на Урале.
16:00 Городской хоспис (ул. Челюскинцев, 5). Благотворительный фонд «Фонд Ройзмана» в эту пятницу открывает третий этаж паллиативного отделения по адресу: ул. Челюскинцев, 5. Эта часть корпуса уже готова принять новых пациентов. Этаж рассчитан на 30 человек. На торжественном открытии будут присутствовать глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава администрации Александр Якоб.
Почетными гостями станут Айше Агекян, Валерий Ананьев, Олег Кагилев, Григорий Магарас, Николай Смирнягин, Сергей Трофимов, Геннадий Черных — все они поучаствовали в создании и ремонте третьего этажа. Весь проект екатеринбургского хосписа реализуется на частные средства. Это позволяет обеспечивать пациентов и сотрудников четырёхразовым, небольничным питанием.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:59 | 10.05.2018
В Асбесте банкротят «Водоканал», возглавляемый депутатом местной думы
17:41 | 10.05.2018
В Екатеринбурге из-за ремонта перекроют два участка дорог
17:39 | 10.05.2018
В следующие выходные в Кургане прекратят подачу воды с Арбинки на сутки
17:22 | 10.05.2018
Конкурс «Бумаге — вторую жизнь!» стал ежегодным в Екатеринбурге
17:00 | 10.05.2018
Сотрудник полиции из Кунгура Пермского края приложил все силы, чтобы восстановить историческую справедливость
16:44 | 10.05.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге начнут отключать отопление
16:10 | 10.05.2018
Екатеринбургские парки начали обрабатывать от клещей
16:10 | 10.05.2018
Пермские эксперты ОНФ выработали предложения по развитию сельского хозяйства в регионе
16:00 | 10.05.2018
В Кургане ТРЦ «ГиперСити» закроют с середины мая. Собственник запустил реконцепцию
15:46 | 10.05.2018
Царские дни в Екатеринбурге: форум, чтение писем, мотопробег, бал
15:23 | 10.05.2018
С 11 по 14 мая синоптики снова прогнозируют заморозки в Зауралье
15:04 | 10.05.2018
Пермский аэропорт получит 7 новых направлений в 2018 году
15:01 | 10.05.2018
Евгений Куйвашев поручил правительству области скорректировать стратегию развития региона с учетом установок президента России
15:00 | 10.05.2018
Север Среднего Урала завалило снегом
14:41 | 10.05.2018
Завтра в Екатеринбурге откроется построенный к ЧМ-2018 травмпункт
14:07 | 10.05.2018
«Водный союз» разрешил жителям Шевелевки пить воду из-под крана
14:05 | 10.05.2018
Губернатор Пермского края поручил кабмину взять на контроль исполнение указа о стратегических задачах развития страны
14:00 | 10.05.2018
Под Курганом в сгоревшем строительном вагончике нашли два трупа
13:36 | 10.05.2018
В Качканаре осуждена супружеская пара, напавшая на полицейских
13:35 | 10.05.2018
Прикамские приставы разыскали должницу по объявлению в соцсети
13:30 | 10.05.2018
На три дня изменится схема движения автомобильного и общественного транспорта на перекрёстке Ленина — Карла Либкнехта
12:56 | 10.05.2018
В Свердловской области сорвали программу капитального ремонта
12:29 | 10.05.2018
Уралец представлен к медали за спасение двух тонущих девочек
12:29 | 10.05.2018
В Перми меняется расписание нескольких автобусов
12:18 | 10.05.2018
Жители Прикамья погасили более 50 млн рублей задолженности за энергоресурсы в рамках акции «Весна — тают пени!»
12:18 | 10.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 мая 2018 года
12:11 | 10.05.2018
Губернатор Максим Решетников поздравил с Днем Победы 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны
12:00 | 10.05.2018
После 9 мая на уборку улиц уральской столицы вышли 40 машин
11:17 | 10.05.2018
Завтра в центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта
10:35 | 10.05.2018
В Каменске-Уральском на мальчика с крыши дома упал шифер
10:24 | 10.05.2018
В Челябинске ко Дню Победы запустили новый экскурсионный маршрут
10:19 | 10.05.2018
В Свердловской области произошла авария на газопроводе
09:59 | 10.05.2018
В Екатеринбурге ожидается потепление до +21
09:33 | 10.05.2018
Трое уральцев незаконно вырубили деревья на 25 млн рублей
09:14 | 10.05.2018
В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют улицу Ельцина
18:35 | 9.05.2018
Сотни екатеринбуржцев станцевали «Вальс Победы»
17:23 | 9.05.2018
Евгений Куйвашев посетил парад Победы в Верхней Пышме
15:52 | 9.05.2018
«Бессмертный полк» собрал в Екатеринбурге 150 тысяч человек
15:32 | 9.05.2018
Уралец угнал машину, ограбил магазин и попал в аварию