Анонсы событий на 11 мая

18:04 | 10.05.2018

9:30 АО «Тепличное» (пос. Садовый). В Екатеринбурге под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова и и. о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова состоится Межрегиональный агропромышленный форум регионов Уральского федерального округа, участники которого обсудят вопросы развития фермерства и кооперации, государственную поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельских территорий.

В мероприятии примут участие более 300 представителей, среди которых руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. Участники Межрегионального агропромышленного форума посетят объекты АПК Свердловской области.

Программа работы форума и посещение сельскохозяйственных объектов АПК:

9:30 — посещение АО «Тепличное» (пос. Садовый);

10:00 — посещение молочно-товарной фермы на 1000 голов коз (пос. Садовый);

13:15 — осмотр выставки-ярмарки продукции фермерских хозяйств региона (здание правительства Свердловской области, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж);

13:25 — пресс-подход с участием первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж);

13:30–16:00 — Межрегиональный агропромышленный форум (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж).



10:00–19:00 Акватория Верх-Исетского пруда (ул. Кирова, 40). С 11 по 13 мая состоится чемпионат России по матчевым гонкам по парусному спорту на призы Губернского яхт-клуба «Коматек».

11 мая с 10:00 соревнования, в 19:00 торжественное открытие соревнований.

13 мая в 17:00 награждение победителей.

Впервые в истории матчевых гонок в рамках одного чемпионата России состоятся сразу два: отдельно определятся чемпионы среди мужчин и среди женщин. Оба чемпионата пройдут на одной акватории, на яхтах класса «Рикошет-747». При этом две пары яхт будут задействованы на гонках среди мужчин и две — среди женщин. Лодки уже готовы к новому сезону и прошли полную реновацию.

К участию в соревновании заявились 15 мужских и 9 женских экипажей. Острая борьба предстоит среди женских экипажей, ведь именно на этой регате пройдет отбор российских участниц на чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин, который состоится на этой же акватории с 13 по 18 августа 2018 года. Яхтсменки настроены по-боевому, определить лидера заранее невозможно, у всех экипажей высокий уровень спортивного мастерства. Шведская яхтсменка Линнея Флосер (Linnea Floser) уже подала заявку на участие в чемпионате мира и серьезно настроена на победу: она приняла решение приехать в Екатеринбург еще и в мае, чтобы потренироваться и познакомиться с лодками, акваторией и соперницами.



11:00 Фонд поддержки талантливых детей (ул. Малышева, 101, 5-й этаж, зал заседаний). Организаторы Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и руководители учебных заведений обсудят сопровождение и поддержку выпускников фонда по направлению «Наука».

В частности, будут подняты вопросы особенностей отбора и обучения талантливых школьников по программам дополнительного образования центра «Золотое сечение», построения взаимодействия с органами власти, промышленными партнерами, вузами, институтами развития в процессе обучения талантливых школьников, представлены междисциплинарные программы, направленные на развитие социального творчества талантливых школьников.

Напомним, в апреле завершилась вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями.



11:30 Травматологический пункт (ул. Челюскинцев, 3/5). Состоится торжественное открытие нового травматологического пункта. Травмпункт, построенный к чемпионату мира по футболу, будет работать в составе Центральной городской больницы № 2 имени А.А. Миславского. После ЧМ травмпункт продолжит свою работу для жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга.

В торжественном открытии нового травмпункта примут участие: глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб, первый заместитель главы администрации Алексей Петрович Кожемяко, заместитель главы администрации по вопросам организации управления Вадим Наумович Дударенко, заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев, начальник Управления здравоохранения Александр Александрович Дорнбуш.



12:00 Набережная Исети — на Плотинке. Для всех желающих будет экспонироваться Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам событийного туризма на Урале.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, организатор «Фестиваля барбекю» Наталия Черепанова и организатор Фестиваля исторической реконструкции «Покровский рубеж» Олег Фатеев озвучат программу спортивных и культурных мероприятий, запланированных на лето 2018 года, обсудят вопросы подготовки кадров в туробласти, расскажут о новинках на туррынке, об особенностях внутреннего и въездного туризма на Урале.



16:00 Городской хоспис (ул. Челюскинцев, 5). Благотворительный фонд «Фонд Ройзмана» в эту пятницу открывает третий этаж паллиативного отделения по адресу: ул. Челюскинцев, 5. Эта часть корпуса уже готова принять новых пациентов. Этаж рассчитан на 30 человек. На торжественном открытии будут присутствовать глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава администрации Александр Якоб.

Почетными гостями станут Айше Агекян, Валерий Ананьев, Олег Кагилев, Григорий Магарас, Николай Смирнягин, Сергей Трофимов, Геннадий Черных — все они поучаствовали в создании и ремонте третьего этажа. Весь проект екатеринбургского хосписа реализуется на частные средства. Это позволяет обеспечивать пациентов и сотрудников четырёхразовым, небольничным питанием.