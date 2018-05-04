Анонсы
18:48 | 7.05.2018
Анонсы событий на 8 мая
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная сохранению знаний о Великой Отечественной войне.
Накануне Дня Победы заместитель руководителя Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Елена Кречетова, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Наталья Сокольская и представитель Уральского государственного педагогического университета расскажут о современных образовательных подходах и методиках патриотического воспитания в учебных заведениях, сообщат о программах мероприятий по сохранению исторической памяти и знаний о Великой Отечественной войне, а также обсудят вопросы преемственности поколений.
13:00 Уральский оптико-механический завод (ул. Восточная, 33Б). Состоится церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину Екатеринбурга Ивану Михайловичу Корнилову, возглавлявшему Уральский оптико-механический завод на протяжении трех десятилетий.
Иван Корнилов был директором УОМЗа с 1953 по 1986 год. За это время под его руководством завод был практически заново отстроен и оснащен новым оборудованием. Трудовой коллектив предприятия вырос с 3,5 до 16,5 тысячи человек. Рядом с заводом был построен большой жилой микрорайон со всеми объектами социальной инфраструктуры — школами, детскими садами, магазинами, культурными и спортивными сооружениями. В 60–80-е годы на предприятии изготавливалось новейшее оптико-механическое оборудование для различных видов военной и гражданской техники, в том числе самолетов, ракет, космических кораблей.
Иван Корнилов была награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими. Он также становился лауреатом государственной премии «За развитие авиационной техники».
15:00 Сквер возле Дворца молодежи. Состоится презентация для СМИ Кубка, вручаемого команде — чемпиону мира по футболу. Комментарий для СМИ о важности события даст глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.
16:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Начнется торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
17:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь.
Новую серию книг представят народный художник России, автор образа олимпийского мишки Виктор Чижиков, актриса театра и кино Виктория Лепко, заместитель директора департамента стратегических коммуникаций издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова и актриса театра и кино Елена Папанова.
В рамках пресс-конференции будет проведена акция #ГолосПобеды, где юные чтецы — участники проекта «Живая классика» прочтут отрывки из произведений, издаваемых в серии «Бессмертный полк». Среди книг серии: «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Неизвестный солдат» Анатолия Рыбакова, сборник «Стихи и рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне».
18:00 Верхняя Пышма (ул. А. Козицына, 2а). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын откроют выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме.
В новом четырехэтажном здании площадью 12 тысяч кв. м будет представлена 130-летняя история автомобильного транспорта в нашей стране и мире. Сама коллекция автомузея уникальна: в ней представлено более 160 автомобилей и практически столько же единиц мото- и велотехники. Многие из экспонатов восстановлены и отреставрированы в цехе по ремонту транспортных средств, сформированном на территории АО «Уралэлектромедь». Новая экспозиционная площадка может по праву считаться одним из самых масштабных и уникальных собраний ретроавтомобилей в России. Вместе с Музеем военной техники она составит единый ансамбль, который без преувеличения можно назвать одним из самых крупных музейных комплексов технического профиля в мире.
© «Вечерние Ведомости»
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